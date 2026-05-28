Premia Properties: Αποφάσισε τη διανομή μερίσματος – Πώς θα γίνει η καταβολή

Δικαιούχοι του μερίσματος της Premia Properties θα είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Euronext Securities Athens» κατά την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026

Business 28.05.2026, 11:34
Tη διανομή καθαρού ποσού €0,0603239860 ανά μετοχή ανακοίνωσε η Premia Properties προς τους μετόχους  κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 27 Μαΐου 2026.

Το ποσό αυτό είναι προσαυξημένο κατά το ποσό που αντιστοιχεί στις 679.415 ίδιες μετοχές που κατέχει σήμερα η εταιρεία.

Από την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο Euronext Athens χωρίς το δικαίωμα μερίσματος (ημερομηνία αποκοπής μερίσματος).

Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (“Σ.Α.Τ.”) που διαχειρίζεται η «Euronext Securities Athens» κατά την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026 (record date).

Premia Properties: Πότε ξεκινάει η καταβολή

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος ορίζεται η Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026. Η καταβολή του μερίσματος, θα πραγματοποιηθεί από την πληρώτρια Τράπεζα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» μέσω των χειριστών των λογαριασμών αξιών στο Σ.Α.Τ. ως εξής:

  •  Μέσω των Συμμετεχόντων οι οποίοι τηρούν τους Λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της Euronext Securities Athens και τις σχετικές αποφάσεις της.
  • Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της Euronext Securities Athens, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» από την ημερομηνία καταβολής έως την 30η Ιουνίου 2027. Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν εντός πέντε (5) ετών παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 2778/1999, όπως ισχύει, τα διανεμόμενα μερίσματα των ΑΕΕΑΠ απαλλάσσονται της παρακράτησης φόρου.

