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Αγορά κατοικίας: Η μεγάλη αναζήτηση για σπίτια έως 200.000 ευρώ – Πού χτυπά η ζήτηση στην Αττική

Η αγορά κατοικίας κινείται με δύο ταχύτητες - Οι αγοραστές στρέφονται κυρίως σε οικονομικότερες λύσεις ενώ το ακριβότερο απόθεμα μένει στα αζήτητα

Ακίνητα 25.06.2026, 07:00
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Αγορά κατοικίας: Η μεγάλη αναζήτηση για σπίτια έως 200.000 ευρώ – Πού χτυπά η ζήτηση στην Αττική
Γιώργος Μανέττας

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Νότια Προάστια και Κέντρο. Πρόκειται για τις δυο περιοχές που βρίσκονται στην κορυφή των προτιμήσεων για αγορά κατοικίας στην Ελλάδα, απορροφώντας συνολικά σχεδόν το 60% της ζήτησης. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία της εταιρείας Uniko, η οποία ανέλυσε 4.679 αγγελίες, 822 ολοκληρωμένες συναλλαγές και πραγματοποίησε περισσότερες από 1.000 συζητήσεις με ιδιοκτήτες.

Τα Νότια Προάστια συγκεντρώνουν το 30% του ενδιαφέροντος και ακολουθεί το Κέντρο με 29%

Ειδικότερα, τα Νότια Προάστια συγκεντρώνουν το 30% του ενδιαφέροντος και ακολουθεί το Κέντρο με 29%, επιβεβαιώνοντας ότι οι περιοχές με πρόσβαση σε υποδομές, συγκοινωνίες, υπηρεσίες και επενδυτική προοπτική εξακολουθούν να έχουν το μεγαλύτερο βάρος. Τα Βόρεια Προάστια ακολουθούν με ποσοστό 24%, ενώ η εικόνα αλλάζει αισθητά στις υπόλοιπες περιοχές. Τα Δυτικά Προάστια συγκεντρώνουν 9%, ενώ Πειραιάς, Ανατολικά Προάστια και Προάστια Πειραιά κινούνται σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα.

Αγοράς κατοικίας

Οι περισσότεροι υποψήφιοι αγοραστές αναζητούν κατοικίες που δεν ξεπερνούν τα 200.000 ευρώ, την ώρα που η προσφορά σε αυτές τις κατηγορίες δεν επαρκεί

Το μεγάλο κυνήγι στην αγορά κατοικίας

Οι περισσότεροι υποψήφιοι αγοραστές αναζητούν κατοικίες που δεν ξεπερνούν τα 200.000 ευρώ, την ώρα που η προσφορά σε αυτές τις κατηγορίες δεν επαρκεί. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Uniko, το 30% της ζήτησης αφορά ακίνητα αξίας έως 100.000 ευρώ. Πρόκειται για το τμήμα της αγοράς όπου η απόσταση μεταξύ ενδιαφέροντος και διαθέσιμων ακινήτων είναι η μεγαλύτερη. Ακολουθεί η κατηγορία από 100.000 έως 150.000 ευρώ, η οποία συγκεντρώνει το 22% της ζήτησης, ενώ ένα ακόμη 17% αφορά κατοικίες από 150.000 έως 200.000 ευρώ. Με άλλα λόγια, σχεδόν επτά στους δέκα αγοραστές αναζητούν λύσεις μέχρι τις 200.000 ευρώ.

Μόλις το 6% της ζήτησης αφορά κατοικίες μεταξύ 300.000 και 400.000 ευρώ, ενώ για ακίνητα άνω των 400.000 ευρώ το ενδιαφέρον φτάνει το 14%

Στον αντίποδα, τα ακριβότερα ακίνητα αντιμετωπίζουν διαφορετικές συνθήκες. Μόλις το 6% της ζήτησης αφορά κατοικίες μεταξύ 300.000 και 400.000 ευρώ, ενώ για ακίνητα άνω των 400.000 ευρώ το ενδιαφέρον φτάνει το 14%. Η εικόνα αυτή δημιουργεί μια αγορά δύο ταχυτήτων. Από τη μία πλευρά βρίσκονται οι κατοικίες που μπορούν να απευθυνθούν σε ευρύτερο κοινό και απορροφώνται γρήγορα. Από την άλλη, υπάρχει ένα μεγάλο απόθεμα ακριβότερων ακινήτων που δυσκολεύεται περισσότερο να βρει αγοραστή.

Αγορά κατοικίας

Στα ακίνητα άνω των 400.000 ευρώ η διαθεσιμότητα ξεπερνά σημαντικά τη ζήτηση, γεγονός που δείχνει ότι ένα μέρος του αποθέματος δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς

Το απόθεμα δεν συναντά τη ζήτηση

Σύμφωνα με τους Χρήστο Φουσκούδη και Γιώργο Γκιώκα, CEO και CRO της Uniko, αντίστοιχα, η βασική πρόκληση της αγοράς δεν είναι η απουσία ενδιαφέροντος, αλλά η αναντιστοιχία ανάμεσα σε αυτό που ζητούν οι αγοραστές και σε αυτό που υπάρχει διαθέσιμο. Οι μεγαλύτερες ελλείψεις καταγράφονται στις κατοικίες κάτω των 100.000 ευρώ, ενώ προβλήματα προσφοράς εμφανίζονται και στις κατηγορίες των 100.000 έως 150.000 ευρώ και των 150.000 έως 200.000 ευρώ.

Η «Εγγύηση Υποβολής Προσφοράς» συνδέει την αποκλειστική ανάθεση ενός ακινήτου με δέσμευση για υποβολή προσφοράς αγοράς μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα

Αντίθετα, όσο ανεβαίνουν οι τιμές, η εικόνα αντιστρέφεται. Στα ακίνητα άνω των 400.000 ευρώ η διαθεσιμότητα ξεπερνά σημαντικά τη ζήτηση, γεγονός που δείχνει ότι ένα μέρος του αποθέματος δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς. Το αποτέλεσμα είναι ότι αρκετοί υποψήφιοι αγοραστές, ιδιαίτερα νεότερα νοικοκυριά, βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα δύσκολο περιβάλλον: οι τιμές έχουν αυξηθεί, η χρηματοδότηση παραμένει κρίσιμος παράγοντας και τα διαθέσιμα ακίνητα στις προσιτές κατηγορίες μειώνονται.

Αγορά κατοικίας

Η υπηρεσία Uniko Express, όπως ανέφεραν ο Χρήστος Φουσκούδης και Γιώργος Γκιώκας, CEO και CRO της Unikoαμ αντίστοιχα (από αριστέρα στη φωτογραφία) πευθύνεται σε ιδιοκτήτες που χρειάζονται ταχύτερη ρευστοποίηση ή διαθέτουν ακίνητα με μεγαλύτερες δυσκολίες αξιοποίησης

Η προσπάθεια να επιστρέψουν τα κλειστά ακίνητα

Μέσα σε αυτή την πραγματικότητα, η ενεργοποίηση των ακινήτων που παραμένουν εκτός αγοράς εξελίσσεται σε βασικό ζητούμενο. Η Uniko επιχειρεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα με δύο νέες υπηρεσίες που στοχεύουν να επιταχύνουν τις συναλλαγές. Η «Εγγύηση Υποβολής Προσφοράς» συνδέει την αποκλειστική ανάθεση ενός ακινήτου με δέσμευση για υποβολή προσφοράς αγοράς μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Εφόσον αυτό δεν επιτευχθεί, προβλέπεται αποζημίωση προς τον πωλητή έως 2.000 ευρώ.

Παράλληλα, η υπηρεσία Uniko Express απευθύνεται σε ιδιοκτήτες που χρειάζονται ταχύτερη ρευστοποίηση ή διαθέτουν ακίνητα με μεγαλύτερες δυσκολίες αξιοποίησης. Μέσω δικτύου επενδυτών, η εταιρεία αναλαμβάνει την αξιολόγηση και την άμεση διαδικασία πώλησης επιλεγμένων ακινήτων στην Αττική. Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι η επόμενη φάση της αγοράς κατοικίας δεν θα κριθεί μόνο από την πορεία των τιμών, αλλά και από το πόσα ακίνητα θα μπορέσουν να επιστρέψουν στην ενεργό αγορά.

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