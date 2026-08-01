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ΔΥΠΑ: 10.038 ωφελούμενοι απασχόλησης στην Περ. Διεύθυνση Κρήτης

Το 65% των ωφελουμένων απασχόλησης των προγραμμάτων της ΔΥΠΑ στην Κρήτη είναι γυναίκες και το 38% νέοι έως 29 ετών

Εργασιακά – Ασφαλιστικά 01.08.2026, 16:24
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ΔΥΠΑ: 10.038 ωφελούμενοι απασχόλησης στην Περ. Διεύθυνση Κρήτης
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Σε 10.038 ανέρχεται ο αριθμός των ωφελουμένων απασχόλησης μέσω των συνολικά 41 προγραμμάτων που έχει υλοποιήσει η ΔΥΠΑ στην Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης από την 1η Αυγούστου 2019 έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Η στόχευση των δράσεων της ΔΥΠΑ

Από αυτούς, 5.180 εντάχθηκαν σε προγράμματα νέων θέσεων εργασίας, 1.815 απέκτησαν εργασιακή ή επαγγελματική εμπειρία, 1.857 υποστηρίχθηκαν μέσω προγραμμάτων νέας επιχειρηματικότητας και 1.186 συμμετείχαν σε ειδικά προγράμματα απασχόλησης.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η κοινωνική στόχευση των δράσεων: το 65% των ωφελουμένων απασχόλησης είναι γυναίκες, το 38% είναι νέοι έως 29 ετών, το 15% είναι πολίτες ηλικίας 55 ετών και άνω, ενώ το 34% είναι μακροχρόνια άνεργοι. Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν ότι η ΔΥΠΑ κατευθύνει τις πολιτικές απασχόλησης σε ομάδες που χρειάζονται ουσιαστική στήριξη για την πρόσβαση ή την επιστροφή τους στην αγορά εργασίας.

Παράλληλα, η ΔΥΠΑ έχει υλοποιήσει και συνεχίζει να υλοποιεί 12 προγράμματα κατάρτισης, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης οι ωφελούμενοι κατάρτισης ανέρχονται σε 24.409, εκ των οποίων 9.055 άνεργοι και 15.354 εργαζόμενοι. Οι γυναίκες ανέρχονται σε 16.497, ποσοστό 68% του συνόλου.

Πού επικεντρώνεται η κατάρτιση

Η κατάρτιση επικεντρώνεται στις δεξιότητες που ζητά σήμερα η οικονομία: 15.912 ωφελούμενοι καταρτίστηκαν σε ψηφιακές δεξιότητες, 7.553 σε πράσινες δεξιότητες, 409 σε οικονομικό εγγραμματισμό, 353 σε δεξιότητες εξαγωγών και 170 στο εμπόριο.

Σημαντικό είναι και το αποτύπωμα της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Στις ΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔΥΠΑ στην Κρήτη έχουν φοιτήσει 3.191 μαθητές, ενώ οι απόφοιτοι ανέρχονται σε 883. Αντίστοιχα, στη ΣΑΕΚ Ηρακλείου έχουν φοιτήσει 1.253 σπουδαστές, με 248 αποφοίτους. Συνολικά, 4.444 μαθητές και σπουδαστές έχουν ενταχθεί στις δομές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της ΔΥΠΑ στην Κρήτη.

Όπως αναφέρεται σχετικά, η ΔΥΠΑ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη σύνδεση των δράσεων της με τα χαρακτηριστικά της κρητικής οικονομίας: τουρισμός, εστίαση, αγροδιατροφή, υπηρεσίες, πράσινη μετάβαση, ψηφιακές δεξιότητες και τεχνικά επαγγέλματα αποτελούν πεδία στα οποία η αναβάθμιση δεξιοτήτων μπορεί να δημιουργήσει περισσότερες και καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης.

Περιφέρεια με ισχυρή αναπτυξιακή δομή

Η διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα, δήλωσε πως «η Κρήτη είναι μια περιφέρεια με ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική, έντονη εποχικότητα στην αγορά εργασίας και σημαντικές ανάγκες σε δεξιότητες. Το έργο της ΔΥΠΑ δείχνει ότι οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης μπορούν να έχουν ουσιαστικό αποτέλεσμα όταν είναι στοχευμένες, μετρήσιμες και συνδεδεμένες με τις ανάγκες πολιτών και επιχειρήσεων».

«Συνεχίζουμε με έμφαση στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στην αναβάθμιση δεξιοτήτων, στη στήριξη των γυναικών, των νέων, των ανέργων άνω των 55 ετών και των μακροχρόνια ανέργων, καθώς και στη στενότερη σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης με την τοπική παραγωγή», προσέθεσε.

Τα επόμενα βήματα της ΔΥΠΑ

Τα επόμενα βήματα της ΔΥΠΑ στην Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης επικεντρώνονται:

  • σε πιο στοχευμένα τοπικά προγράμματα, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε αγοράς εργασίας,
  • στην ισχυρότερη σύζευξη επιχειρήσεων και ανέργων,
  • στην περαιτέρω ενίσχυση ψηφιακών, πράσινων και επαγγελματικών δεξιοτήτων,
  • στη στήριξη γυναικών, νέων, ανέργων 55+ και μακροχρόνια ανέργων,
  • στη στενότερη διασύνδεση ΕΠΑΣ, ΣΑΕΚ και κατάρτισης με τον τουρισμό, την εστίαση, την αγροδιατροφή, τις υπηρεσίες και τις ανάγκες των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΥΠΑ, ο μέσος μηνιαίος αριθμός εγγεγραμμένων ανέργων στην Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης μειώθηκε κατά 3,2% από το 2019 έως το 2025. Η ΔΥΠΑ συνεχίζει να επενδύει σε πολιτικές που δημιουργούν ευκαιρίες εργασίας, αναβαθμίζουν δεξιότητες, στηρίζουν τις επιχειρήσεις και ενισχύουν τη μετάβαση από την εκπαίδευση και την κατάρτιση στην απασχόληση.

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