Wall Street: Πέμπτη συνεχόμενη πτώση για τον Nasdaq – Στο στόχαστρο οι εταιρείες ημιαγωγών

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Ο Nasdaq ολοκλήρωσε την Παρασκευή την πέμπτη διαδοχική πτωτική συνεδρίασή του, καθώς οι επενδυτές απομακρύνθηκαν από τις μεγάλες τεχνολογικές μετοχές και κατεύθυναν τα κεφάλαιά τους σε πιο αμυντικούς κλάδους της αγοράς.

Ο τεχνολογικός δείκτης υποχώρησε κατά 0,24%, κλείνοντας στις 25.297,62 μονάδες. Ο S&P 500 έχασε 0,05%, τερματίζοντας στις 7.354,02 μονάδες, ενώ ο Dow Jones σημείωσε απώλειες 44,51 μονάδων ή 0,09%, κλείνοντας στις 51.876,11 μονάδες.

Σε εβδομαδιαία βάση, ο S&P 500 κατέγραψε πτώση σχεδόν 2%, ενώ ο Nasdaq υποχώρησε κατά 4,6%. Αντίθετα, ο Dow Jones υπεραπέδωσε, σημειώνοντας άνοδο 0,6%.

Wall Street: Πιέσεις στις μετοχές των ημιαγωγών

Ιδιαίτερα έντονες ήταν οι πιέσεις στις εταιρείες ημιαγωγών, μετά από δημοσίευμα των New York Times σύμφωνα με το οποίο η OpenAI εξετάζει το ενδεχόμενο να μεταθέσει την αρχική δημόσια προσφορά (IPO) της για το επόμενο έτος. Η απόφαση φέρεται να συνδέεται τόσο με την απογοητευτική πορεία της SpaceX μετά την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο όσο και με τη γενικότερη μεταβλητότητα που καταγράφουν οι μετοχές που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Όπως αναφέρει το CNBC, oι αναλυτές της JPMorgan επισήμαναν σε σημείωμά τους ότι η πιθανή καθυστέρηση της IPO εγείρει ερωτήματα για τη «βιωσιμότητα των επενδύσεων σε υποδομές, δεδομένης της καθυστέρησης στη χρηματοδότηση μέσω των κεφαλαιαγορών».

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Adam Crisafulli της Vital Knowledge εκτίμησε ότι η αναβολή της δημόσιας εγγραφής της OpenAI ενδέχεται να επιβραδύνει τον ρυθμό των επενδύσεων στις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Οι μετοχές της Micron Technology υποχώρησαν πάνω από 6%, της Advanced Micro Devices (AMD) κατά 2%, ενώ η Intel έχασε περισσότερο από 3%.

Η Ασία ακολούθησε την πτώση

Το κύμα ρευστοποιήσεων ήταν ακόμη πιο έντονο στις ασιατικές αγορές. Η SoftBank Group, ένας από τους σημαντικότερους επενδυτές της OpenAI, κατέγραψε απώλειες άνω του 12%.

Παράλληλα, οι νοτιοκορεατικές αγορές έκλεισαν με ισχυρή πτώση, καθώς ο δείκτης Kospi υποχώρησε κατά 5,81% στις 8.411,21 μονάδες και ο Kosdaq έχασε 4,10%, κλείνοντας στις 851,37 μονάδες, ακολουθώντας τη διεθνή υποχώρηση των τεχνολογικών μετοχών.

Οι επενδυτές στρέφονται σε αμυντικούς κλάδους

Ο Ross Mayfield, επενδυτικός στρατηγικός αναλυτής της Baird, εκτίμησε ότι η μεταφορά κεφαλαίων από την τεχνολογία σε άλλους κλάδους μπορεί να συνεχιστεί «μέχρι και τον Ιούλιο», καθώς πολλές μετοχές των ημιαγωγών είχαν φτάσει σε ιδιαίτερα υψηλές αποτιμήσεις.

Ωστόσο, εμφανίστηκε αισιόδοξος για τις μακροπρόθεσμες προοπτικές του κλάδου.

«Στους επόμενους 12 μήνες εξακολουθώ να πιστεύω ότι οι μετοχές των ημιαγωγών και των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης θα υπεραποδώσουν, καθώς η ζήτηση παραμένει εξαιρετικά ισχυρή», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η τρέχουσα κίνηση δεν σηματοδοτεί απαραίτητα μια μόνιμη απομάκρυνση των επενδυτών από τον κλάδο της AI.

Κέρδη για την υγεία και τους αμυντικούς κλάδους

Ο κλάδος της τεχνολογίας στον S&P 500 υποχώρησε κατά 1%, καθώς οι επενδυτές συνέχισαν να μειώνουν την έκθεσή τους στις εταιρείες ημιαγωγών.

Αντίθετα, σημαντικά κέρδη κατέγραψαν οι μετοχές του κλάδου υγείας. Η Eli Lilly ενισχύθηκε κατά 7%, η Johnson & Johnson σχεδόν κατά 4%, ενώ η AbbVie σημείωσε άνοδο άνω του 4%.

Θετικό πρόσημο είχαν επίσης οι κλάδοι βασικών καταναλωτικών αγαθών (+1%), χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (+0,8%) και κοινής ωφέλειας (+0,4%).

Καταναλωτική εμπιστοσύνη, Fed και πετρέλαιο στο επίκεντρο

Στήριξη στην αγορά προσέφεραν τα καλύτερα των εκτιμήσεων στοιχεία για την καταναλωτική εμπιστοσύνη, καθώς και η βελτιωμένη εικόνα για τον πληθωρισμό.

Ωστόσο, ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Μινεάπολης, Neel Kashkari, δήλωσε ότι πλέον αναμένει πως θα χρειαστεί ακόμη μία αύξηση των επιτοκίων μέσα στο έτος, λόγω των αυξημένων πληθωριστικών πιέσεων που συνδέονται με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Την ίδια ώρα, οι τιμές του πετρελαίου παρέμειναν σε χαμηλότερα επίπεδα, ακόμη και μετά τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι το Ιράν παραβίασε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με τις Ηνωμένες Πολιτείες.