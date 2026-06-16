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Premia Properties: Προχωρά σε πρόωρη εξόφληση κοινού ομολογιακού δανείου – Πώς θα γίνει η καταβολή

Η καταβολή των οφειλόμενων ποσών προς τους Ομολογιούχους θα πραγματοποιηθεί από την Premia Properties την Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2026

Business 16.06.2026, 10:17
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Premia Properties: Προχωρά σε πρόωρη εξόφληση κοινού ομολογιακού δανείου – Πώς θα γίνει η καταβολή
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Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ στις 11 Ιουνίου 2026 για την πρόωρη εξόφληση, την Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2026, του κοινού ομολογιακού δανείου ποσού €100.000.000, που η εταιρεία εξέδωσε δυνάμει του από 12.01.2022 Προγράμματος Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου (ΚΟΔ) έως €100.000.000 και Σύμβασης Ορισμού Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, όπως αυτό τροποποιήθηκε την 10 Ιουνίου 2026, ως τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των 100.000 ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς της Euronext Athens, ορίζεται η Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2026.

Σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος ΚΟΔ, η ημερομηνία προσδιορισμού (record date) των δικαιούχων πληρωμής είναι η Τρίτη, 23 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Πρόγραμμα ΚΟΔ, την Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2026 θα καταβληθούν:

  1. το συνολικό ποσό του κεφαλαίου/ονομαστική αξία που προεξοφλείται, ήτοι, ποσό 1.000 ευρώ ανά Ομολογία,
  2. το ποσό των οφειλόμενων τόκων μέχρι την ημερομηνία της πρόωρης εξόφλησης, το οποίο ανέρχεται στο ποσό 11,5888888889 ευρώ ανά Ομολογία και έχει υπολογισθεί σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος ΚΟΔ, ήτοι, συνολικά 1.158.888,88889 ευρώ για το σύνολο των Ομολογιών, και
  3. πρόσθετο ποσό ίσο με τους επιπλέον αναλογούντες τόκους που θα ήταν πληρωτέοι εάν η πρόωρη εξόφληση γινόταν κατά την λήξη της ένατης (9ης) ημερομηνίας εκτοκισμού (αντί της ημερομηνίας πρόωρης εξόφλησης), ήτοι, ποσό 2,5666666667 ευρώ ανά Ομολογία και συνολικά 256.666,66667 ευρώ για το σύνολο των Ομολογιών. Συνεπώς, για εκάστη προς εξόφληση Ομολογία, οι δικαιούχοι των ομολογιών (οι «Ομολογιούχοι») θα λάβουν συνολικά ποσό 1.014,1555555556 ευρώ.

Πώς θα γίνει η καταβολή των ποσών

Η καταβολή των οφειλόμενων ποσών προς τους Ομολογιούχους θα πραγματοποιηθεί μέσω της «Euronext Securities Athens Α.Ε.» (Euronext Securities Athens) την Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2026 ως ακολούθως:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των Ομολογιούχων στο Σ.Α.Τ. (τράπεζες και χρηματιστηριακές εταιρείες), για τους Ομολογιούχους οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει τους Συμμετέχοντές τους να αποδέχονται για λογαριασμό τους καταβολές ποσών.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής α) σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό Θανόντος στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της Euronext Securities Athens σύμφωνα με το Μέρος 2 της Ενότητας Χ του Κανονισμού Λειτουργίας της Euronext Securities Athens, β) σε περιπτώσεις που ο δικαιούχος τηρεί τους τίτλους του σε υπό εκκαθάριση Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή σε ειδικό λογαριασμό προσωρινής μεταφοράς, η καταβολή των οφειλόμενων ποσών θα πραγματοποιείται i) μέσω της Euronext Securities Athens εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία πληρωμής (στους νόμιμους κληρονόμους μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης αυτών) και β) μέσω χρηματικής παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) μετά την παρέλευση ενός (1) έτους, η οποία θα συστήνεται από την Euronext Securities Athens. Όλα τα κάθε είδους έξοδα της σύστασης (ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, δικαίωμα και τέλος του ΤΠΔ, κλπ.) βαρύνουν τους δικαιούχους.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το δικαίωμα είσπραξης των οφειλόμενων τόκων παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας από τη λήξη του έτους εντός του οποίου γεννήθηκε η αξίωση (ήτοι για τα ανωτέρω περιγραφόμενα ποσά μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2031). Μετά την κατά τα ανωτέρω παραγραφή τους τα τυχόν μη εισπραχθέντα ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο.

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