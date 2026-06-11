Αγροτικά προϊόντα: Υποχώρησαν οι τιμές το πρώτο τρίμηνο του 2026

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Κατά 2,9% μειώθηκε η μέση τιμή στα αγροτικά προϊόντα στην ΕΕ το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του 2025. Η μείωση αυτή ήταν ελαφρώς υψηλότερη από εκείνη του τελευταίου τριμήνου του 2025 (-1,7%).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η μέση τιμή των γεωργικών εισροών (αγαθά και υπηρεσίες που αναλώνονται στη γεωργία και δεν σχετίζονται με επενδύσεις, όπως η ενέργεια, τα λιπάσματα ή οι ζωοτροφές) μεταβλήθηκε ελάχιστα (-0,4%) κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026. «Αυτό αποτέλεσε συνέχεια της σχετικής σταθερότητας των τιμών για τις συγκεκριμένες εισροές κατά τη διάρκεια του 2025», επισημαίνεται.

Σε επίπεδο ΕΕ, οι τιμές του γάλακτος και των δημητριακών μειώθηκαν κατά μέσο όρο κατά 15,5% και 11,7%, αντίστοιχα

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, η μέση τιμή της γεωργικής παραγωγής παρουσίασε ετήσια μείωση σε 19 χώρες της ΕΕ. Οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν στο Βέλγιο (-12,9% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2025), τη Γερμανία (-11,0%) και τη Λιθουανία (-10,8%). Οι τιμές αυξήθηκαν στις υπόλοιπες 8 χώρες της ΕΕ, με τις πιο αξιοσημείωτες αυξήσεις στη Μάλτα (+14,8%), την Κροατία (+8,5%) και τη Φινλανδία (+5,5%).

Οι εισροές

Όσον αφορά τη μέση τιμή των εισροών που δεν σχετίζονται με επενδύσεις, μειώσεις καταγράφηκαν σε 14 χώρες της ΕΕ, με τους εντονότερους ρυθμούς μείωσης στη Γερμανία (-3,8%), την Ολλανδία (-3,4%), την Κύπρο και την Πορτογαλία (αμφότερες με -3,1%). Στις υπόλοιπες 13 χώρες της ΕΕ σημειώθηκαν αυξήσεις, με τους υψηλότερους ρυθμούς στη Λιθουανία (+16,8%), τη Ρουμανία (+5,0%) και την Ιρλανδία (+3,6%).

Σε επίπεδο ΕΕ, οι τιμές του γάλακτος και των δημητριακών μειώθηκαν κατά μέσο όρο κατά 15,5% και 11,7%, αντίστοιχα, το πρώτο τρίμηνο του 2026, σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του 2025.

Μεταξύ των αγαθών και υπηρεσιών που αναλώνονται στη γεωργία, οι μέσες τιμές των λιπασμάτων και των βελτιωτικών εδάφους στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 6,6% την ίδια περίοδο, ενώ οι τιμές των ζωοτροφών και της ενέργειας μειώθηκαν κατά 4,9% και 0,6% αντίστοιχα.