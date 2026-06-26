OpenAI: Ο Λευκός Οίκος ζητά περιορισμούς κυκλοφορίας του επόμενου μοντέλου

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Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ζήτησε από την OpenAI να περιορίσει αρχικά τη διάθεση του νέου μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης GPT-5.6 σε έναν μικρό αριθμό συνεργατών που έχουν εγκριθεί από τις αμερικανικές αρχές, επικαλούμενη τις ιδιαίτερα προηγμένες δυνατότητές του, σύμφωνα με πηγή με γνώση του θέματος που μίλησε στο CNN.

Το αίτημα έρχεται λίγες ημέρες μετά την παρέμβαση της κυβέρνησης στην Anthropic, η οποία υποχρεώθηκε, στο πλαίσιο ελέγχων εξαγωγών, να αποσύρει τα πιο προηγμένα μοντέλα της, Mythos και Fable. Τα συγκεκριμένα συστήματα προκάλεσαν έντονες ανησυχίες τόσο στην Ουάσινγκτον όσο και στη Wall Street, καθώς οι προηγμένες δυνατότητές τους στον κυβερνοχώρο θεωρήθηκε ότι θα μπορούσαν να δημιουργήσουν πρωτοφανείς κινδύνους για την εθνική ασφάλεια.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η αμερικανική κυβέρνηση θεωρεί ότι το GPT-5.6 βρίσκεται σε αντίστοιχο επίπεδο δυνατοτήτων με το Mythos της Anthropic. Η OpenAI αποδέχθηκε προσωρινά τον περιορισμό της διάθεσης του μοντέλου, ως μεταβατική λύση μέχρι την ευρύτερη κυκλοφορία του, σε μια περίοδο κατά την οποία εξακολουθεί να μην υπάρχει ολοκληρωμένο ομοσπονδιακό ρυθμιστικό πλαίσιο για τα πλέον προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.

Το The Information, που αποκάλυψε πρώτο το σχετικό αίτημα της κυβέρνησης Τραμπ, επικαλείται εσωτερικό υπόμνημα του διευθύνοντος συμβούλου της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, προς το προσωπικό της εταιρείας. Σε αυτό αναφέρεται ότι η κυβέρνηση ενέκρινε ένα μοντέλο πρόσβασης «πελάτη προς πελάτη», επιτρέποντας τη χρήση του GPT-5.6 μόνο σε επιλεγμένους οργανισμούς.

Ο Λευκός Οίκος απευθύνθηκε απευθείας στην OpenAI

«Έχουμε καταστήσει σαφές στην κυβέρνηση των ΗΠΑ ότι αυτό δεν αποτελεί το προτιμώμενο μακροπρόθεσμο μοντέλο διάθεσης. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε μαζί της, αλλά και με τον υπόλοιπο κλάδο, ώστε να διαμορφωθεί μια πιο βιώσιμη προσέγγιση για τις μελλοντικές κυκλοφορίες», φέρεται να αναφέρει ο Άλτμαν στο υπόμνημα.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο CNN ότι η κυβέρνηση «συνεχίζει να συνεργάζεται με τα κορυφαία εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης για την ανάπτυξη κοινών προσεγγίσεων που θα αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις που δημιουργεί η ταχεία εξέλιξη της τεχνολογίας».

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο καλούνται οι εταιρείες που αναπτύσσουν προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης να τα υποβάλλουν, σε εθελοντική βάση, για κυβερνητική αξιολόγηση τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την κυκλοφορία τους. Ωστόσο, το πρακτικό πλαίσιο εφαρμογής της διαδικασίας αυτής δεν έχει ακόμη καθοριστεί.

Παράλληλα, επικρατεί σύγχυση σχετικά με το ποιος φορέας είναι τελικά υπεύθυνος για την εποπτεία της τεχνητής νοημοσύνης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην περίπτωση της OpenAI, το αίτημα προήλθε απευθείας από τον Λευκό Οίκο, ενώ στην περίπτωση της Anthropic οι περιορισμοί επιβλήθηκαν από το υπουργείο Εμπορίου μέσω των κανόνων ελέγχου εξαγωγών.

Πολλοί ειδικοί θεωρούν ότι η κυβέρνηση οφείλει να έχει ενεργό ρόλο στη διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, ιδιαίτερα όταν διακυβεύονται ζητήματα εθνικής ασφάλειας. Ωστόσο, προειδοποιούν ότι η απουσία ενός σαφούς, ενιαίου και διαφανούς κανονιστικού πλαισίου δημιουργεί αβεβαιότητα για τις εταιρείες και ενδέχεται να ανακόψει την καινοτομία.

«Η υπόθεση του Fable ανέδειξε την ανάγκη για ξεκάθαρους κανόνες», δήλωσε στο CNN ο Μπραντ Κάρσον, επικεφαλής της Public First, μιας διακομματικής πρωτοβουλίας που προωθεί πολιτικές για την ασφαλή ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. «Σήμερα ακολουθείται μια αποσπασματική, εξατομικευμένη και αδιαφανής διαδικασία, η οποία ενδεχομένως να μην είναι καν σύννομη. Είναι απολύτως θεμιτό η κυβέρνηση να παρεμβαίνει όταν θεωρεί ότι ένα προϊόν τεχνητής νοημοσύνης ενέχει σοβαρούς κινδύνους, όμως αυτό πρέπει να γίνεται με διαφάνεια, σαφείς διαδικασίες και σεβασμό στις βασικές αρχές δικαίου».