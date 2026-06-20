Τραμπ στο Axios: Η Anthropic δεν αποτελεί πλέον απειλή για τις ΗΠΑ

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Μπορεί να θεωρούσε την Anthropic ως απειλή για την εθνική ασφάλεια ο Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο αυτό αφορούσε όσα θεωρούσε την… περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο αμερικανός πρόεδρος για την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης σε συνέντευξη που έδωσε στο «The Axios Show». Αφήνοντας μάλιστα να εννοηθεί ότι οι σχέσεις μεταξύ των δύο μερών έχουν βελτιωθεί έκτοτε.

Ανώτερο τεχνικό προσωπικό της Anthropic είχε προγραμματιστεί να συναντηθεί με αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα για να συζητήσουν μια διαμάχη σχετικά με την πρόσβαση ξένων στα πιο προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της, Fable 5 και Mythos 5, όπως αναφέρει και το Reuters. Η εταιρεία την περασμένη εβδομάδα απενεργοποίησε την πρόσβαση όλων των χρηστών σε αυτά τα μοντέλα, αφού ο Τραμπ την διέταξε να εμποδίσει την πρόσβαση ξένων υπηκόων σε αυτά.

Τραμπ εναντίον Anthropic

Οι ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια και οι συγκρούσεις προσωπικοτήτων οδήγησαν την Anthropic, μια εταιρεία μείζονος σημασίας για την τεχνητή νοημοσύνη, στο επίκεντρο μιας κυβερνητικής καταστολής με εγχώριες και διεθνείς επιπτώσεις.

Μεταξύ της επιβολής σαρωτικών ελέγχων στις εξαγωγές από το Υπουργείο Εμπορίου και του χαρακτηρισμού της εταιρείας ως επικίνδυνης για την αλυσίδα εφοδιασμού από το Πεντάγωνο, η εταιρεία έχει αντιμετωπίσει μεταχείριση που συνήθως προορίζεται για ξένους αντιπάλους.

Ο Μαρκ Καπούτο του Axios ρώτησε τον αμερικανό πρόεδρος σε μια εκτενή συνέντευξη στον Λευκό Οίκο αν θεωρούσε την Anthropic ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Ντάριο Αμοντέι ως απειλή για την εθνική ασφάλεια.

«Λοιπόν, όχι τώρα, αλλά ίσως πριν από μια εβδομάδα», απάντησε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος, επισημαίνοντας πως έφυγε από τη σύνοδο κορυφής της G7 με την εντύπωση ότι ο Αμοντέι ήταν «καλός» και «έξυπνος», αφού απάντησε στην οδηγία της κυβέρνησης για τον έλεγχο των εξαγωγών «πολύ γρήγορα» και «υπεύθυνα».

Δεν αποκλείει τίποτα

Ο Τραμπ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο αξιοποίησης των εξουσιών έκτακτης ανάγκης βάσει του Νόμου περί Παραγωγής Άμυνας εάν το εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης δεν συμμορφωνόταν, όπως είχε απειληθεί προηγουμένως κατά τη διάρκεια διαμάχης με το Πεντάγωνο.

«Έχω την εξουσία να χρησιμοποιώ πολλά πράγματα», είπε ο Τραμπ για το DPA. «Αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι πρέπει να το κάνω αυτό».

«Ήταν ένας ανταγωνιστής και ένας συνιδιοκτήτης που παρέδωσε την Anthropic. Δεν τους άρεσε αυτό που έκαναν. Ήταν πολύ ανήσυχοι», είπε ο Τραμπ για τις ανησυχίες που εξέφρασε η Amazon. «Νομίζω ότι μέχρι στιγμής ήταν πολύ υπεύθυνο».

Κληθείς να σχολιάσει τη συνέντευξη του Τραμπ, ένας εκπρόσωπος του Anthropic δήλωσε: «Είμαστε ευγνώμονες στην κυβέρνηση για τη συνεχιζόμενη συνεργασία τους στην προσπάθεια επίλυσης αυτού του ζητήματος το συντομότερο δυνατό. Παραμένουμε δεσμευμένοι να συνεργαστούμε μαζί τους για την επίτευξη των κοινών μας στόχων, δηλαδή την προστασία κρίσιμων υποδομών και τη διασφάλιση ότι οι ΗΠΑ θα ηγηθούν στην τεχνητή νοημοσύνη».

Η Κίνα

Κατά την άποψη του Τραμπ, η κούρσα για την νίκη επί της Κίνας στην Τεχνητή Νοημοσύνη εξακολουθεί να υπερτερεί των πολιτικών συγκρούσεων με την Anthropic ή τους ομολόγους της.

Μιλώντας στο Axios τόνισε ότι δεν θέλει να κλείσει την Anthropic επειδή οι ΗΠΑ ξεπερνούν την Κίνα «με μεγάλη διαφορά».

«Ήμουν με τον Πρόεδρο Σι. Το συζητήσαμε. Προηγούμαστε κατά πολύ της Κίνας», είπε ο Τραμπ. «Τα καλά υπερτερούν κατά πολύ των κακών. Θα βρούμε τα κακά και θα τα σταματήσουμε».