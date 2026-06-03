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Βραβεία ΕΒΕΑ 2026: AI, φαρμακοβιομηχανία και παραγωγή στο προσκήνιο – Το μήνυμα Στουρνάρα

Από την τεχνητή νοημοσύνη και τη βιοτεχνολογία έως τη φαρμακοβιομηχανία και τη μεταποίηση, οι φετινές διακρίσεις στα βραβεία του ΕΒΕΑ

Business 03.06.2026, 23:28
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Βραβεία ΕΒΕΑ 2026: AI, φαρμακοβιομηχανία και παραγωγή στο προσκήνιο – Το μήνυμα Στουρνάρα
Ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Γιάννης Μπρατάκος
Επιμέλεια Γιώργος Μανέττας

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Η τεχνητή νοημοσύνη, το φάρμακο και η παραγωγή είχαν φέτος την τιμητική τους στα Βραβεία ΕΒΕΑ. Από τη METLEN, την ELPEN και τη ΒΙΑΝΕΞ μέχρι τη DeepSea Technologies, την QUALCO, την UBITECH και την PhosPrint οι φετινές βραβεύσεις είχαν έναν κοινό παρονομαστή: επιχειρήσεις που τα τελευταία χρόνια επενδύουν συστηματικά σε έρευνα, τεχνολογία, εξαγωγές και βιομηχανική παραγωγή και ευθυγραμμίζονται στην πράξη με το νέο αφήγημα για την ελληνική οικονομία.

Τα βραβεία απονεμήθηκαν παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, υπουργών, εκπροσώπων της επιχειρηματικής κοινότητας και κορυφαίων στελεχών της αγοράς.

Το μήνυμα από τον πρόεδρο για τα βραβεία ΕΒΕΑ

Στην κεντρική του τοποθέτηση ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Γιάννης Μπρατάκος, έθεσε ως βασικό ζητούμενο για τη χώρα την παραγωγική αναβάθμιση. Όπως σημείωσε, η πρόκληση για την Ελλάδα δεν είναι πλέον μόνο η διατήρηση της οικονομικής σταθερότητας, αλλά η μετάβαση σε ένα μοντέλο που θα στηρίζεται περισσότερο στην παραγωγή, τη γνώση, την τεχνολογία και την εξωστρέφεια.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή, στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης ως εργαλείου αύξησης της παραγωγικότητας, ενώ χαρακτήρισε την αγροδιατροφή έναν από τους σημαντικότερους αναξιοποίητους πυλώνες ανάπτυξης.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος στάθηκε στη σημασία της αναγνώρισης της δημιουργικότητας και της επιχειρηματικής αριστείας. Όπως ανέφερε, πίσω από τον συχνά θορυβώδη δημόσιο διάλογο υπάρχει μια «αθόρυβη Ελλάδα» που παράγει, καινοτομεί και δημιουργεί αξία, διεκδικώντας θέση στις διεθνείς αγορές.

Το μήνυμα Στουρνάρα: «Η Ελλάδα δικαιούται να είναι αισιόδοξη»

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η απονομή του Βραβείου Συνολικής Προσφοράς στην Οικονομία στον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα. Ο κ. Στουρνάρας αναφέρθηκε στις κρίσιμες περιόδους της προηγούμενης δεκαετίας, όταν η παραμονή της χώρας στην Ευρωζώνη αμφισβητούνταν ανοιχτά από μεγάλο μέρος της διεθνούς οικονομικής κοινότητας.
Σήμερα, όπως τόνισε, η εικόνα είναι διαφορετική.

Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται ταχύτερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, το δημόσιο χρέος ακολουθεί καθοδική πορεία και το τραπεζικό σύστημα έχει ανακτήσει τη σταθερότητά του. «Η Ελλάδα δικαιούται να είναι αισιόδοξη», ανέφερε χαρακτηριστικά, θέτοντας ωστόσο τρεις βασικές προϋποθέσεις για τη συνέχεια: δημοσιονομική υπευθυνότητα, χρηματοπιστωτική σταθερότητα και συνέχιση των μεταρρυθμίσεων που ενισχύουν την παραγωγικότητα.

Βραβεία ΕΒΕΑ

Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται ταχύτερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, σημείωσε ο Γιάννης Στουρνάρας

Οι μεγάλοι πρωταγωνιστές των βραβεύσεων

Οι φετινές διακρίσεις ανέδειξαν επιχειρήσεις που έχουν καταφέρει να συνδυάσουν ανάπτυξη, επενδύσεις και διεθνή παρουσία.

Η METLEN τιμήθηκε για τις πρακτικές βιώσιμης εταιρικής διακυβέρνησης, σε μια χρονιά που σημαδεύτηκε από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου και την ένταξή της σε κορυφαίους διεθνείς δείκτες.

Η ELPEN απέσπασε το βραβείο εξωστρέφειας, έχοντας πλέον παρουσία σε περισσότερες από 90 χώρες και με τις διεθνείς πωλήσεις να ξεπερνούν για πρώτη φορά τις πωλήσεις στην ελληνική αγορά.

Η ΒΙΑΝΕΞ βραβεύτηκε για τη διαχρονική συμβολή της στη φαρμακοβιομηχανία, συμπληρώνοντας έναν αιώνα παρουσίας και συνεχίζοντας τις επενδύσεις στην παραγωγή και την έρευνα.
Παράλληλα, η Ιουλία Τσέτη τιμήθηκε για τη συμβολή της στην επιχειρηματικότητα και την ηγεσία, με έμφαση στην ανάπτυξη της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας και στη στήριξη της νέας γενιάς επιστημόνων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν οι διακρίσεις εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην αιχμή της τεχνολογίας. Η UBITECH βραβεύτηκε για τη συνεισφορά της στην έρευνα και την καινοτομία, με ισχυρή παρουσία σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η κυβερνοασφάλεια και οι ψηφιακές υποδομές.

Η QUALCO διακρίθηκε για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, αξιοποιώντας τεχνολογίες δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης σε δεκάδες αγορές διεθνώς.

Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της DeepSea Technologies. Η εταιρεία, που ξεκίνησε από την Αθήνα το 2017, αναπτύσσει εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης για τη ναυτιλία και σήμερα οι λύσεις της χρησιμοποιούνται σε περισσότερα από 500 πλοία παγκοσμίως. Μετά την εξαγορά της από τον ιαπωνικό όμιλο Nabtesco, η Αθήνα λειτουργεί πλέον ως κέντρο αριστείας για εφαρμογές αυτόνομης ναυσιπλοΐας και AI.

Από τα εργαστήρια στην παραγωγή

Το αποτύπωμα της καινοτομίας ήταν εμφανές και στις νεοφυείς επιχειρήσεις. Η PhosPrint, spin-off του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, βραβεύτηκε για την ανάπτυξη τεχνολογίας laser bioprinting που επιτρέπει την εκτύπωση κυττάρων απευθείας στο ανθρώπινο σώμα κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων. Την ίδια ώρα, βραβεία έλαβαν η Φάρμα Κουκάκη και η Palaplast, οι οποίες αναδεικνύουν τις εταιρείες που επενδύουν διαχρονικά στην παραγωγή, στην ποιότητα και στις εξαγωγές.

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