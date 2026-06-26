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Allwyn: Το στοίχημα στην Αυστρία μετά την απελευθέρωση της αγοράς

Πώς θα επηρεάσει την Allwyn η απελευθέρωση της αγοράς τυχερών παιχνιδιών στην Αυστρία - Τι αναφέρει η Citi

Business 26.06.2026, 09:24
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Allwyn: Το στοίχημα στην Αυστρία μετά την απελευθέρωση της αγοράς
Αλεξάνδρα Τόμπρα

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Τις πιθανές επιπτώσεις για την Allwyn από την επικείμενη απελευθέρωση της αγοράς τυχερών παιχνιδιών στην Αυστρία αναλύει η Citi, διατηρώντας ουδέτερη σύσταση (Neutral) για τη μετοχή της εταιρείας.

Όπως επισημαίνει η αμερικανική τράπεζα, σύμφωνα με δημοσιεύματα του αυστριακού Τύπου, ο κυβερνητικός συνασπισμός έχει καταλήξει σε συμφωνία για ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο που θα τεθεί σε ισχύ με τη λήξη της υφιστάμενης άδειας το 2027. Η μεταρρύθμιση προβλέπει την κατάργηση του μακροχρόνιου μονοπωλίου της Casinos Austria στα καζίνο και το online gaming και την υιοθέτηση καθεστώτος πολλαπλών αδειών λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένου απεριόριστου αριθμού αδειών για τις διαδικτυακές δραστηριότητες.

Η Casinos Austria ελέγχεται κατά περίπου 67% από την Allwyn και κατά 33% από το αυστριακό Δημόσιο, ενώ η υφιστάμενη άδεια λήγει το 2027.

Παράλληλα, το τελευταίο σχέδιο νόμου προβλέπει τη μείωση του ανώτατου επιτρεπόμενου πονταρίσματος στα διαδικτυακά slot games στα 5 ευρώ, από 10 ευρώ που ισχύει σήμερα.

Τι συνεισφέρει η αγορά της Αυστρίας

Σύμφωνα με τη Citi, το σχέδιο περιλαμβάνει ακόμη μεταβατική περίοδο αποκλεισμού (cooling-off period) διάρκειας 18 μηνών για παρόχους που δραστηριοποιούνταν στο παρελθόν χωρίς τοπική άδεια, εξέλιξη που θα μπορούσε να καθυστερήσει την είσοδο νέων ανταγωνιστών στην αγορά. Παράλληλα, δημοσιεύματα του Τύπου αναφέρουν ότι οι αλλαγές δεν αναμένεται να επηρεάσουν τη δραστηριότητα του λαχείου.

Η Citi εκτιμά ότι η Αυστρία συνεισφέρει περίπου το 17% των εσόδων της Allwyn σε κυλιόμενη βάση δωδεκαμήνου (LTM). Με δεδομένο ότι περίπου το 40% των εσόδων της εταιρείας στη χώρα προέρχεται από το λαχείο, ποσοστό αντίστοιχο με εκείνο του τομέα Continental Europe, η τράπεζα υπολογίζει ότι έως και το 10% των συνολικών εσόδων της Allwyn ενδέχεται να επηρεαστεί από τις επικείμενες αλλαγές, εκτός εάν οι επιπτώσεις αντισταθμιστούν από άλλους παράγοντες.

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