Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο: Όρισε τον Δρ Κυριάκο Ποζρικίδη νέο Πρόεδρο στην KAΘ

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Τον ορισμό του Δρα Κυριάκου Ποζρικίδη στη θέση του Προέδρου της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΚΑΘ) ανακοινώνει το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του αναπτυξιακού ρόλου της εταιρείας και την υλοποίηση της στρατηγικής της για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και των υπηρεσιών της.

Ο Δρ. Κυριάκος Ποζρικίδης διαθέτει πολυετή εμπειρία στη διοίκηση σύνθετων οργανισμών και στην υλοποίηση αναπτυξιακών πρωτοβουλιών με σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό αποτύπωμα.

Ως Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΘ-HELEXPO την περίοδο 2013-2025, συνέβαλε καθοριστικά στην ενίσχυση της εξωστρέφειας του οργανισμού, στη διεύρυνση των διεθνών συνεργασιών και στην ανάδειξη της Θεσσαλονίκης ως σημαντικού εκθεσιακού και επιχειρηματικού προορισμού.

Η επιλογή του εντάσσεται στη στρατηγική του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου για την αξιοποίηση στελεχών με αποδεδειγμένη διοικητική επάρκεια, διεθνή εμπειρία και ισχυρό αναπτυξιακό προσανατολισμό, με στόχο τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τις θυγατρικές του και την ελληνική οικονομία.

Παράλληλα, το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς τον απελθόντα Πρόεδρο της ΚΑΘ Α.Ε., κ. Θεόδωρο Παπαδόπουλο, για την πολύτιμη προσφορά και τη συμβολή του στην ανάπτυξη και την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο Δρ. Κυριάκος Ποζρικίδης αναλαμβάνει επισήμως τα νέα του καθήκοντα την 1η Ιουλίου 2026.

Το προφίλ του Δρ Κυριάκου Ποζρικίδη

Ο Δρ. Κυριάκος Ποζρικίδης είναι διδάκτορας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) του Πανεπιστημίου της Ουαλίας.

Διατέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΘ – HELEXPO.Α.Ε. από το 2013 έως και τον Φεβρουάριο του 2026, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (1995 – 1998) και Πρόεδρος (1998 – 2000) στην Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνών Τουριστικών Εκθέσεων (European Tourism Trade Fairs Association), μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (2012 – σήμερα) στην Παγκόσμια Ένωση Εκθέσεων (Union des Foires Internationals) καθώς και Πρόεδρος της Ένωσης Εκθέσεων Κεντρικής Ευρώπης (Central European Fairs Alliance – CEFA).

Είναι επίσης μέλος του Δ.Σ. του Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Έχει γράψει βιβλία σχετικά με το εκθεσιακό marketing και έχει δεκάδες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά και κλαδικά έντυπα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Έχει διδάξει επί σειρά ετών Event Management στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και έχει τιμηθεί από τον ΕΟΤ και την Παγκόσμια Ένωση Εκθέσεων για την προσφορά του στην Εκθεσιακή και Συνεδριακή Βιομηχανία.