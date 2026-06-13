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Visa-OpenAI: Συνεργασία για την επόμενη γενιά εμπορίου μέσω AI

Νέα συνεργασία φέρνει το παγκόσμιο δίκτυο πληρωμών της Visa σε μία από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες AI και στοχεύει στην υποστήριξη απρόσκοπτων και ασφαλών συναλλαγών

World 13.06.2026, 18:46
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Visa-OpenAI: Συνεργασία για την επόμενη γενιά εμπορίου μέσω AI
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Η Visa ανακοίνωσε στρατηγική συνεργασία με την OpenAI για την ενεργοποίηση ασφαλών πληρωμών με Visa στο πλαίσιο του agentic commerce, επιτρέποντας απρόσκοπτες και αξιόπιστες συναλλαγές σε όλες τις πλατφόρμες της OpenAI. Οι εταιρείες παρουσίασαν από κοινού τη συνεργασία στο Visa Payments Forum στο Σαν Φρανσίσκο.

Στο πλαίσιο αυτής, η Visa θα παρέχει το παγκόσμιο δίκτυο της, τις δυνατότητες διαχείρισης πληρωμών με κάρτα και την υποδομή ασφάλειας για την υποστήριξη εμπειριών agentic commerce, βοηθώντας καταναλωτές και επιχειρήσεις να αλληλεπιδρούν και να πραγματοποιούν συναλλαγές με ασφάλεια και εμπιστοσύνη.

Η συνεργασία εντάσσεται στην ευρύτερη πρωτοβουλία Visa Intelligent Commerce, η οποία εστιάζει στην επέκταση ασφαλών δυνατοτήτων πληρωμών σε νέα ψηφιακά περιβάλλοντα. Από κοινού, η Visa και η OpenAI θα διερευνήσουν επίσης μια σειρά εφαρμογών για επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων εμπειριών για προγραμματιστές που υποστηρίζονται από το Codex, καθώς και πιο αυτοματοποιημένων και διαδραστικών ροών εργασίας, καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη συνεχίζει να εξελίσσεται σε βασικό interface για ψηφιακές αλληλεπιδράσεις.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, οι δυνατότητες πληρωμών της Visa θα ενσωματωθούν στις εμπειρίες της OpenAI, παρέχοντας σε προγραμματιστές και εμπόρους έναν απλοποιημένο τρόπο αποδοχής πληρωμών με Visa που εκκινούνται από agents. Σε συνεργασία με την OpenAI, η Visa θα παρέχει το υποκείμενο δίκτυο, την τεχνολογία tokenization και τις δυνατότητες διαχείρισης κινδύνου που υποστηρίζουν αξιόπιστες και ασφαλείς συναλλαγές.

Οι συναλλαγές θα πραγματοποιούνται εντός σαφώς καθορισμένων δικαιωμάτων χρήστη, πολιτικών και ελέγχων, όπως όρια δαπανών, κατηγορίες εμπόρων ή απαιτούμενες εγκρίσεις. Οι συναλλαγές θα χρησιμοποιούν tokenized κάρτες Visa, καθώς και έλεγχο εξουσιοδότησης και ανίχνευση απάτης σε πραγματικό χρόνο, συμβάλλοντας ώστε οι νέες εμπειρίες πληρωμών με τεχνητή νοημοσύνη να διατηρούν υψηλά επίπεδα ασφάλειας και προστασίας του καταναλωτή.

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μεταμορφώσει το εμπόριο βαθύτερα από ό,τι το διαδίκτυο ή η τεχνολογία των κινητών τηλεφώνων», δήλωσε η Sevi Vassileva, General Manager για Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα και Ισραήλ στη Visa. «Καθώς οι AI agents συμμετέχουν ενεργά στην οικονομία, η προτεραιότητα της Visa είναι να διασφαλίζει ότι οι συναλλαγές είναι αξιόπιστες, ασφαλείς και απρόσκοπτες. Αυτή είναι η υποδομή που χτίζουμε με συνεργάτες όπως η OpenAI».

«Το εμπόριο θα πραγματοποιείται σε πολύ περισσότερα μέρη και με πολύ περισσότερους τρόπους από ό,τι σήμερα, ενώ οι agents θα διαδραματίζουν ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο, βοηθώντας τους ανθρώπους να ολοκληρώνουν εργασίες που περιλαμβάνουν χρήματα – από αγορές και πληρωμές έως πιο σύνθετες συναλλαγές», δήλωσε ο Marco Mahrus, Head of Partnerships, Commerce στην OpenAI. «Μέσω της ενσωμάτωσης με το Visa Intelligent Commerce, δημιουργούμε την υποδομή για ασφαλείς, διαφανείς και ελεγχόμενες από τον χρήστη agentic συναλλαγές, βοηθώντας τους ανθρώπους να κάνουν περισσότερα μέσω AI agents, διατηρώντας παράλληλα τη βεβαιότητα ότι οι πληρωμές διεκπεραιώνονται με ασφάλεια και αξιοπιστία».

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