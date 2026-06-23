Συντάξεις χηρείας: Το ΣτΕ επιμένει στην χορήγηση μιας εθνικής σύνταξης

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Στο «γήπεδο» της κυβέρνησης βρίσκεται πλέον το θέμα των συντάξεων χηρείας και ιδιαιτέρως η διατήρηση ή όχι της μίας εκ των δύο εθνικών συντάξεων που λαμβάνουν οι χήροι ή οι χήρες που διατηρούν και σύνταξη εξ ιδίου δικαιώματος.

Καμία περικοπή στις συντάξεις χηρείας

Ήδη δόθηκε στη δημοσιότητα η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), η οποία που ερμηνεύει διάταξη του «νόμου Κατρούγκαλου», με τρόπο ώστε θα πρέπει να γίνει η περικοπή της μίας εκ των δύο εθνικών συντάξεων όταν ο δικαιούχος λαμβάνει δύο συντάξεις τη δική του και του τεθνεώτος.

Ωστόσο η κυβέρνηση δια της υπουργού Εργασίας κυρίας Νίκης Κεραμέως έχει δεσμευτεί ότι θα παρέμβει έτσι ώστε να μην υπάρξει καμία περικοπή στις συντάξεις χηρείας. Θέμα που αναμένεται να αντιμετωπισθεί με νομοθετική ρύθμιση. «Περιμένουμε την καθαρογραμμένη απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου, προκειμένου να διαμορφώσουμε την τελική διάταξη», έχει δηλώσει σχετικά η υπουργός.

Η κυβέρνηση δια της υπουργού Εργασίας κυρίας Νίκης Κεραμέως έχει δεσμευτεί ότι θα παρέμβει έτσι ώστε να μην υπάρξει καμία περικοπή στις συντάξεις χηρείας

Το ζήτημα αυτό επηρεάζει τις αποδοχές τουλάχιστον 150.000 δικαιούχων, καθώς η εθνική σύνταξη καταβάλλεται, υπό την προϋπόθεση θεμελίωσης δικαιώματος σύνταξης εξ ιδίου δικαιώματος ή ανικανότητας ή κατά μεταβίβαση, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

Σύμφωνα με την 699/2026 απόφαση του ΣτΕ, το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι πρέπει να ισχύσει και για τις συντάξεις χηρείας το άρθρο 7 παρ. 5 του νόμου Κατρούγκαλου (4387/2016) για κατάργηση της μίας εκ των δύο εθνικών συντάξεων στις χήρες-χήρους.

Οι εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχοι, οι οποίοι έχουν θεμελιώσει δικαίωμα σε πλήρη σύνταξη και έχουν συμπληρώσει σαράντα (40) έτη ασφάλισης, λαμβάνουν πλήρες το ποσό της εθνικής σύνταξης. Στις περιπτώσεις θεμελίωσης δικαιώματος σε μειωμένη σύνταξη εξ ιδίου δικαιώματος, το ποσό της εθνικής σύνταξης μειώνεται αναλόγως. Στις περιπτώσεις σώρευσης περισσότερων συντάξεων χορηγείται μόνο μία εθνική σύνταξη.

Τι λέει το ΣτΕ, τι θέλει το υπουργείο Εργασίας

Το ΣτΕ ξεκαθαρίζει ότι σε περίπτωση σώρευσης μίας πλήρους και μίας μειωμένης κύριας σύνταξης, χορηγείται πλήρες το ποσό της εθνικής σύνταξης.

Τέλος, σε περίπτωση συνταξιούχου ή δικαιούχου δύο μειωμένων κύριων συντάξεων, καταβάλλεται το ποσοστό της εθνικής σύνταξης που αντιστοιχεί σε καθεμία απ’ αυτές, εφόσον το άθροισμά τους είναι μικρότερο ή ίσο με το πλήρες ποσό της εθνικής σύνταξης.

Η λύση που επεξεργάζεται το υπουργείο Εργασίας προβλέπει – ακόμη – την επαναφορά των συντάξεων χηρείας στο 70% αντί του 35% της σύνταξης των θανόντων

Η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας σχεδιάζει να παραμείνουν στο ακέραιο οι δύο εθνικές συντάξεις που καταβάλλονται σε συνταξιούχους οι οποίοι λαμβάνουν τη δική τους σύνταξη γήρατος και τη σύνταξη χηρείας και η περικοπή να εφαρμοστεί σε λίγες περιπτώσεις, όταν ο συνταξιούχος λαμβάνει από ίδιο δικαίωμα δύο συντάξεις και σύνταξη χηρείας.

Η λύση που επεξεργάζεται το υπουργείο Εργασίας προβλέπει – ακόμη – την επαναφορά των συντάξεων χηρείας στο 70% αντί του 35% της σύνταξης των θανόντων, την οποία λαμβάνουν τώρα οι επιζώντες σύζυγοι.

Η λύση δεν θα περιέχει την επιστροφή αναδρομικών ποσών για τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα – για το μεσοδιάστημα – κατά το οποίο δεν εφαρμόστηκε η διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου. Στον ιδιωτικό τομέα δεν θα υπάρξουν επιστροφές και αναδρομικά αφού δεν εφαρμόστηκε ο νόμος, αλλά θα καταργηθούν οι αναδρομικές περικοπές από τις συντάξεις χηρείας που έπρεπε να κοπούν και δεν κόπηκαν μετά το 2019.