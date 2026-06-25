CEO: Οι πιο ακριβοπληρωμένοι διευθύνοντες σύμβουλοι σπάνε τα ταμεία

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Επέστρεψαν δυναμικά οι αμοιβές των διευθυνόντων συμβούλων άνω των 100 εκατ. δολαρίων το 2025, μόλις έναν χρόνο αφότου τα εννιαψήφια πακέτα αποδοχών έδειχναν να υποχωρούν.

Περισσότεροι επικεφαλής αμερικανικών εταιρειών ξεπέρασαν πέρυσι το ορόσημο των 100 εκατ. δολαρίων από οποιαδήποτε άλλη χρονιά μετά το 2021, ενώ σχεδόν δώδεκα CEO έλαβαν πακέτα αμοιβών που υπερέβησαν τα 200 εκατ. δολάρια.

Φυσικά, όλα αυτά ωχριούν μπροστά στο αστρονομικό πακέτο αποδοχών του Ίλον Μασκ στην Tesla, το οποίο αποτιμήθηκε στα 158 δισ. δολάρια, θέτοντας νέο ιστορικό ρεκόρ. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί περίπου σε 16 φορές τη συνολική αμοιβή των υπόλοιπων 391 επικεφαλής που περιλαμβάνονται στην ετήσια κατάταξη αμοιβών CEO της Wall Street Journal. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η αξία του πακέτου θα μπορούσε τελικά να φτάσει ακόμη και το 1 τρισ. δολάρια.

Πίσω από τον Μασκ βρέθηκε ο Σανκ Μίτρα της Welltower, με συνολικές αποδοχές 821 εκατ. δολαρίων. Η Welltower είναι επενδυτική εταιρεία ακινήτων με επίκεντρο τη στέγαση ηλικιωμένων και τις υπηρεσίες υγείας, ενώ το πακέτο του Μίτρα συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα που έχουν δοθεί σε επικεφαλής εισηγμένης εταιρείας την τελευταία δεκαετία, σύμφωνα με στοιχεία της MyLogIQ.

Η προηγούμενη έκρηξη στις αμοιβές είχε σημειωθεί το 2018, όταν το πρώτο γιγαντιαίο πακέτο του Μασκ άνοιξε τον δρόμο για τα λεγόμενα «moonshot» προγράμματα αμοιβών: τεράστιες επιχορηγήσεις μετοχών και δικαιωμάτων προαίρεσης που συνδέονται με φιλόδοξους πολυετείς στόχους. Ωστόσο, τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι αυτά τα σχέδια συχνά δεν αποδίδουν τα αναμενόμενα ούτε για τα στελέχη ούτε για τους μετόχους.

Χρειάστηκαν αρκετά χρόνια για να αποκτήσει δυναμική εκείνη η τάση. Σήμερα, όμως, φαίνεται πως πολλές εταιρείες προεξοφλούν ήδη μια νέα εποχή γενναιόδωρων αμοιβών.

Οι CEO εκτός S&P 500

Περισσότεροι από τους μισούς CEO που ξεπέρασαν τα 100 εκατ. δολάρια το 2025 προέρχονταν από εταιρείες εκτός του δείκτη S&P 500 και συνεπώς δεν περιλαμβάνονται στην κατάταξη της Wall Street Journal. Μεταξύ αυτών ήταν ο Ντίλαν Φιλντ της Figma, με αποδοχές 864 εκατ. δολαρίων και ο Καζ Νετζατιάν της Opendoor Technologies, με 741 εκατ. δολάρια.

Ωστόσο, δεν ήταν μόνο τα γιγαντιαία πακέτα που ώθησαν τις αμοιβές σε νέα ύψη. Σύμφωνα με την ανάλυση της Journal στα στοιχεία της MyLogIQ, η μέση αμοιβή των CEO στις εταιρείες του S&P 500 ανήλθε σχεδόν στα 18 εκατ. δολάρια, καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό. Παράλληλα, αυξήθηκε ο αριθμός των στελεχών που εισέπραξαν πάνω από 50 εκατ. δολάρια, ενώ μειώθηκαν περαιτέρω τα πακέτα κάτω των 10 εκατ. δολαρίων.

Οι περισσότερες μεγάλες εταιρείες αμείβουν τους επικεφαλής τους κυρίως μέσω μετοχών και δικαιωμάτων προαίρεσης. Τα πακέτα αυτά συνδέονται συνήθως με συγκεκριμένους στόχους απόδοσης: αν η εταιρεία αποδώσει καλύτερα, ο CEO λαμβάνει περισσότερες μετοχές· αν όχι, λιγότερες. Ως αποτέλεσμα, η τελική αμοιβή μπορεί να διαφέρει σημαντικά από την αρχική αποτίμηση που ανακοινώνει η εταιρεία — και συχνά καταλήγει να είναι υψηλότερη.

Στην περίπτωση της Welltower, το 99% της αμοιβής του Μίτρα προήλθε από μετοχικές επιχορηγήσεις. Μόνο τον Οκτώβριο του 2025 έλαβε πακέτο μετοχών αξίας 789 εκατ. δολαρίων. Μέχρι το τέλος του έτους, οι μετοχές στις οποίες βασιζόταν η επιχορήγηση αποτιμώνταν σε περισσότερο από 1 δισ. δολάρια.

Ο Μίτρα αναμένεται να αποκτήσει περίπου τις μισές μετοχές το 2031, εφόσον παραμείνει στην εταιρεία. Για να λάβει το υπόλοιπο, η χρηματιστηριακή αξία της Welltower θα πρέπει να αυξηθεί κατά τουλάχιστον 45% και η μετοχή της να υπεραποδώσει σημαντικά έναντι των ανταγωνιστών της για μια πενταετία.

Η Welltower δεν περιορίστηκε στον επικεφαλής της. Τρία ακόμη ανώτατα στελέχη έλαβαν πακέτα αποδοχών άνω των 100 εκατ. δολαρίων το καθένα, καθιστώντας την μόλις τη δεύτερη εταιρεία την τελευταία δεκαετία με τέσσερα στελέχη που ξεπέρασαν το εννιαψήφιο όριο μέσα στο ίδιο έτος. Η διοίκηση υποστήριξε ότι οι επιχορηγήσεις αυτές αντικαθιστούν μπόνους και άλλες αμοιβές για μια δεκαετία και έχουν σχεδιαστεί ώστε να ευθυγραμμίζουν τα κίνητρα των στελεχών με εκείνα των μετόχων.

Η ανύπαρκτη σύνδεση αμοιβών και αποδόσεων μετοχών

Ενδιαφέρον είναι ότι το ύψος των αμοιβών συχνά είχε περιορισμένη σχέση με την πραγματική απόδοση των μετοχών. Η Robinhood Markets κατέγραψε τη μεγαλύτερη απόδοση για τους μετόχους, με άνοδο 204%, ωστόσο η αμοιβή του διευθύνοντος συμβούλου της, Βλαντίμιρ Τένεφ, αποτιμήθηκε σε μόλις 3 εκατ. δολάρια για το 2025.

Παρ’ όλα αυτά, ο Τένεφ εξακολουθεί να επωφελείται από παλαιότερο πακέτο αμοιβών του 2019, το οποίο έχει πλέον αξία περίπου 1,1 δισ. δολάρια. Η Robinhood σημειώνει ότι η πλήρης κατοχύρωση του πακέτου πραγματοποιήθηκε μόνο αφού η μετοχή της εταιρείας υπερδιπλασιάστηκε σε σχέση με την τιμή εισαγωγής της στο χρηματιστήριο το 2021.

Ανάμεσα στους πιο ακριβοπληρωμένους CEO βρέθηκαν επίσης ο Ντέιβιντ Ζάσλαβ της Warner Bros. Discovery, με αμοιβή 165 εκατ. δολαρίων, και ο Χοκ Ταν της Broadcom, με 205 εκατ. δολάρια. Οι δύο εταιρείες συγκαταλέγονταν και στις κορυφαίες σε απόδοση για τους μετόχους τους.

Και οι δύο έχουν λάβει στο παρελθόν πακέτα αντίστοιχου μεγέθους. Ο Ζάσλαβ είχε εισπράξει 247 εκατ. δολάρια το 2021, ενώ ο Ταν 162 εκατ. δολάρια το 2023. Η Broadcom έχει ξεκαθαρίσει ότι ο Ταν δεν θα λάβει νέα μετοχικά κίνητρα έως το 2030 και ότι η κατοχύρωση των υφιστάμενων βραβείων εξαρτάται από την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων εσόδων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.