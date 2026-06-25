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Πανελλαδικές 2026: Το μεσημέρι η ανακοίνωση των βαθμολογιών

Mετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών, θα ακολουθήσει η διαδικασία κατάθεσης του μηχανογραφικού

Κοινωνία 25.06.2026, 06:39
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Πανελλαδικές 2026: Το μεσημέρι η ανακοίνωση των βαθμολογιών
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Στην ανακοίνωση των βαθμολογιών των μαθημάτων των υποψηφίων των Εξετάσεων Γενικών Ενιαίων Λυκείων (ΓΕΛ) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026, αναμένεται να προχωρήσει σήμερα, Πέμπτη, μετά τις 13:00 το υπουργείο Παιδείας.

Όπως ανακοινώθηκε χθες, Τετάρτη, θα αναρτηθούν καταστάσεις σε όλα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ της χώρας, περιέχοντας μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία ανά εξεταζόμενο μάθημα.

Επιπλέον, όλοι οι υποψήφιοι θα μπορούν να αναζητούν τη βαθμολογία τους στην ιστοσελίδα https://results.it.minedu.gov.gr, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμό τους με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.

Ακόμη, όσοι υποψήφιοι έχουν υποβάλει σχετική αίτηση, θα λάβουν τη βαθμολογία τους και με γραπτό μήνυμα (SMS) στο κινητό τους τηλέφωνο.

Σύμφωνα με τη διαδικασία που ακολουθείται, μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών, θα ακολουθήσει η διαδικασία κατάθεσης του μηχανογραφικού, προκειμένου στα τέλη Ιουλίου να ανακοινωθούν και τα αποτελέσματα, με τις βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα των ΑΕΙ.

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