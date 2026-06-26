 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(22) "Technology & Computing"
    [1]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(23) "Artificial Intelligence"
    [1]=>
    string(8) "Politics"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(22) "Technology & Computing"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(28) "Law Gov & Politics: Politics"
}

OpenAI: Ο Λευκός Οίκος ζητά περιορισμούς κυκλοφορίας του επόμενου μοντέλου

Η κυβέρνηση Τραμπ τονίζει τις ιδιαίτερα προηγμένες δυνατότητές του GPT-5.6 της OpenAI

World 26.06.2026, 17:46
Σχολιάστε
OpenAI: Ο Λευκός Οίκος ζητά περιορισμούς κυκλοφορίας του επόμενου μοντέλου
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ζήτησε από την OpenAI να περιορίσει αρχικά τη διάθεση του νέου μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης GPT-5.6 σε έναν μικρό αριθμό συνεργατών που έχουν εγκριθεί από τις αμερικανικές αρχές, επικαλούμενη τις ιδιαίτερα προηγμένες δυνατότητές του, σύμφωνα με πηγή με γνώση του θέματος που μίλησε στο CNN.

Το αίτημα έρχεται λίγες ημέρες μετά την παρέμβαση της κυβέρνησης στην Anthropic, η οποία υποχρεώθηκε, στο πλαίσιο ελέγχων εξαγωγών, να αποσύρει τα πιο προηγμένα μοντέλα της, Mythos και Fable. Τα συγκεκριμένα συστήματα προκάλεσαν έντονες ανησυχίες τόσο στην Ουάσινγκτον όσο και στη Wall Street, καθώς οι προηγμένες δυνατότητές τους στον κυβερνοχώρο θεωρήθηκε ότι θα μπορούσαν να δημιουργήσουν πρωτοφανείς κινδύνους για την εθνική ασφάλεια.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η αμερικανική κυβέρνηση θεωρεί ότι το GPT-5.6 βρίσκεται σε αντίστοιχο επίπεδο δυνατοτήτων με το Mythos της Anthropic. Η OpenAI αποδέχθηκε προσωρινά τον περιορισμό της διάθεσης του μοντέλου, ως μεταβατική λύση μέχρι την ευρύτερη κυκλοφορία του, σε μια περίοδο κατά την οποία εξακολουθεί να μην υπάρχει ολοκληρωμένο ομοσπονδιακό ρυθμιστικό πλαίσιο για τα πλέον προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.

Το The Information, που αποκάλυψε πρώτο το σχετικό αίτημα της κυβέρνησης Τραμπ, επικαλείται εσωτερικό υπόμνημα του διευθύνοντος συμβούλου της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, προς το προσωπικό της εταιρείας. Σε αυτό αναφέρεται ότι η κυβέρνηση ενέκρινε ένα μοντέλο πρόσβασης «πελάτη προς πελάτη», επιτρέποντας τη χρήση του GPT-5.6 μόνο σε επιλεγμένους οργανισμούς.

OpenAI

Ο Λευκός Οίκος απευθύνθηκε απευθείας στην OpenAI

«Έχουμε καταστήσει σαφές στην κυβέρνηση των ΗΠΑ ότι αυτό δεν αποτελεί το προτιμώμενο μακροπρόθεσμο μοντέλο διάθεσης. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε μαζί της, αλλά και με τον υπόλοιπο κλάδο, ώστε να διαμορφωθεί μια πιο βιώσιμη προσέγγιση για τις μελλοντικές κυκλοφορίες», φέρεται να αναφέρει ο Άλτμαν στο υπόμνημα.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο CNN ότι η κυβέρνηση «συνεχίζει να συνεργάζεται με τα κορυφαία εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης για την ανάπτυξη κοινών προσεγγίσεων που θα αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις που δημιουργεί η ταχεία εξέλιξη της τεχνολογίας».

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο καλούνται οι εταιρείες που αναπτύσσουν προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης να τα υποβάλλουν, σε εθελοντική βάση, για κυβερνητική αξιολόγηση τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την κυκλοφορία τους. Ωστόσο, το πρακτικό πλαίσιο εφαρμογής της διαδικασίας αυτής δεν έχει ακόμη καθοριστεί.

Παράλληλα, επικρατεί σύγχυση σχετικά με το ποιος φορέας είναι τελικά υπεύθυνος για την εποπτεία της τεχνητής νοημοσύνης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην περίπτωση της OpenAI, το αίτημα προήλθε απευθείας από τον Λευκό Οίκο, ενώ στην περίπτωση της Anthropic οι περιορισμοί επιβλήθηκαν από το υπουργείο Εμπορίου μέσω των κανόνων ελέγχου εξαγωγών.

Πολλοί ειδικοί θεωρούν ότι η κυβέρνηση οφείλει να έχει ενεργό ρόλο στη διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, ιδιαίτερα όταν διακυβεύονται ζητήματα εθνικής ασφάλειας. Ωστόσο, προειδοποιούν ότι η απουσία ενός σαφούς, ενιαίου και διαφανούς κανονιστικού πλαισίου δημιουργεί αβεβαιότητα για τις εταιρείες και ενδέχεται να ανακόψει την καινοτομία.

«Η υπόθεση του Fable ανέδειξε την ανάγκη για ξεκάθαρους κανόνες», δήλωσε στο CNN ο Μπραντ Κάρσον, επικεφαλής της Public First, μιας διακομματικής πρωτοβουλίας που προωθεί πολιτικές για την ασφαλή ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. «Σήμερα ακολουθείται μια αποσπασματική, εξατομικευμένη και αδιαφανής διαδικασία, η οποία ενδεχομένως να μην είναι καν σύννομη. Είναι απολύτως θεμιτό η κυβέρνηση να παρεμβαίνει όταν θεωρεί ότι ένα προϊόν τεχνητής νοημοσύνης ενέχει σοβαρούς κινδύνους, όμως αυτό πρέπει να γίνεται με διαφάνεια, σαφείς διαδικασίες και σεβασμό στις βασικές αρχές δικαίου».

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Polymarket: Έσοδα άνω του 1 δισ. δολαρίων μετά την επέκταση στις ΗΠΑ και την ώθηση του Μουντιάλ
Business

Το στοίχημα που έγινε χρυσωρυχείο – Η Polymarket σπάει το φράγμα του 1 δισ. δολαρίων
VW: Σχεδιάζει την περικοπή 100.000 θέσεων εργασίας
World

«Τσουνάμι» 100.000 απολύσεων από τη VW
Ryanair: Απρόθυμη να μην χρεώνει γονείς για να κάθονται δίπλα στα παιδιά, αλλά θα το κάνει
World

Η Ryanair θα αφήσει γονείς να κάθονται με παιδιά χωρίς χρέωση
OpenAI: Ο Λευκός Οίκος ζητά περιορισμούς κυκλοφορίας του επόμενου μοντέλου
World

Περιορισμούς στην κυκλοφορία του επόμενου μοντέλου της OpenAI ζητά ο Τραμπ
Έρευνα ΕΚΤ: Υποχωρούν οι βραχυπρόθεσμες προσδοκίες πληθωρισμού στην Ευρωζώνη
World

ΕΚΤ: Υποχωρούν οι προσδοκίες πληθωρισμού στην Ευρωζώνη
Shein-Temu: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι αγοραστές για το τέλος των 3 ευρώ
World

Τα 10 SOS για τα 3 ευρώ σε παραγγελίες Shein-Temu

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Υδρογονάνθρακες: Ενδιαφέρον για νέες σεισμικές έρευνες από διεθνείς εταιρείες
Φυσικό αέριο

Νέο διεθνές ενδιαφέρον για τα ελληνικά κοιτάσματα

Ο διαγωνισμός της ΕΔΕΥΕΠ για νέα δεδομένα σε Ιόνιο και Κρήτη, το ενδιαφέρον της αγοράς και το χρονοδιάγραμμα των γεωτρήσεων που περιέγραψε ο Ανδρέας Σιάμισιης της HELLENiQ ENERGY

Μάχη Τράτσα
HELLENiQ ENERGY: Στόχος για EBITDA πάνω από 1,1 δισ. το 2026 – Τα πλάνα για CCGT και FSRU
Business

HELLENiQ ENERGY: Γκάζι για EBITDA πάνω από 1,1 δισ. το 2026

Πηγές της διοίκησης της HELLENiQ ENERGY δεν αποκλείουν υψηλότερη λειτουργική κερδοφορία - Πιο ευέλικτη η μονάδα ρεύματος στη Θεσσαλονική - «Ζωντανό» το project του FSRU

Χρήστος Κολώνας
Κτηματολόγιο: Στον «πάγο» έως τον Οκτώβριο οι αγωγές του Δημοσίου
Ακίνητα

Κτηματολόγιο: Παγώνουν έως τον Οκτώβριο οι αγωγές του Δημοσίου

Νέα παράταση στο «πάγωμα» των διεκδικήσεων του Δημοσίου για ακίνητα που φέρεται να είναι στην ιδιοκτησία ιδιωτών ή κατέχονται από τρίτους

Μάχη Τράτσα
Λιμάνια: Στα όριά της η Ραφήνα – Στάση εργασίας των ναυτών την Παρασκευή 19:00-22:00
Λιμάνια

Στα όριά της η Ραφήνα – Στάση εργασίας ναυτών το βράδυ της Παρασκευής

Στην «καρδιά» του προβλήματος βρίσκεται η αδυναμία του λιμανιού να φιλοξενήσει το σύνολο των πλοίων που εξυπηρετούν τις γραμμές της Ραφήνας

Λάμπρος Καραγεώργος - Αλεξάνδρα Φωτάκη
Πλαφόν κέρδους: Η συνάντηση στο Μαξίμου που θα κρίνει τις τιμές έως το τέλος του 2026
Τρόφιμα – ποτά

Το παζάρι στο Μαξίμου και η συμφωνία για την ακρίβεια

Αντίστροφη μέτρηση για τη συνάντηση του πρωθυπουργού με εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ – Στο επίκεντρο το πλαφόν κέρδους και η συμφωνία για μειώσεις τιμών σε δεκάδες βασικούς κωδικούς

Δημήτρης Χαροντάκης
Φορολογική ενημερότητα: Οι αλλαγές για όσους έχουν οφειλές
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Φορολογική ενημερότητα: Αλλαγές για όσους χρωστούν - Πώς εκδίδεται

Οδηγίες και παραδείγματα για τη φορολογική ενημερότητα - Τι αποσαφηνίζει εγκύκλιος της ΑΑΔΕ

Ανδρομάχη Παύλου
Κλάδος τροφίμων: Νέα deals σε προψημένα και έτοιμα γεύματα – Το προφίλ καταναλωτών που τα προτιμούν
Business

Σε αναδιάταξη ο κλάδος τροφίμων - Γιατί επενδύει στα έτοιμα γεύματα

Αλλάζει ο χάρτης των έτοιμων και προψημένων γευμάτων στην ελληνική αγορά - Οι νέες επενδύσεις στον κλάδο τροφίμων

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Ψηφιακό ευρώ: Η Ευρώπη θέλει να ανακτήσει τη νομισματική της κυριαρχία
World

Η Ευρώπη ξαναγράφει τους κανόνες του χρήματος

Η μάχη για το νέο ευρωπαϊκό νόμισμα δεν αφορά την τεχνολογία, αλλά τον έλεγχο των πληρωμών, τη στρατηγική αυτονομία και την οικονομική ισχύ σε έναν κόσμο που αλλάζει με ταχύτητα

Αλέξανδρος Κλώσσας
Περισσότερα από World
Polymarket: Έσοδα άνω του 1 δισ. δολαρίων μετά την επέκταση στις ΗΠΑ και την ώθηση του Μουντιάλ
Business

Το στοίχημα που έγινε χρυσωρυχείο – Η Polymarket σπάει το φράγμα του 1 δισ. δολαρίων

Η αγορά προβλέψεων γνωρίζει εκρηκτική ανάπτυξη, με την Polymarket να ξεπερνά σε ετησιοποιημένα έσοδα το 1 δισ. δολάρια μόλις έξι εβδομάδες μετά το άνοιγμα της πλατφόρμας στις ΗΠΑ

Νατάσα Σινιώρη
Ryanair: Απρόθυμη να μην χρεώνει γονείς για να κάθονται δίπλα στα παιδιά, αλλά θα το κάνει
World

Η Ryanair θα αφήσει γονείς να κάθονται με παιδιά χωρίς χρέωση

Η Ryanair προέβη στην αλλαγή πολιτικής υπό την πίεση της Αρχής Ανταγωνισμού και Αγορών (CMA) που εξέταζε εάν η πολιτική ήταν άδικη βάσει του καταναλωτικού δικαίου

OpenAI: Ο Λευκός Οίκος ζητά περιορισμούς κυκλοφορίας του επόμενου μοντέλου
World

Περιορισμούς στην κυκλοφορία του επόμενου μοντέλου της OpenAI ζητά ο Τραμπ

Η κυβέρνηση Τραμπ τονίζει τις ιδιαίτερα προηγμένες δυνατότητές του GPT-5.6 της OpenAI

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Έρευνα ΕΚΤ: Υποχωρούν οι βραχυπρόθεσμες προσδοκίες πληθωρισμού στην Ευρωζώνη
World

ΕΚΤ: Υποχωρούν οι προσδοκίες πληθωρισμού στην Ευρωζώνη

Οι καταναλωτές μείωσαν την προσδοκία τους για την αύξηση των τιμών τον επόμενο χρόνο στο 3,5% τον Μάιο

Shein-Temu: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι αγοραστές για το τέλος των 3 ευρώ
World

Τα 10 SOS για τα 3 ευρώ σε παραγγελίες Shein-Temu

Το νέο τέλος σε παραγγελίες τύπου Shein-Temu αποτελεί μεταβατικό μέτρο και θα ισχύσει έως τις 30 Ιουνίου 2028

Νέα Υόρκη: Παγώνει το ύψος ενοικίων σε περίπου ένα εκατομμύριο κατοικίες – Νίκη Μαμντάνι
World

Νέα Υόρκη: Παγώνει το ύψος ενοικίων σε περίπου ένα εκατομμύριο κατοικίες – Νίκη Μαμντάνι

Από την 1η Οκτωβρίου, σε σχεδόν ένα εκατομμύριο κατοικίες που υπόκεινται στον μηχανισμό ελέγχου στη Νέα Υόρκη δεν θα αυξηθούν τα ενοίκια για περίοδο ενοικίασης είτε ενός ή δύο ετών

ΗΠΑ: Στο Κογκρέσο η συμφωνία για κινητήρες μαχητικών στην Τουρκία
World

ΗΠΑ: Στο Κογκρέσο η συμφωνία για κινητήρες μαχητικών στην Τουρκία

Η κυβέρνηση Τραμπ επιβεβαίωσε την πληροφορία πώλησης κινητήρων μαχητικών αεροσκαφών στην Τουρκία και ενημέρωσε το Κογκρέσο σχετικά με την άδεια εξαγωγής των κινητήρων της General Electrics

Latest News
Επισιτιστική κρίση: Ένα στα τέσσερα παιδιά στην ΕΕ σε κίνδυνο φτώχειας
Economy

Ένα στα τέσσερα παιδιά στην ΕΕ σε κίνδυνο φτώχειας

Η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στα κράτη της ΕΕ που αντιμετωπίζουν έντονα το πρόβλημα της επισιτιστικής κρίσης στα παιδιά

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
ΕΝΦΙΑ: Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού – Τι ισχύει με τα τετραγωνικά
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

ΕΝΦΙΑ: Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού – Τι ισχύει με τα τετραγωνικά

Για τον προσδιορισμό του ΕΝΦΙΑ λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του Κτηματολογίου, του τίτλου κτήσης ή της οικοδομικής άδειας

Polymarket: Έσοδα άνω του 1 δισ. δολαρίων μετά την επέκταση στις ΗΠΑ και την ώθηση του Μουντιάλ
Business

Το στοίχημα που έγινε χρυσωρυχείο – Η Polymarket σπάει το φράγμα του 1 δισ. δολαρίων

Η αγορά προβλέψεων γνωρίζει εκρηκτική ανάπτυξη, με την Polymarket να ξεπερνά σε ετησιοποιημένα έσοδα το 1 δισ. δολάρια μόλις έξι εβδομάδες μετά το άνοιγμα της πλατφόρμας στις ΗΠΑ

Νατάσα Σινιώρη
VW: Σχεδιάζει την περικοπή 100.000 θέσεων εργασίας
World

«Τσουνάμι» 100.000 απολύσεων από τη VW

Οι απολύσεις της VW θα είναι απο τις μεγαλύτερες όλων των εποχών - Κλείσιμο τεσσάρων εργοστασίων του γερμανικού ομίλου

Παναθηναϊκό Στάδιο: Mε χορηγία του Βαγγέλη Μαρινάκη ξεκίνησαν τα έργα αναβάθμισης
Business of Sport

Mε χορηγία Β. Μαρινάκη ξεκίνησαν τα έργα αναβάθμισης στο Καλλιμάρμαρο

Οι παρεμβάσεις στο Παναθηναϊκό Στάδιο χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από την εταιρεία Capital Maritime & Trading Corp. του Βαγγέλη Μαρινάκη

Διαχείριση αποβλήτων: Ιδρύεται Ενωση για τους φορείς σε όλη την Ελλάδα
Κοινωνία

Στη δημιουργία της Ενωσης ΦΟΔΣΑ Ελλάδος, προχωρούν οι 14 φορείς διαχείρισης

Στην Ενωση ΦΟΔΣΑ Ελλάδας, προχωρούν οι φορείς που έχουν την ευθύνη για τη διαχείριση αποβλήτων - Οι αποφάσεις του συνεδρίου στην Κω

ΟΛΘ: Το ΣτΕ δικαίωσε την εταιρεία για το Λιμάνι του Βόλου
Business

Το ΣτΕ δικαίωσε τον ΟΛΘ για το λιμάνι του Βόλου

Η ΟΛΘ Α.Ε. είχε ανακηρυχθεί Προτιμητέος Επενδυτής, υποβάλλοντας την υψηλότερη οικονομική προσφορά, ύψους 51 εκατ. - Επιστρέφει στην ΕΑΔΗΣΥ η υπόθεση

Ryanair: Απρόθυμη να μην χρεώνει γονείς για να κάθονται δίπλα στα παιδιά, αλλά θα το κάνει
World

Η Ryanair θα αφήσει γονείς να κάθονται με παιδιά χωρίς χρέωση

Η Ryanair προέβη στην αλλαγή πολιτικής υπό την πίεση της Αρχής Ανταγωνισμού και Αγορών (CMA) που εξέταζε εάν η πολιτική ήταν άδικη βάσει του καταναλωτικού δικαίου

e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Ιουλίου και τα επιδόματα ΔΥΠΑ
Economy

Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Ιουλίου και τα επιδόματα ΔΥΠΑ

Το ποσό των 1.191.311.337,31 ευρώ θα καταβληθεί σε 1.740.042 δικαιούχους από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ

OpenAI: Ο Λευκός Οίκος ζητά περιορισμούς κυκλοφορίας του επόμενου μοντέλου
World

Περιορισμούς στην κυκλοφορία του επόμενου μοντέλου της OpenAI ζητά ο Τραμπ

Η κυβέρνηση Τραμπ τονίζει τις ιδιαίτερα προηγμένες δυνατότητές του GPT-5.6 της OpenAI

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Χρηματιστήριο Αθηνών: Άντεξαν οι 2.450 μονάδες στις πιέσεις της εβδομάδας
Xρηματιστήριο Αθηνών

Άντεξαν οι 2.450 μονάδες στις πιέσεις της εβδομάδας

Οριακά πτωτικά έκλεισε τελικά το Χρηματιστήριο Αθηνών σήμερα, δείχνοντας αξιοσημείωτες αντοχές στη ζώνη των 2.450 μονάδων

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Lidl: Νέο κατάστημα 7,7 εκατ. ευρώ στη Σκιάθο – Το δίκτυο έφτασε τα 234 καταστήματα
Business

Lidl Ελλάς: Νέο κατάστημα 7,7 εκατ. ευρώ στη Σκιάθο, με «πράσινες» υποδομές και υπηρεσίες

Με επένδυση 7,78 εκατ. ευρώ, η Lidl Ελλάς εγκαινιάζει νέο κατάστημα στη Σκιάθο, διευρύνοντας το δίκτυό της στα 234 σημεία πανελλαδικά

Τράπεζα Καρδίτσας: Ενίσχυση μεγεθών με 17% αύξηση ενεργητικού το 2025
Τράπεζες

Στα €322,4 εκατ. έφτασε το ενεργητικό της Τράπεζας Καρδίτσας το 2025

Ορόσημα για την χρήση 2025 ήταν για την Τράπεζα Καρδίτσας η εξασφάλιση άδειας πανελλαδικής λειτουργίας και η ανάπτυξη του Ομίλου με τη θυγατρική CBK Group

ΠΕΝΕΝ: Εξώδικο για Ραφήνα – «Σοβαρός κίνδυνος για την ασφάλεια από τον νυχτερινό αποκλεισμό πλοίων»
Ακτοπλοΐα

ΠΕΝΕΝ: Εξώδικο για Ραφήνα – «Σοβαρός κίνδυνος για την ασφάλεια από τον νυχτερινό αποκλεισμό πλοίων»

Σύμφωνα με την ΠΕΝΕΝ, η πρακτική του να μένουν τα πλοία κάθε βράδυ αγκυροβολημένα ανοιχτά της Ραφήνας οδηγεί σε πολύωρο εγκλωβισμό των πληρωμάτων και δημιουργεί σοβαρά ζητήματα ασφάλειας.

Wall Street: Πιέσεις από τα «σύννεφα» στην IPO της OpenAI
Wall Street

Πιέσεις στη Wall Street, «σύννεφα» στην IPO της OpenAI

Σε αρνητικό έδαφος κινούνται οι δείκτες στη Wall Street, καθώς εντείνεται το κύμα ρευστοποιήσεων στον τεχνολογικό κλάδο

SpaceX: Σχεδιάζει υπηρεσία κινητής τηλεφωνίας, χτίζει αγωγό καυσίμων για το Starship
Τεχνολογία

SpaceX: Σχεδιάζει υπηρεσία κινητής τηλεφωνίας, χτίζει αγωγό καυσίμων για το Starship

H υπηρεσία δορυφορικού Διαδικτύου Starlink θα μπορούσε να επεκταθεί στα συμβόλαια κινητής τηλεφωνίας, δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος της SpaceX.

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies