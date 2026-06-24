Edison: Ψήφος εμπιστοσύνης στην Alter Ego Media με τιμή-στόχο 7,1 ευρώ ανά μετοχή

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Ψήφο εμπιστοσύνης στην Alter Ego Media δίνει η Edison Investment Research, ξεκινώντας την κάλυψη της μετοχής με τιμή-στόχο τα 7,1 ευρώ ανά μετοχή και επισημαίνοντας σημαντικά περιθώρια ανόδου.

Σύμφωνα με την ανάλυση, ο Όμιλος αναδεικνύεται σε «ελληνικό πρωταθλητή» στον χώρο των media και της ψυχαγωγίας, έχοντας αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα που εκτείνεται από την τηλεόραση και το περιεχόμενο έως τις εκδόσεις, τα ψηφιακά μέσα και το entertainment.

Το επενδυτικό story της Alter Ego Media

Κεντρικό στοιχείο του επενδυτικού story αποτελεί η μετάβαση από ένα παραδοσιακό διαφημιστικό μοντέλο σε ένα πολυδιάστατο σχήμα με πολλαπλές πηγές εσόδων. Η ενίσχυση της ψηφιακής παρουσίας, η αξιοποίηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (IP rights), η ανάπτυξη συνδρομητικών υπηρεσιών και η είσοδος στο live entertainment διαμορφώνουν νέους πυλώνες ανάπτυξης και ενισχύουν την ανθεκτικότητα του Ομίλου.

Η Edison υπογραμμίζει επίσης την ισχυρή θέση της Alter Ego Media στην ελληνική αγορά, με ηγετικά brands και μία από τις μεγαλύτερες βιβλιοθήκες οπτικοακουστικού περιεχομένου στη χώρα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις πρόσφατες επενδύσεις σε ticketing, ζωντανή ψυχαγωγία και συνδρομητική τηλεόραση, οι οποίες εκτιμάται ότι θα ενισχύσουν τις συνέργειες και θα διευρύνουν τις πηγές εσόδων.

Σε επίπεδο μεγεθών, η Edison προβλέπει αύξηση εσόδων στα 171,5 εκατ. ευρώ το 2026 (από 140,1 εκατ. ευρώ το 2025) και EBITDA 67,4 εκατ. ευρώ (από 53,7 εκατ. ευρώ), επιβεβαιώνοντας τη δυναμική κερδοφορίας του Ομίλου.

Όπως σημειώνεται, η Alter Ego Media αποτελεί τη μοναδική εισηγμένη εταιρεία που προσφέρει άμεση έκθεση στον κλάδο media και entertainment στην Ελλάδα, με τον συνδυασμό ισχυρών assets και στρατηγικής ανάπτυξης να δημιουργεί προοπτικές περαιτέρω αξίας.