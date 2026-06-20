Data centers στην Ελλάδα: Επενδύσεις έως 50 δισ. ευρώ την επόμενη δεκαετία

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Σε φάση ταχείας ανάπτυξης και αναδιάρθρωσης βρίσκεται η ελληνική αγορά Κέντρων Δεδομένων (data centers) η οποία εξελίσσεται σταδιακά σε έναν αναδυόμενο κόμβο ψηφιακών υπηρεσιών για την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η εξέλιξη αποδίδεται σε έναν συνδυασμό παραγόντων, όπως η γεωγραφική θέση της χώρας στο σταυροδρόμι Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής, ο αυξανόμενος κορεσμός των παραδοσιακών αγορών της Δυτικής Ευρώπης και η επιταχυνόμενη ζήτηση για υποδομές cloud και εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης (AI).

Σύμφωνα με μελέτη της PwC που εκπονήθηκε για λογαριασμό της ελληνικής κυβέρνησης, η Ελλάδα έχει εισέλθει σε τροχιά σημαντικής ανάπτυξης στον τομέα των data centers, με τις προοπτικές να υπερβαίνουν κατά πολύ το σημερινό μέγεθος της αγοράς.

Προοπτικές έως το 2034: μια αγορά πολλών ταχυτήτων

Οι προοπτικές ανάπτυξης της αγοράς των κέντρων δεδομένων έως το 2034 διαμορφώνονται σε μεγάλο βαθμό από την εξέλιξη της ζήτησης ψηφιακών υπηρεσιών και τον ρυθμό διείσδυσης εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης. Στο βασικό σενάριο της μελέτης, η συνολική ζήτηση εγκατεστημένης ισχύος από data centers εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα 2,5 GW – 2,8 GW έως το 2034, προσελκύοντας επενδύσεις της τάξης των 18-20 δισ. ευρώ. Σε ένα πιο επιθετικό σενάριο, όπου η ανάπτυξη εφαρμογών AI επιταχύνεται σημαντικά, η απαιτούμενη εγκατεστημένη ισχύς θα μπορούσε να φθάσει τα 5,7 GW, οδηγώντας σε επενδύσεις που ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 50 δισ. ευρώ και στη δημιουργία περισσότερων από 2.000 νέων θέσεων εργασίας.

Η αναμενόμενη ανάπτυξη αποτυπώνεται και στις εκτιμήσεις για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Στο βασικό σενάριο, η ετήσια κατανάλωση των data centers προβλέπεται να ανέλθει σε 11,6 TWh έως το 2034, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο 13%-16% της συνολικής εγχώριας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Στο σενάριο ενισχυμένης ανάπτυξης εφαρμογών AI, η κατανάλωση θα μπορούσε να φθάσει τις 22,8 TWh, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 24%-27% της συνολικής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας.

Τα ευρήματα αυτά αναδεικνύουν τον αυξανόμενο ρόλο που αναμένεται να διαδραματίσουν τα κέντρα δεδομένων στην ελληνική οικονομία κατά την επόμενη δεκαετία, αλλά και τις σημαντικές προκλήσεις που συνεπάγεται η ανάπτυξή τους για τον σχεδιασμό των ηλεκτρικών δικτύων και των ενεργειακών υποδομών της χώρας.

Παράλληλα, η μελέτη επισημαίνει ότι οι συγκεκριμένες εκτιμήσεις βασίζονται σε παραδοχές που αφορούν τόσο τον βαθμό αξιοποίησης των εγκαταστάσεων όσο και την εξέλιξη της ζήτησης υπηρεσιών AI. Ως εκ τούτου, τα τελικά μεγέθη ενδέχεται να διαφοροποιηθούν σημαντικά ανάλογα με τον ρυθμό ωρίμανσης της αγοράς και τις τεχνολογικές εξελίξεις των επόμενων ετών.

Η σημερινή εικόνα της αγοράς

Το 2025 στην Ελλάδα λειτουργούσαν περίπου 21 κέντρα δεδομένων, εκ των οποίων 17 ιδιωτικά και 4 δημόσια. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς τους ανέρχεται περίπου σε 44,2 MW, με την Αττική να συγκεντρώνει τη συντριπτική πλειονότητα, περίπου 34,1 MW, αποτελώντας τον βασικό κόμβο της χώρας.

Η ιδιωτική αγορά εμφανίζει ήδη μια διαμορφωμένη εικόνα, με τους βασικούς παρόχους να έχουν εδραιώσει παρουσία, ενώ οι διεθνείς hyperscalers βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια εισόδου και σχεδιασμού.

Η Sparkle διαθέτει τέσσερα κέντρα δεδομένων συνολικής ισχύος 13,7 MW, αποτελώντας έναν από τους ισχυρότερους παίκτες της αγοράς. Η Digital Realty ακολουθεί με τέσσερις εγκαταστάσεις και συνολική ισχύ περίπου 13 MW, ενισχύοντας σταθερά την παρουσία της στην Ελλάδα. Η Lancom λειτουργεί τρία data centers συνολικής ισχύος 4,5 MW, ενώ η Synapsecom διαθέτει δύο εγκαταστάσεις συνολικής ισχύος 4 MW. Σημαντική, αν και μικρότερη, παρουσία έχουν επίσης ο ΟΤΕ με 1,5 MW, η Cloudrock με 1,5 MW, η Interworks Cloud με 1 MW και η Hellas Sat με 1 MW δορυφορικής υποδομής.