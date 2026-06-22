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Παπαστεργίου: Στο Pharos AI Factory χτίζουμε λύσεις AI με ελληνικό αποτύπωμα

«Ο Δαίδαλος είναι μόνο η αρχή», είπε ο Δ.Παπαστεργίου και προανήγγειλε νέες υποδομές του ΕΔΥΤΕ στην Κοζάνη μιλώντας στο Investor Summit 2026

Tεχνητή νοημοσύνη 22.06.2026, 17:03
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Παπαστεργίου: Στο Pharos AI Factory χτίζουμε λύσεις AI με ελληνικό αποτύπωμα
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Τη δυνατότητα της χώρας να αναπτύσσει, δοκιμάζει και εφαρμόζει λύσεις τεχνητής νοημοσύνης με ελληνικό αποτύπωμα και ευρωπαϊκά πρότυπα», επισήμανε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, περιγράφοντας τη διάρθρωση του Pharos AI Factory, που αναπτύσσεται στο Λαύριο, με πυρήνα τον πρώτο εθνικό υπερυπολογιστή, τον «Δαίδαλο».

Ο κ. Παπαστεργίου μιλώντας στο Investor Summit 2026 του Growthfund, υποστήριξε ότι το Pharos AI Factory, το οποίο θα αποτελέσει έναν ανοιχτό κόμβο για την τεχνητή νοημοσύνη,  ειναι ένα εργαλείο που μπορεί να δημιουργήσει πραγματική αξία .

Παπαστεργίου: Στην Ελλάδα υπάρχει ταλέντο

Όπως είπε ο ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης , «ο Δαίδαλος είναι μόνο η αρχή», προαναγγέλλοντας ότι το οικοσύστημα εκπαίδευσης, πρόσβασης και τεχνογνωσίας που χτίζεται πάνω σε αυτές τις υποδομές, θα επεκταθεί και σε νέες υποδομές που ετοιμάζονται από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας  (ΕΔΥΤΕ) στην Κοζάνη.

«Η τεχνητή νοημοσύνη χρειάζεται ταλέντο και στην Ελλάδα υπάρχει διάχυτο. Χρειάζονται δεδομένα, είναι αυτά τα οποία ανοίξαμε πρόσφατα στο data.gov.gr, 22.000 ανοιχτά και καλής ποιότητας δεδομένα, αλλά και υποδομές», είπε ο κ. Παπαστεργίου και υπογράμμισε την αξία της τεχνητής νοημοσύνης για την παραγωγικότητα, την ανταγωνιστικότητα και την εθνική προοπτική.

Ψηφιακές υποδομές

Με τη σειρά της, η Αφροδίτη Σεβαστή, CEO του Pharos AI Factory αναφέρθηκε στα πρώτα απτά αποτελέσματα. «Έχουμε το πρώτο ανοιχτό μοντέλο για την ελληνική γλώσσα. Σήμερα βάλαμε τους πρώτους 4 πελάτες στην πλατφόρμα του Pharos για την αξιοποίηση των εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης», σημείωσε, προσδιορίζοντας ως ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του Pharos τη γνώση, τη συνεργασία και την υπολογιστική ισχύ που θα οδηγήσουν στη δημιουργία πραγματικών λύσεων.

Στον κρίσιμο ρόλο των ψηφιακών υποδομών αναφέρθηκε, εν συνεχεία, στο πλαίσιο της συζήτησης που ακολούθησε, ο Κώστας Νεμπής, Chairman & CEO, OTE Group, αναδεικνύοντας τα ισχυρά αποτελέσματα που καταγράφει η Ελλάδα.

Όπως τόνισε, τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, με αιχμή το 5G, έχουν πετύχει υψηλές επιδόσεις σε κάλυψη και ταχύτητες, τοποθετώντας τη χώρα σε ανταγωνιστική θέση διεθνώς. Στο πεδίο των υποδομών κινητής τηλεφωνίας, η Ελλάδα έχει καταγράψει σημαντική πρόοδο, με το 5G να ξεπερνά το 99% πληθυσμιακής κάλυψης στον όμιλο ΟΤΕ. Ωστόσο, όπως είπε ο κ. Νεμπής, το μεγάλο στοίχημα παραμένουν οι σταθερές υποδομές, όπου υπάρχουν περιθώρια επιτάχυνσης.

Ψηφιοποίηση

«Τα καλά νέα με τα κύματα της τεχνολογίας είναι ότι δίνεται μια ευκαιρία, ακόμα και αν έχει χάσει κάποιος το ένα τρένο, να πιάσει το επόμενο», σημείωσε σχηματικά ο Ανδρέας Σταυρόπουλος, Non-Executive BoD Member του Growthfund, φέρνοντας ως παράδειγμα το άλμα ψηφιοποίησης που έγινε στην Ελλάδα, κατά την περίοδο της πανδημίας, καθιστώντας τη χώρα μας από ουραγό σε μια από τις καλύτερες παγκοσμίως.

Ο κ. Σταυρόπουλος ξεχώρισε τον τομέα των υπηρεσιών υγείας, στον οποίο, όπως είπε, γίνεται μια κοσμογονία, με το Υπερταμείο να «τρέχει» μέσω του PPF μια σειρά ανακαινίσεων δομών υγείας, αξιοποιώντας κεφάλαια του RRF. «Η Ελλάδα στο healthcare μπορεί να έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα», εκτίμησε, βάζοντας στο κάδρο τον ηλεκτρονικό φάκελο ασθενούς, τα apps, αλλά και τη στρατηγική αξιοποίηση των data υγείας, ώστε να προσελκύσει διεθνή τεχνογνωσία.

Διέβλεψε πως το επόμενο μεγάλο κύμα καινοτομίας, στο οποίο η Ελλάδα, διαθέτοντας πολύ καλούς μηχανικούς, μπορεί να διαδραματίσει ρόλο είναι το physical AI και τα robotics.

Στη θέση των ελληνικών Πανεπιστημίων στη σχετική διεθνή κατάταξη εστίασε, μεταξύ άλλων, ο Παναγιώτης Καραμπίνης, Regional Managing Director for Europe at Endeavor & Managing Director of Endeavor Greece, αναδεικνύοντας επί της ουσίας ένα ζήτημα που ξεπερνά την ακαδημαϊκή κοινότητα και αφορά συνολικά την εξωστρέφεια της χώρας.

Όπως επισήμανε, παρότι η Ελλάδα αύξησε τον αριθμό των ιδρυμάτων της στη λίστα QS (Διεθνής κατάλογος με την κατάταξη των Πανεπιστημίων) , φτάνοντας τα 13 πανεπιστήμια, τα ήδη καταταγμένα ιδρύματα υποχώρησαν θέσεις, με βασικές αιτίες την έλλειψη εξωστρέφειας και τη φήμη τους.

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