Γιάννης Βρέντζος: «Έχουν μπει οι βάσεις για τον επόμενο κύκλο ανάπτυξης της Alter Ego Media»

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Το μήνυμα ότι η Alter Ego Media έχει πλέον ολοκληρώσει έναν σημαντικό κύκλο στρατηγικών επενδύσεων και εισέρχεται σε μια νέα περίοδο ανάπτυξης και δημιουργίας αξίας για τους μετόχους έστειλε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Γιαννης Βρέντζος, κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 12 Ιουνίου.

«Έχουν μπει οι βάσεις για τον επόμενο κύκλο ανάπτυξης», τόνισε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι η επιτυχής υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου, σε συνδυασμό με την ισχυρή χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη των μεγεθών, ενίσχυση της κερδοφορίας και παραγωγή μεγαλύτερης αξίας για τους μετόχους την επόμενη τριετία.

Χρονιά ορόσημο το 2025 για την Alter Ego Media

Σύμφωνα με τον κ. Βρέντζο, το 2025 αποτέλεσε χρονιά-ορόσημο για την εταιρεία, καθώς συνδυάστηκε με την επιτυχημένη εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών και την ταχεία υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου. Στο πλαίσιο αυτό ολοκληρώθηκαν σημαντικές κινήσεις, όπως οι εξαγορές των Newsit και TLife, οι επενδύσεις στην τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, η είσοδος στο τομέα του Live Entertainment καθώς και οι επενδύσεις της Alter Ego Ventures.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις κινήσεις του 2026, σημειώνοντας ότι έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί η αξιοποίηση των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την IPO ήδη από το πρώτο εξάμηνο του έτους. Παράλληλα, υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία της επενδυσης στη More.gr, καθώς και της συμφωνίας με τον ANT1 και τη Motor Oil για τη νέα streaming πλατφόρμα, η οποία τελεί υπό τις προβλεπόμενες εγκρίσεις των αρμόδιων αρχών.

Η απόφαση για μέρισμα και επιστροφή κεφαλαίου

Στο επίπεδο των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, οι μέτοχοι ενέκριναν τη διανομή μερίσματος 0,03 ευρώ ανά μετοχή, καθώς και επιστροφή κεφαλαίου 0,09 ευρώ ανά μετοχή, διαμορφώνοντας συνολική χρηματική απόδοση 0,12 ευρώ ανά μετοχή. Η διοίκηση υπενθύμισε επίσης ότι βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών, ενισχύοντας περαιτέρω την πολιτική επιστροφής αξίας προς τους επενδυτές.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της εταιρείας Σπυρίδων Ζαβιτσάνος επισήμανε ότι η στρατηγική της Alter Ego Media παραμένει προσανατολισμένη στη μετεξέλιξή της σε έναν σύγχρονο AI enabled ομιλο media και enteratinment, με επενδύσεις στην καινοτομία, την εταιρική διακυβέρνηση και το ανθρώπινο δυναμικό. Όπως ανέφερε, οι πρωτοβουλίες που έχουν ήδη υλοποιηθεί αναμένεται να αποτυπωθούν με ολοένα και μεγαλύτερη ένταση στα οικονομικά αποτελέσματα των επόμενων ετών, ενισχύοντας τη μακροπρόθεσμη αξία της εταιρείας.