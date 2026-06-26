Αγροτικά προϊόντα: Σταθερό παρέμεινε το εμπορικό ισοζύγιο της ΕΕ

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Διατήρησαν και επέκτειναν ένα θετικό εμπορικό ισοζύγιο τα αγροτικά προϊόντα της ΕΕ κατά τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2026, με σωρευτικό πλεόνασμα 15,6 δισεκατομμυρίων ευρώ, 233 εκατομμύρια ευρώ υψηλότερο από ό,τι την ίδια περίοδο του 2025.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της ΕΕ, οι σωρευτικές εξαγωγές για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου ανήλθαν σε 77,6 δισεκατομμύρια ευρώ, 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ (3%) χαμηλότερες από την ίδια περίοδο του 2025, κυρίως λόγω της χαμηλότερης αξίας των εξαγωγών προϊόντων κακάο και χοιρινού κρέατος.

Οι εξαγωγές προς την Αίγυπτο αυξήθηκαν κατά 302 εκατομμύρια ευρώ (+49%)

Οι προορισμοί για τα αγροτικά προϊόντα

Το Ηνωμένο Βασίλειο παρέμεινε ο μεγαλύτερος εξαγωγικός προορισμός της ΕΕ, παρά μια μέτρια πτώση 2% (454 εκατομμύρια ευρώ).

Το εμπόριο με τις χώρες του Κόλπου επηρεάστηκε επίσης από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, με τις εξαγωγές προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να μειώνονται κατά 25% (266 εκατομμύρια ευρώ).

Αντίθετα, οι εξαγωγές προς την Αίγυπτο αυξήθηκαν κατά 302 εκατομμύρια ευρώ (+49%), λόγω του σιταριού, ενώ οι εξαγωγές προς την Ουκρανία αυξήθηκαν κατά 104 εκατομμύρια ευρώ (+7%).

Οι εισαγωγές

Οι σωρευτικές εισαγωγές έφτασαν τα 62 δισεκατομμύρια ευρώ, μειωμένες κατά 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ (7%) σε ετήσια βάση.

Οι αξίες των εισαγωγών από την Ακτή Ελεφαντοστού, τη Νιγηρία, το Καμερούν και τη Γουινέα μειώθηκαν όλες καθώς οι τιμές του κακάο συνέχισαν να μειώνονται, ενώ οι εισαγωγές από τις ΗΠΑ και την Ουκρανία μειώθηκαν επίσης, λόγω των χαμηλότερων αγορών σόγιας και σιταριού αντίστοιχα.

Αντίθετα, οι εισαγωγές από το Βιετνάμ αυξήθηκαν κατά 278 εκατομμύρια ευρώ (+16%), υποστηριζόμενες από τον υψηλότερο όγκο καφέ.

Μεταξύ των κατηγοριών προϊόντων, οι εισαγωγές καφέ, τσαγιού, κακάο και μπαχαρικών μειώθηκαν κατά 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ (-12%), ενώ οι εισαγωγές φρούτων και ξηρών καρπών, βοδινού κρέατος, μαργαρίνης και άλλων ελαίων και λιπών κατέγραψαν όλες αυξήσεις.