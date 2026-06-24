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Έκτακτο επίδομα: Πώς θα καταβληθεί στα τέκνα – Τα ποσά

Ο υπολογισμός για το έκτακτο επίδομα - Ειδική πρόβλεψη για νέα τέκνα

Economy 24.06.2026, 20:00
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Έκτακτο επίδομα: Πώς θα καταβληθεί στα τέκνα – Τα ποσά
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Μέχρι το τέλος Ιουνίου θα καταβληθεί το έκτακτο επίδομα παιδιού ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Το συνολικό ποσό που θα λάβει κάθε δικαιούχος εξαρτάται από τον αριθμό των παιδιών του, με αποτέλεσμα η ενίσχυση να μπορεί να φτάσει τα 300, 450 ευρώ ή και παραπάνω.

Όπως προβλέπεται η ενίσχυση καταβάλλεται έως τις 30 Ιουνίου 2026, απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, όπως αυτός έχει γνωστοποιηθεί στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με βάση τα στοιχεία της περσινής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των γονέων (για το φορολογικό έτος 2024) όπως αυτή έχει διαμορφωθεί ή τροποποιηθεί μέχρι και τις 29 Μαΐου 2026 που ήταν η τελευταία εργάσιμη ημέρα του Μαΐου.

Ο υπολογισμός για το έκτακτο επίδομα

Για τον υπολογισμό και την καταβολή της ενίσχυσης δεν απαιτείται η υποβολή αίτησης από τον δικαιούχο.

Ωστόσο, ειδικά για όσους έχουν προβεί ή θα προβούν μέχρι και τις 31 Ιουλίου 2026 σε δήλωση μεταβολής στοιχείων φυσικού προσώπου στο Μητρώο της ΑΑΔΕ, λόγω προσθήκης νέου εξαρτώμενου τέκνου μετά την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2024, τότε η ενίσχυση

(ή το τυχόν επιπλέον ποσό για το πρόσθετο τέκνο το οποίο απέκτησαν και δήλωσαν στην ΑΑΔΕ) δύναται να καταβληθεί μέχρι και την 31η Αυγούστου 2026, με βάση πάντα τα εισοδηματικά όρια που αντιστοιχούν στον κάθε τύπο νοικοκυριού.

Τονίζεται ότι η ενίσχυση καλύπτει περίπου το 80% των νοικοκυριών με εξαρτώμενα τέκνα. Με βάση τα εισοδήματα που δηλώθηκαν το 2025 (για το φορολογικό έτος 2024), τα όρια διαμορφώνονται ως εξής:

  • Εγγαμοι ή μέρος συμφώνου συμβίωσης: Εως 40.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου.
  • Μονογονεϊκές οικογένειες: Εως 39.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου.

Μία από τις πιο σημαντικές διευκολύνσεις του μέτρου είναι ότι δεν απαιτείται υποβολή ειδικής αίτησης σε καμία πλατφόρμα.

Η πίστωση θα γίνει απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό (IBAN) που έχει δηλώσει ο φορολογούμενος στην εφαρμογή της ΑΑΔΕ. Η καταβολή προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Για νέα τέκνα

Ειδική πρόβλεψη για νέα τέκνα: Για όσους αποκτήσουν ή δηλώσουν νέο εξαρτώμενο τέκνο στο Μητρώο της ΑΑΔΕ έως και τις 31 Ιουλίου 2026, η ενίσχυση (ή το συμπληρωματικό ποσό) θα καταβληθεί έως τις 31 Αυγούστου 2026.

Επισημαίνεται ότι ο τρόπος καταβολής εξαρτάται από τη φορολογική δήλωση των γονέων:

  • Κοινή φορολογική δήλωση: Το σύνολο της ενίσχυσης καταβάλλεται στον υπόχρεο της δήλωσης (στον σύζυγο ή στο μέρος του συμφώνου συμβίωσης).
  • Χωριστές φορολογικές δηλώσεις: Το επίδομα για τα κοινά τέκνα μοιράζεται «διά δύο» (50-50) στους δύο γονείς. Αν πρόκειται για μη κοινά τέκνα, καταβάλλεται στον γονέα που τα δηλώνει ως εξαρτώμενα.

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