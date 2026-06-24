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ΒΙΑΝΕΞ: Νέα εποχή για την έρευνα και την καινοτομία με το νέο Κέντρο Έρευνας & Ανάπτυξης στην Πάτρα

Η σταθερή αναπτυξιακή πορεία της ΒΙΑΝΕΞ συνεχίζεται με μια νέα μεγάλη επένδυση 12,47 εκατ. ευρώ

Business 24.06.2026, 12:12
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ΒΙΑΝΕΞ: Νέα εποχή για την έρευνα και την καινοτομία με το νέο Κέντρο Έρευνας & Ανάπτυξης στην Πάτρα
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Το νέο Κέντρο Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D Center) στη ΒΙΠΕ Πάτρας εγκαινίασε ο όμιλος ΒΙΑΝΕΞ, σε μια στρατηγική επένδυση ύψους 12,47 εκατ. ευρώ που ενισχύει τις δυνατότητες φαρμακευτικής έρευνας και καινοτομίας της χώρας και συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της Κυβέρνησης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του επιχειρηματικού κόσμου, μεταξύ των οποίων ο Υπουργός Υγείας κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης, ο Υφυπουργός Πολιτισμού κ. Ιάσωνας Φωτήλας, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ. Νεκτάριος Φαρμάκης, ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος, o Πρόεδρος της Πανελληνίας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας κ. Θεόδωρος Τρύφων.

Με το νέο Κέντρο Έρευνας & Ανάπτυξης, ο Όμιλος ενισχύει περαιτέρω την παρουσία του στη Δυτική Ελλάδα

Η επένδυση, η οποία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU, σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την έρευνα και την καινοτομία στον τομέα της υγείας, ενισχύοντας τη θέση της Ελλάδας ως περιφερειακού κόμβου ανάπτυξης φαρμακευτικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχμής, το νέο Κέντρο διαθέτει τη δυνατότητα ανάπτυξης και παραγωγής πολλαπλών φαρμακοτεχνικών μορφών, ενώ ήδη αναπτύσσονται περισσότερα από 20 γενόσημα σκευάσματα και νέες φαρμακευτικές μορφές. Παράλληλα, συμμετέχει ενεργά σε εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα, μεταξύ των οποίων το ευρωπαϊκό έργο GENz-trials, που εισάγει ένα καινοτόμο πλαίσιο υλοποίησης κλινικών δοκιμών μέσω της αξιοποίησης τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης (AI). Στο Κέντρο πραγματοποιούνται επίσης μελέτες βιοϊσοδυναμίας, διασφαλίζοντας την ανάπτυξη φαρμακευτικών προϊόντων που ανταποκρίνονται στα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας.

Το νέο Κέντρο Έρευνας & Ανάπτυξης στελεχώνεται ήδη από 20 επιστήμονες υψηλής εξειδίκευσης και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη καινοτόμων φαρμακευτικών μορφών, την προσέλκυση επιστημονικού δυναμικού και την ενίσχυση της συμμετοχής σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα και συνεργασίες.

Η ΒΙΑΝΕΞ δραστηριοποιείται στην Πάτρα από το 1999 μέσω του Εργοστασίου Δ στη Βιομηχανική Περιοχή Πατρών, αποτελώντας διαχρονικά έναν σημαντικό πυλώνα απασχόλησης και ανάπτυξης για την τοπική κοινωνία. Το Εργοστάσιο Δ συγκαταλέγεται στις πλέον σύγχρονες και εξειδικευμένες μονάδες παραγωγής κεφαλοσπορινούχων προϊόντων στην Ευρώπη. Με το νέο Κέντρο Έρευνας & Ανάπτυξης, ο Όμιλος ενισχύει περαιτέρω την παρουσία του στη Δυτική Ελλάδα, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα παραγωγής, έρευνας και καινοτομίας.

ΒΙΑΝΕΞ

Κατά τον χαιρετισμό του, ο κ. Δημήτρης Γιαννακόπουλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΒΙΑΝΕΞ, δήλωσε: «Η επένδυση στο νέο Κέντρο Έρευνας & Ανάπτυξης αποτυπώνει τη διαχρονική μας δέσμευση να επενδύουμε στην Ελλάδα, στην επιστήμη και στους ανθρώπους της. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη καινοτόμων φαρμακευτικών λύσεων με διεθνή προσανατολισμό, ενισχύοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας και τη συμβολή της στην εθνική οικονομία. Η έρευνα και η καινοτομία αποτελούν τους βασικούς πυλώνες πάνω στους οποίους χτίζουμε το μέλλον της ΒΙΑΝΕΞ».

Ο κ. Κωνσταντίνος Παναγούλιας, Αντιπρόεδρος του Ομίλου ΒΙΑΝΕΞ, δήλωσε: «Η επένδυση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική του Ομίλου ΒΙΑΝΕΞ για την ενίσχυση της καινοτομίας, της εγχώριας παραγωγής, της εξωστρέφειας και της περαιτέρω ανάπτυξης του χαρτοφυλακίου μας στον ευρύτερο τομέα της υγείας. Η επιλογή της Πάτρας βασίστηκε τόσο στην ήδη ισχυρή παρουσία της ΒΙΑΝΕΞ στην περιοχή όσο και στα σημαντικά επιστημονικά και αναπτυξιακά πλεονεκτήματα που διαθέτει, με ένα δυναμικό ακαδημαϊκό και παραγωγικό περιβάλλον που μπορεί να στηρίξει ουσιαστικά την ανάπτυξη της φαρμακοβιομηχανίας και της έρευνας στη χώρα».

Το νέο Κέντρο Έρευνας & Ανάπτυξης αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στη στρατηγική του Ομίλου ΒΙΑΝΕΞ για τη διασύνδεση της επιστημονικής γνώσης με την παραγωγή και την κοινωνική αξία. Μέσα από τη νέα αυτή επένδυση, ο Όμιλος ενισχύει τη συμβολή του στην ανάπτυξη ασφαλών, αποτελεσματικών και υψηλής ποιότητας θεραπειών, επιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην ελληνική φαρμακοβιομηχανία και στην προώθηση της καινοτομίας στον τομέα της υγείας.

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