Επιδόματα ΟΠΕΚΑ: Πότε θα καταβληθούν στους δικαιούχους

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Στις 30 Ιουνίου είναι προγραμματισμένη η πληρωμή των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ.

Τα επιδόματα

Μεταξύ των επιδομάτων που θα καταβληθούν είναι το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (πρώην ΚΕΑ), το επίδομα γέννησης, το επίδομα στέγασης και τα αναπηρικά.

Να σημειώσουμε ότι η τρίτη δόση από το επίδομα παιδιού Α21 δεν πληρώνεται τέλη Ιουνίου, κάτι που θα γίνει την τελευταία εργάσιμη του Ιουλίου.

Ειδικότερα, οι πληρωμές των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ είναι οι εξής: