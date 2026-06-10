Euroxx Securities: Ανεβάζει την τιμή-στόχο για την Alter Ego Media στα €7,50

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Σε αναβάθμιση της τιμής-στόχου για τη μετοχή της Alter Ego Media στα €7,50 ανά μετοχή προχώρησε η Euroxx Securities, διατηρώντας σύσταση «Overweight» και εκτιμώντας περιθώριο ανόδου περίπου 40% από τα τρέχοντα επίπεδα. Η χρηματιστηριακή θεωρεί ότι η πρόσφατη υποαπόδοση της μετοχής δεν αντικατοπτρίζει ακόμη τη συμβολή των εξαγορών ούτε τις σημαντικές συνέργειες που δημιουργούνται από τη στρατηγική επέκταση του Ομίλου.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη δημιουργία του τρίτου πυλώνα δραστηριότητας, το Live Entertainment, μέσω των εξαγορών των Stages Network και more.com. Σύμφωνα με την ανάλυση, οι κινήσεις αυτές μετασχηματίζουν την Alter Ego σε μια πλήρως καθετοποιημένη πλατφόρμα media και entertainment, συνδυάζοντας παραγωγή περιεχομένου, διοργάνωση εκδηλώσεων, διαχείριση χώρων και διάθεση εισιτηρίων, με σημαντικές δυνατότητες cross-selling και βελτίωσης περιθωρίων κερδοφορίας.

Σε επίπεδο οικονομικών μεγεθών, η Euroxx προβλέπει ότι τα έσοδα του Ομίλου θα διαμορφωθούν στα €168,8 εκατ. το 2026, με EBITDA €67,1 εκατ. και EBIT €39,1 εκατ., ενώ εκτιμά ότι η κερδοφορία θα συνεχίσει να ενισχύεται τα επόμενα χρόνια, με τον ρυθμό αύξησης του EBIT να υπερβαίνει το 20% ετησίως. Με βάση τις εκτιμήσεις της χρηματιστηριακής η μετοχή διαπραγματεύεται σε σημαντικό discount (42%) σε σχέση με τις διεθνείς ομοειδείς εταιρείες, σε πολλαπλασιαστή (EV/EBIT) 7,7x το εκτιμώμενο EBIT του 2026.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναφορά στο κοινό εγχείρημα ANT1+, το οποίο η Euroxx χαρακτηρίζει ως δυνητικό καταλύτη περαιτέρω αξίας. Η χρηματιστηριακή επισημαίνει ότι δεν έχει ενσωματώσει καμία συνεισφορά της πλατφόρμας στις βασικές προβλέψεις της, καθώς αναμένει ακόμη τις ρυθμιστικές εγκρίσεις και την εμπορική εκκίνηση του εγχειρήματος. Ωστόσο, εκτιμά ότι η επιτυχής ανάπτυξη της νέας streaming πλατφόρμας θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόσθετη αξία 6,5%-8,6% στην τιμή-στόχο, ή περίπου €0,49-€0,65 ανά μετοχή, προσφέροντας περαιτέρω ανοδικό περιθώριο για τους μετόχους.

Τέλος, η Euroxx αναφέρεται επίσης στην επένδυση της Alter Ego Ventures στην Alterlife, εκτιμώντας ότι η απόκτηση μειοψηφικού ποσοστού συμμετοχής ενισχύει τη δημιουργία ενός ευρύτερου συνδρομητικού οικοσυστήματος γύρω από τον Όμιλο. Σύμφωνα με την ανάλυση, η συνεργασία μπορεί να αξιοποιήσει τη μεγάλη βάση μελών της Alterlife για την προώθηση premium περιεχομένου και streaming υπηρεσιών, ενώ παράλληλα δημιουργεί προοπτικές για συνέργειες σε επίπεδο marketing, διαφήμισης, παραγωγής περιεχομένου και διοργάνωσης live events στον χώρο του wellness.