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Εμπόριο: Οι Βέλγοι τρώνε ελληνικές ελιές και αγοράζουν ελληνικά σπίτια

Το Βέλγιο είναι ο 10ος ημαντικότερος προορισμός των ελληνικών εξαγωγών στην ΕΕ

Economy 04.08.2026, 07:00
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Εμπόριο: Οι Βέλγοι τρώνε ελληνικές ελιές και αγοράζουν ελληνικά σπίτια
Επιμέλεια Γρηγόρης Τραγγανίδας

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Οι διμερείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις Ελλάδας – Βελγίου παραμένουν ιδιαίτερα στενές και χαρακτηρίζονται από έντονη εμπορική και επενδυτική δραστηριότητα, διαπιστώνει έκθεση των ελληνικών διπλωματικών αρχών στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται στις αναφορές, το Βέλγιο αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους εμπορικούς εταίρους της Ελλάδας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ειδικότερα, το 2025 κατετάγη ως ο 21ος σημαντικότερος προορισμός των ελληνικών εξαγωγών σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ μεταξύ των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέλαβε τη 10η θέση, με τις ελληνικές εξαγωγές να ανέρχονται σε 685,0 εκατ. ευρώ.

Αντίστοιχα, αποτέλεσε την 10η σημαντικότερη χώρα προέλευσης των ελληνικών εισαγωγών παγκοσμίως και την 7η μεταξύ των κρατών – μελών της ΕΕ, με εισαγωγές ύψους 2,404 δισ. ευρώ.

Ελληνικές εξαγωγές

Οι ελληνικές εξαγωγές προς το Βέλγιο χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό διαφοροποίησης και σημαντική παρουσία προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Κυριότερες κατηγορίες αποτελούν τα φαρμακευτικά προϊόντα, τα καπνά και τα βιομηχανοποιημένα υποκατάστατα καπνού, το γάλα, τα γαλακτοκομικά προϊόντα, τα αυγά και το μέλι, καθώς και τα παρασκευάσματα λαχανικών και φρούτων.

Παράλληλα, το ισοζύγιο υπηρεσιών παραμένει σταθερά πλεονασματικό υπέρ της Ελλάδας, κυρίως λόγω των ταξιδιωτικών εισπράξεων και των μεταφορικών υπηρεσιών, ενώ συνεχίζεται η ενίσχυση της επιχειρηματικής παρουσίας ελληνικών και βελγικών επιχειρήσεων στις δύο αγορές.

Βελγικές εξαγωγές

Η Ελλάδα εξακολουθεί να κατέχει περιορισμένο αλλά σταθερό μερίδιο στο εξωτερικό εμπόριο του Βελγίου, αντιπροσωπεύοντας διαχρονικά ποσοστό μικρότερο του 1% τόσο στις βελγικές εξαγωγές όσο και στις εισαγωγές αγαθών.

Ειδικότερα, οι ελληνικές εισαγωγές από το Βέλγιο μειώθηκαν οριακά (-0,8%), ενώ το μερίδιο του Βελγίου στο σύνολο των ελληνικών εισαγωγών διαμορφώθηκε σε 2,7%, έναντι 2,8% το 2023, επιβεβαιώνοντας τη διατήρηση της χώρας μεταξύ των σημαντικότερων προμηθευτών της ελληνικής αγοράς.

Εμπόριο αγαθών

Παρά τη διαχρονική ύπαρξη εμπορικού ελλείμματος υπέρ του Βελγίου, οι ελληνικές εξαγωγές διατηρούν σημαντική παρουσία στη βελγική αγορά, με σχετικά υψηλό βαθμό διαφοροποίησης τόσο ως προς τους κλάδους όσο και ως προς τα επιμέρους προϊόντα.

Η διάρθρωση των ελληνικών εισαγωγών από το Βέλγιο εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από την κυριαρχία προϊόντων υψηλής τεχνολογίας και βιομηχανικής παραγωγής, γεγονός που αντανακλά τον εξειδικευμένο χαρακτήρα της βελγικής οικονομίας και τον ρόλο της χώρας ως σημαντικού ευρωπαϊκού κέντρου παραγωγής και διανομής φαρμακευτικών, χημικών και βιομηχανικών προϊόντων.

Υπηρεσίες – Τουρισμός

Το διμερές εμπόριο υπηρεσιών μεταξύ Ελλάδας και Βελγίου αποτελεί έναν από τους πλέον δυναμικούς τομείς των οικονομικών σχέσεων των δύο χωρών.

Σημαντική συμβολή έχουν επίσης οι μεταφορές, οι επιχειρηματικές υπηρεσίες, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, καθώς και οι λοιπές επαγγελματικές υπηρεσίες.

Το Βέλγιο συγκαταλέγεται διαχρονικά μεταξύ των σημαντικότερων εταίρων της Ελλάδας στο εμπόριο υπηρεσιών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο τουρισμός εξακολουθεί να αποτελεί τον σημαντικότερο επιμέρους τομέα των διμερών συναλλαγών στον κλάδο των υπηρεσιών, συμβάλλοντας καθοριστικά στις ελληνικές εισπράξεις από το Βέλγιο.

Επενδύσεις της Ελλάδας στo Βέλγιο

Η ελληνική επενδυτική και επιχειρηματική παρουσία στο Βέλγιο εμφανίζει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, καθώς δεν περιορίζεται σε παραγωγικές μονάδες ή εμπορικές θυγατρικές.

Περιλαμβάνει, επίσης, εταιρείες συμμετοχών και μητρικά εταιρικά σχήματα μεγάλων ελληνικών ομίλων, επιχειρήσεις πληροφορικής που εξυπηρετούν τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γραφεία ευρωπαϊκών υποθέσεων, εταιρείες χρηματοοικονομικής τεχνολογίας και ψηφιακών υπηρεσιών, καθώς καi μικρότερες επιχειρήσεις στους τομείς του εμπορίου, της εστίασης και της διανομής ελληνικών προϊόντων.

Η επιλογή του Βελγίου από μεγάλους ελληνικούς ομίλους συνδέεται πρωτίστως με τη θέση της χώρας στο κέντρο της ευρωπαϊκής αγοράς, την παρουσία των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, την πρόσβαση στις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές και σε διεθνείς πηγές χρηματοδότησης, καθώς και με το ανεπτυγμένο επιχειρηματικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον.

Η ελληνική ομογένεια διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο στην επιχειρηματική παρουσία ελληνικού ενδιαφέροντος στο Βέλγιο.

Επενδύσεις του Βελγίου στην Ελλάδα

Η Ελλάδα εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό προορισμό βελγικών άμεσων επενδύσεων, με παρουσία επιχειρήσεων σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, όπως η ενέργεια, οι υποδομές, η βιομηχανία τροφίμων, τα χημικά και πλαστικά, η φαρμακοβιομηχανία, το οργανωμένο λιανεμπόριο, η πληροφορική και οι υπηρεσίες logistics.

Η βελγική επιχειρηματική παρουσία χαρακτηρίζεται από τη μακροχρόνια δραστηριοποίηση μεγάλων πολυεθνικών ομίλων, αλλά και από τη συμμετοχή βελγικών εταιρειών σε στρατηγικά έργα ενεργειακών και μεταφορικών υποδομών.

Αγορά ακινήτων

Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι καθαρές εισροές κεφαλαίων από το Βέλγιο για επενδύσεις σε ελληνικά ακίνητα ανήλθαν το 2025 σε 43,5 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη παρουσία Βέλγων επενδυτών στην ελληνική αγορά ακινήτων. Το ενδιαφέρον αφορά κυρίως τουριστικές και παραθεριστικές περιοχές, αλλά και επενδυτικά ακίνητα σε μεγάλα αστικά κέντρα.

Φέτα, μέλι, λάδι

Ο αγροδιατροφικός τομέας εξακολουθεί να αποτελεί τον σημαντικότερο άξονα ανάπτυξης των ελληνικών εξαγωγών.

Η εικόνα διαφοροποιείται ανά προϊόν.

Οι ελληνικές επιτραπέζιες ελιές αποτελούν ήδη ένα από τα πλέον επιτυχημένα ελληνικά προϊόντα στη βελγική αγορά, καθώς η Ελλάδα καλύπτει περίπου το 26% των συνολικών εισαγωγών του Βελγίου, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση μεταξύ των προμηθευτριών χωρών.

Αντίθετα, στο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, παρά τη σημαντική βελτίωση της ελληνικής παρουσίας τα τελευταία έτη, το μερίδιο της Ελλάδας εξακολουθεί να διαμορφώνεται σε περίπου 6,5%, έναντι περίπου 57% της Ισπανίας και 23% της Ιταλίας, γεγονός που καταδεικνύει σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης, ιδίως στην κατηγορία των πιστοποιημένων προϊόντων υψηλής ποιότητας.

Ανάλογες προοπτικές παρουσιάζουν και τα ελληνικά γαλακτοκομικά προϊόντα.

Η φέτα εξακολουθεί να αποτελεί το σημαντικότερο ελληνικό γαλακτοκομικό προϊόν στη βελγική αγορά, ενώ το ελληνικό γιαούρτι αναπτύσσεται σταθερά ως προϊόν υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Αν και σήμερα αντιπροσωπεύει περίπου 1,7% των συνολικών εισαγωγών γιαουρτιού του Βελγίου, η αυξανόμενη ζήτηση για προϊόντα υψηλής πρωτεΐνης και υγιεινής διατροφής δημιουργεί σημαντικές δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης.

Θετικές προοπτικές διαγράφονται επίσης για τα ελληνικά ακτινίδια, τα ιχθυηρά ιχθυοκαλλιέργειας, καθώς και για εξειδικευμένα μεταποιημένα τρόφιμα.

Σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης παρουσιάζουν επίσης οι ελληνικοί οίνοι. Παρά τη σταδιακή ενίσχυση της αναγνωρισιμότητάς τους μέσω δράσεων προβολής και συμμετοχής σε διεθνείς εκθέσεις, οι ελληνικές εξαγωγές εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν πολύ μικρό ποσοστό των συνολικών εισαγωγών οίνου του Βελγίου, αγοράς ιδιαίτερα υψηλής αξίας, γεγονός που υποδηλώνει σημαντικά περιθώρια περαιτέρω διείσδυσης.

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