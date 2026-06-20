Επιδόματα ΟΠΕΚΑ: Πότε θα καταβληθούν στους δικαιούχους

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Στις 30 Ιουνίου είναι προγραμματισμένη η πληρωμή των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ.
Τα επιδόματα
Μεταξύ των επιδομάτων που θα καταβληθούν είναι το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (πρώην ΚΕΑ), το επίδομα γέννησης, το επίδομα στέγασης και τα αναπηρικά.
Να σημειώσουμε ότι η τρίτη δόση από το επίδομα παιδιού Α21 δεν πληρώνεται τέλη Ιουνίου, κάτι που θα γίνει την τελευταία εργάσιμη του Ιουλίου.
Ειδικότερα, οι πληρωμές των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ είναι οι εξής:
- Επίδομα στέγασης:
- Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα (με προπληρωμένη κάρτα)
- Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα (χωρίς προπληρωμένη κάρτα)
- Αναπηρικά
- Επίδομα Ομογενών
- Σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων, ν.1296/1982
- Επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων
- Επίδομα στεγαστικής συνδρομής ανασφάλιστων υπερηλίκων
- Έξοδα κηδείας
- Επίδομα γέννησης
- Επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών
- Κόκκινα δάνεια
- Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές
- Ευάλωτοι οφειλέτες
- Επίδομα αναδοχής
- Επαγγελματική αναδοχή
- Πρόγραμμα προσωπικού βοηθού
- Επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων σε μέλη της ελληνικής μειονότητας Αλβανίας.