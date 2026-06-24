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Premia Properties: Πρόωρη εξόφληση κοινού ομολογιακού δανείου 100 εκατ. ευρώ

H διαδικασία πρόωρης εξόφλησης των Ομολογιών της Premia Properties ολοκληρώθηκε επιτυχώς την Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2026

Business 24.06.2026, 17:05
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Premia Properties: Πρόωρη εξόφληση κοινού ομολογιακού δανείου 100 εκατ. ευρώ
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Την ολοκλήρωση άσκησης του δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης του συνόλου του κεφαλαίου των ομολογιών του κοινού ομολογιακού δανείου ποσού 100.000.000 ευρώ ανακοίνωσε η Premia Properties. 

Σε σχετική ανακοίνωσή της η Premia αναφέρει ότι σε συνέχεια των από 11.06.2026 και 16.06.2026 ανακοινώσεών της σχετικά με την πρόωρη εξόφληση των 100.000 ομολογιών, ονομαστικής αξίας €1.000 έκαστης (οι «Ομολογίες»), του κοινού ομολογιακού δανείου ποσού €100.000.000 που η εταιρεία είχε εκδώσει δυνάμει του από 12.01.2022 Προγράμματος Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως €100.000.000 και Σύμβασης Ορισμού Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, όπως αυτό τροποποιήθηκε την 10.06.2026 και την παύση διαπραγμάτευσης των Ομολογιών, ανακοινώνει ότι η διαδικασία πρόωρης εξόφλησης των Ομολογιών ολοκληρώθηκε επιτυχώς την Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2026, με την καταβολή προς τους δικαιούχους.

Με την ολοκλήρωση της ως άνω πλήρους και ολοσχερούς εξόφλησης των Ομολογιών, οι πλήρως και ολοσχερώς εξοφληθείσες Ομολογίες θα διαγραφούν, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Euronext Securities Athens A.Ε.

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