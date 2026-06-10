Έκτακτο επίδομα: Μέχρι τις 30 Ιουνίου τα 150 ευρώ για κάθε παιδί

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Μέχρι τις 30 Ιουνίου 2026 θα έχει καταβληθεί το έκτακτο επίδομα των 150 ευρώ ανά παιδί σε γονείς που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, όπως διευκρινίζεται στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών μέχρι τις 15 Ιουνίου, προκειμένου στη συνέχεια να πάρει τον δρόμο για τη Βουλή.

Δεν απαιτείται υποβολή αίτησης – Η ΑΑΔΕ αντλεί τα απαραίτητα στοιχεία από τη φορολογική δήλωση

Τα κριτήρια για το έκτακτο επίδομα

Τα εισοδηματικά κριτήρια βάσει των οποίων θα δοθεί το επίδομα και ο τρόπος θα καταβληθεί ορίζεται στις διατάξεις του νομοσχεδίου και συγκεκριμένα η πληρωμή θα γίνει απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ, με βάση τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης του 2024, όπως αυτά είχαν διαμορφωθεί έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Μαΐου 2026.

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι όσοι γονείς εξαρτώμενων τέκνων έχουν δηλώσει για το φορολογικό έτος 2024 συνολικό οικογενειακό εισόδημα υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενων τέκνων αυτών, ανεξαρτήτως της πηγής προέλευσης, φορολογούμενο και απαλλασσόμενο, πραγματικό και τεκμαρτό έως:

σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ για τον έγγαμο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης, προσαυξανόμενο κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο πέραν του πρώτου τέκνο,

έως τριάντα εννέα χιλιάδες (39.000) ευρώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα, προσαυξανόμενο κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο, πέραν του πρώτου.

Να σημειωθεί ότι οι δικαιούχοι δεν απαιτείται να υποβάλουν αίτηση. Τα απαραίτητα στοιχεία θα τα αντλήσει η ΑΑΔΕ από τις ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των γονέων εξαρτώμενων μελών και θα προχωρήσει στην καταβολή με βάση τον τραπεζικό λογαριασμό που έχει ήδη γνωστοποιηθεί από τον φορολογούμενο.

Δεύτερη δόση μέχρι τις 31 Αυγούστου

Ειδικά για όσους έχουν προβεί μέχρι και την 31η Ιουλίου 2026 σε δήλωση μεταβολής στοιχείων φυσικού προσώπου στο Μητρώο της ΑΑΔΕ, λόγω προσθήκης εξαρτώμενου τέκνου μετά την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2024, η ενίσχυση του παρόντος ή τυχόν επιπλέον ποσό ενίσχυσης δύναται να καταβληθεί μέχρι και την 31η Αυγούστου 2026, τηρουμένων σε κάθε περίπτωση των προβλεπόμενων εισοδηματικών ορίων.

Η ενίσχυση του παρόντος καταβάλλεται ως εξής:

α) Σε περίπτωση υποβολής κοινής φορολογικής δήλωσης έγγαμων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, η ενίσχυση καταβάλλεται στο σύνολό της στον σύζυγο ή στο μέρος συμφώνου συμβίωσης που έχει δηλωθεί ως υπόχρεος στο εκκαθαριστικό φορολογικού έτους 2024 και για κάθε επόμενη χρονιά στο εκκαθριστικό του προηγούμενου φορολογικό έτους.

β) Σε περίπτωση υποβολής χωριστών φορολογικών δηλώσεων των γονέων, η ενίσχυση που αφορά στα κοινά εξαρτώμενα τέκνα καταβάλλεται κατά το ήμισυ σε έκαστο γονέα. Για τα μη κοινά εξαρτώμενα τέκνα, η ενίσχυση καταβάλλεται κατά το ήμισυ σε έκαστο γονέα, εάν και οι δύο γονείς τα δηλώνουν ως εξαρτώμενα, σε διαφορετική περίπτωση καταβάλλεται στο σύνολό της στον γονέα που τα δηλώνει ως εξαρτώμενα.

γ) Σε περίπτωση προσθήκης εξαρτώμενου τέκνου μετά την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2024, η ενίσχυση καταβάλλεται κατά το ήμισυ σε έκαστο γονέα, εάν το τέκνο εμφανίζεται κατά την 31η Ιουλίου 2026 στο Μητρώο της ΑΑΔΕ ως εξαρτώμενο τέκνο δύο γονέων, διαφορετικά καταβάλλεται εξ ολοκλήρου στον γονέα που το δηλώνει ως εξαρτώμενο.

5. Το επίδομα είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων.