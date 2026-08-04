Αντιπαροχή: Πόσο πωλείται η γη στην Αττική – Οι περιοχές [πίνακας]

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Σε τροχιά «ήπιας» προσγείωσης έχει αρχίσει να εισέρχεται η αγορά των οικοπέδων στην Αττική, καθώς οι συνεχείς ανατιμήσεις στο κόστος κατασκευής, αλλά και η κατάργηση των περίφημων «μπόνους» δόμησης από το ΣτΕ, έχουν υποχρεώσει τους κατασκευαστές στο να περιορίσουν τα ποσά που θα μπορούσαν να διαθέσουν είτε για την απευθείας αγορά ενός οικοπέδου, είτε για την αντιπαροχή.

Τα οικόπεδα και η αντιπαροχή

Τα οικόπεδα στην Αττική παραμένουν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος κατασκευαστών και επενδυτών, αποτυπώνοντας τη συνεχιζόμενη ζήτηση για νέες αναπτύξεις κατοικιών.

Η άνοδος των αξιών οικοπέδων αναμένεται να συνεχιστεί για τους επόμενους 12 μήνες, αλλά με μικρότερη ένταση. Σε καμία περίπτωση η αγορά δεν βιώνει συνθήκες φούσκας καθώς η ανισορροπία προσφοράς και ζήτησης νεόδμητων διαμερισμάτων συντηρεί τη ζήτηση γης, άρα και την οικοδομική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Αξιών της Geoaxis, οι διάμεσες ζητούμενες τιμές πώλησης οικοπέδων αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 4,21% το δεύτερο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Την υψηλότερη τιμή καταγράφουν οι Αμπελόκηποι, όπου η διάμεση αξία οικοπέδου ανέρχεται στα 2.727 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, έναντι 2.605 ευρώ πέρυσι. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το Παλαιό Φάληρο με 1.703 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ ακολουθούν ο Χολαργός με 1.350 ευρώ, το Περιστέρι με 998 ευρώ και το Μαρούσι με 972 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Το ΣτΕ με τις αποφάσεις του αυστηροποίησε την εφαρμογή του ΝΟΚ, θέτοντας σοβαρά νομικά ζητήματα που εστιάζουν στο πραγματικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και όχι μόνο στους αριθμητικούς περιορισμούς, με σκοπό την αλλαγή της φιλοσοφίας στον σχεδιασμό και τη συμβατότητα με τα εργαλεία πολεοδομικού σχεδιασμού.

Οι επιπτώσεις στον κλάδο της οικοδομής και του real estate γενικότερα προκαλούν αβεβαιότητα σε ιδιώτες, μηχανικούς, κατασκευαστές και θεσμικούς επενδυτές, ειδικά σε περιοχές υψηλής αξίας, όπου το bonus δόμησης καθορίζει την απόδοση μιας επένδυσης.

Έπειτα από συλλογή στοιχείων από εργολάβους και κτηματομεσίτες που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Παρατηρητηρίου μας, η εικόνα των ποσοστών αντιπαροχής στην Αττική είναι τα ακόλουθα:

Παρόλα αυτά, ο κύκλος της υψηλής οικοδομικής δραστηριότητας που άνοιξε μετά το 2018 συνεχίζεται, αν και με μειούμενη ένταση, καθώς η ζήτηση αδόμητων οικοπέδων ή και οικοπέδων με παλαιά κτίσματα για την ανέγερση νεόδμητων διαμερισμάτων συνεχίζει να γνωρίζει άνθηση.

Οι βασικές αιτίες που τροφοδοτούν την υφιστάμενη ζήτηση μπορούν να αναζητηθούν:

στα συσσωρευμένα αιτήματα στέγασης που δεν ικανοποιήθηκαν λόγω οικονομικής κρίσης την τελευταία δεκαπενταετία

στην άμεση διάθεση κεφαλαίου και την υψηλή ρευστότητα

στη νέα πραγματικότητα της εργασίας από το σπίτι

στην ποιοτική και τεχνολογική απαξίωση μεγάλου αριθμού κατασκευών πριν το 1980

στην ένταξη των διαμερισμάτων στα επενδυτικά προϊόντα

στη δυνατότητα επίτευξης αποδόσεων μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης και

στη διάθεση για διασπορά επενδυτικού ρίσκου μέσω αγοράς ακινήτων.

Ταυτόχρονα, η διαπραγμάτευση μεταξύ εργολάβων και ιδιοκτητών γης γίνεται όλο και σκληρότερη καθώς η αύξηση των τιμών πώλησης διαμερισμάτων αντισταθμίζεται από την αύξηση του κόστους κατασκευής και χρηματοδότησης. Σήμερα ένα μέσο επιτόκιο δανεισμού βρίσκεται στο φάσμα του 4,5%-5,5%.