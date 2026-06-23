KIEFER: Το μοντέλο που συνδέει ενέργεια, υπολογιστική ισχύ και physical AI

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Σε μια περίοδο κατά την οποία η τεχνητή νοημοσύνη, η ενεργειακή ασφάλεια και οι κρίσιμες υποδομές αναδιαμορφώνουν τον τεχνολογικό χάρτη της Ευρώπης, η KIEFER επιχειρεί να τοποθετηθεί ως ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα ελληνικής εταιρείας που δεν περιορίζεται σε μία μόνο δραστηριότητα, αλλά αναπτύσσει ένα πλήρες οικοσύστημα από την πράσινη ενέργεια έως το Physical AI.

Η εικόνα που αναδύεται από την πρόσφατη παρουσίασή της είναι αυτή μιας επιχείρησης που ξεκίνησε από τον χώρο της ενέργειας και εξελίσσεται σε φορέα τεχνολογικής υποδομής, με έμφαση στην αυτάρκεια, στην τοπική επεξεργασία δεδομένων και στην ανάπτυξη λύσεων για πραγματικές βιομηχανικές και επιχειρησιακές ανάγκες.

Η εταιρεία παρουσίασε ένα μοντέλο στο οποίο κάθε επίπεδο τροφοδοτεί το επόμενο: η πράσινη ενέργεια δίνει ισχύ στις υποδομές υπολογισμού, η υπολογιστική ισχύς στηρίζει την εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης και αυτά, με τη σειρά τους, αποτελούν τη «νοημοσύνη» πίσω από ρομποτικά συστήματα και εφαρμογές πεδίου. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα πλήρως καθετοποιημένο σχήμα, στο οποίο η ενέργεια, το hardware, το λογισμικό και η ρομποτική δεν λειτουργούν ως ξεχωριστές αγορές, αλλά ως διαδοχικοί κρίκοι μιας ενιαίας αλυσίδας αξίας.

Στο ενεργειακό σκέλος, η KIEFER εμφανίζεται με χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ που, σύμφωνα με τον CEO της εταιρείας, Χρήστο Πετρόχειλο, υπερβαίνει τα 600 MW σε λειτουργία, ενώ το συνολικό δυναμικό υπό ανάπτυξη φτάνει τα 1,2 GW, μαζί με αποθήκευση ενέργειας και υποδομές δικτύου. Η εταιρεία επιμένει ότι η πράσινη ενέργεια δεν είναι μόνο θέμα βιωσιμότητας, αλλά και απαραίτητη βάση για να στηθεί ένα εγχώριο οικοσύστημα υπολογιστικής ισχύος, ικανό να στηρίξει την επόμενη γενιά εφαρμογών AI χωρίς εξάρτηση από ξένα cloud και εξωτερικά data centers.

Πάνω σε αυτή τη βάση, η KIEFER αναπτύσσει το λεγόμενο AI Factory, το οποίο φιλοξενεί την πρώτη υπερυπολογιστική συστοιχία NVIDIA SuperPOD στην Ελλάδα. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι η εταιρεία επιχειρεί να προσφέρει υποδομή υψηλής ισχύος για startups, επιχειρήσεις, ερευνητικά ιδρύματα και δημόσιους φορείς, με δυνατότητα πρόσβασης σε υπολογιστικούς πόρους χωρίς να μεταφέρονται τα δεδομένα εκτός χώρας. Η λογική αυτή συνδέεται άμεσα με το κεντρικό αφήγημα της εταιρείας περί τεχνολογικής κυριαρχίας και διατήρησης του ελέγχου επί των κρίσιμων ψηφιακών υποδομών.

Ένα ελληνικό οικοσύστημα τεχνητής νοημοσύνης

Στο επίπεδο του λογισμικού, η KIEFER παρουσίασε το Sophea AI, ένα ελληνικό οικοσύστημα τεχνητής νοημοσύνης που περιλαμβάνει διαφορετικές εφαρμογές για γενική χρήση, αναζήτηση και ανάλυση γνώσης, δημιουργικό περιεχόμενο και φωνητικές δυνατότητες. Ξεχωρίζει το Sophea K1, ένα ανοιχτού κώδικα μεγάλο γλωσσικό μοντέλο σχεδιασμένο εξαρχής για την ελληνική γλώσσα και τα ελληνικά δεδομένα, με στόχο να προσφέρει γενετική AI χωρίς εξάρτηση από ξένες πλατφόρμες. Πρόκειται για μια σημαντική επιλογή, καθώς η εταιρεία δεν επιχειρεί απλώς να «εισαγάγει» τεχνητή νοημοσύνη στην εγχώρια αγορά, αλλά να την προσαρμόσει στη γλωσσική και θεσμική πραγματικότητα της χώρας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το Sophea Nous, που στοχεύει στην εσωτερική αξιοποίηση της εταιρικής γνώσης. Η λύση αυτή απαντά σε ένα πολύ πρακτικό πρόβλημα: την απώλεια χρόνου από εργαζομένους που αναζητούν πληροφορίες διάσπαρτες σε email, αρχεία και διαφορετικά συστήματα. Το σύστημα ενοποιεί τα δεδομένα του οργανισμού, επιτρέποντας συνομιλία σε φυσική ελληνική γλώσσα και επιστροφή απαντήσεων με παραπομπές στις πηγές, ενώ τα δεδομένα παραμένουν στις υποδομές του πελάτη. Σε ένα περιβάλλον όπου η κυριαρχία των δεδομένων γίνεται ολοένα και πιο κρίσιμο ζήτημα, το συγκεκριμένο προϊόν λειτουργεί ως εργαλείο παραγωγικότητας αλλά και ψηφιακής αυτονομίας.

Αντίστοιχα, το Sophea Meet απευθύνεται στην καθημερινή επιχειρησιακή λειτουργία, προσφέροντας σε πραγματικό χρόνο απομαγνητοφώνηση, περιλήψεις και καταγραφή ενεργειών στα ελληνικά. Η εταιρεία το συνδέει με την ανάγκη οι συσκέψεις και τα πρακτικά να παραμένουν εντός του οργανισμού, χωρίς εξάρτηση από εξωτερικά λογισμικά που μπορεί να διακινδυνεύσουν ευαίσθητες πληροφορίες. Η λογική είναι ξεκάθαρη: η τεχνητή νοημοσύνη δεν παρουσιάζεται ως εργαλείο εντυπωσιασμού, αλλά ως υποδομή παραγωγής γνώσης και οργάνωσης διαδικασιών.

Στον τομέα της ενέργειας, το Hyperion-X αποτελεί μια από τις πιο ενδιαφέρουσες εφαρμογές της εταιρείας. Πρόκειται για πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης που προβλέπει την παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές, διαχειρίζεται την εξισορρόπηση και υποστηρίζει αυτοματοποιημένο trading στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας. Η σημασία του προϊόντος είναι διπλή: αφενός αξιοποιεί την εμπειρία της KIEFER στον ενεργειακό κλάδο, αφετέρου δείχνει πώς η AI μπορεί να μετατραπεί σε εργαλείο βελτιστοποίησης εσόδων και λειτουργικής αποδοτικότητας σε πραγματικό χρόνο.

Μεταφορά της AI στον φυσικό κόσμο

Το πιο φιλόδοξο ίσως κομμάτι του οικοσυστήματος είναι το Physical AI, δηλαδή η μεταφορά της τεχνητής νοημοσύνης στον φυσικό κόσμο μέσω ρομποτικών συστημάτων. Η KIEFER, ως συνεργάτης της Unitree στην Ελλάδα, αναπτύσσει εφαρμογές για ανθρωποειδή και τετράποδα ρομπότ που μπορούν να βλέπουν, να κατανοούν και να αλληλεπιδρούν στα ελληνικά. Οι βασικές τους χρήσεις αφορούν επιθεωρήσεις ενεργειακών υποδομών, περιπολίες σε κρίσιμες εγκαταστάσεις, παρακολούθηση εργοταξίων, υποστήριξη φωτοβολταϊκών πάρκων και αποστολές πολιτικής προστασίας. Ειδικότερα, η εταιρεία έχει αναπτύξει και τετράποδο ρομπότ για επιχειρήσεις πυρόσβεσης και έκτακτης ανάγκης, σε περιβάλλοντα όπου η ανθρώπινη πρόσβαση είναι δύσκολη ή επικίνδυνη.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και οι λύσεις για επιθεώρηση υποσταθμών, θερμική παρακολούθηση, ανίχνευση σφαλμάτων, καθώς και αυτοματοποιημένη σήμανση σε φωτοβολταϊκά πάρκα και μεγάλα εργοτάξια. Η KIEFER παρουσιάζει τα ρομποτικά αυτά συστήματα όχι ως μελλοντικό πείραμα, αλλά ως εργαλεία για τη διαχείριση κρίσιμων υποδομών σήμερα, ενισχύοντας την ασφάλεια, τη συνέπεια και τη μείωση του επιχειρησιακού ρίσκου.

Η κεντρική ιδέα που διατρέχει την φιλοσοφία λειτουργίας της εταιρείας είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως «εισαγόμενο» προϊόν, αλλά ως υποδομή που μπορεί να σχεδιαστεί, να παραχθεί και να ελεγχθεί στην Ελλάδα. Η KIEFER επιχειρεί να το αποδείξει αυτό στην πράξη, συνδέοντας την παραγωγή καθαρής ενέργειας με την υπολογιστική ισχύ, τα ελληνικά γλωσσικά μοντέλα, την επιχειρησιακή AI και τη ρομποτική. Σε μια εποχή όπου η στρατηγική αυτονομία, τα δεδομένα και η τεχνολογική κυριαρχία έχουν αποκτήσει βαρύνουσα σημασία, το εγχείρημα της εταιρείας δείχνει έναν διαφορετικό δρόμο για την ελληνική τεχνολογική παραγωγή.

Ο Χρήστος Πετρόχειλος υπογράμμισε ότι η τεχνολογική αυτονομία δεν χτίζεται με εισαγωγή έτοιμων λύσεων, αλλά με δική μας υποδομή και ανθρώπινο δυναμικό. Αυτό το σκεπτικό συνοψίζει και τη φιλοσοφία της KIEFER: ένα ελληνικό μοντέλο που ξεκινά από την ενέργεια, επεκτείνεται στην τεχνητή νοημοσύνη και καταλήγει στη ρομποτική, έχοντας ως κοινό παρονομαστή τον έλεγχο των δεδομένων, την εγχώρια τεχνογνωσία και την πράσινη βάση λειτουργίας.