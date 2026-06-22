 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(26) "Business Banking & Finance"
    [1]=>
    string(18) "Financial Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(16) "Personal Finance"
}

Allwyn: Αυξάνει την τιμή-στόχο στα 13,60 ευρώ η Citi – Σύσταση «Neutral»

Αύξησε την τιμή στόχο της Allwyn η Citi, διατηρώντας ωστόσο αμετάβλητη τη σύσταση «Neutral»

Business 22.06.2026, 18:00
Σχολιάστε
Allwyn: Αυξάνει την τιμή-στόχο στα 13,60 ευρώ η Citi – Σύσταση «Neutral»
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Στα 13,60 ευρώ από 13,10 ευρώ προηγουμένως, αύξησε την τιμή στόχο της Allwyn η Citi, διατηρώντας ωστόσο αμετάβλητη τη σύσταση «Neutral», καθώς θεωρεί ότι τα περιθώρια ανόδου της μετοχής παραμένουν περιορισμένα στα τρέχοντα επίπεδα αποτίμησης.

Η αναθεώρηση των εκτιμήσεων ακολουθεί τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2026, τα οποία κινήθηκαν ελαφρώς υψηλότερα από τις προβλέψεις της αμερικανικής επενδυτικής τράπεζας, με τα έσοδα και τα προσαρμοσμένα EBITDA να υπερβαίνουν τις εκτιμήσεις κατά περίπου 2%.

Σύμφωνα με την Citi, ένα από τα σημαντικότερα θετικά στοιχεία του τριμήνου ήταν η έντονη επιτάχυνση της ανάπτυξης της Betano, στην οποία η Allwyn διατηρεί συμμετοχή 36,8%. Τα έσοδα της Betano αυξήθηκαν κατά 27% σε ετήσια βάση, έναντι ανόδου μόλις 7% κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2025, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της δραστηριότητας. Παράλληλα, ο βασικός τομέας δραστηριοτήτων της εταιρείας στην ηπειρωτική Ευρώπη διατήρησε σταθερή αναπτυξιακή πορεία, με reported αύξηση εσόδων 5% και συγκρίσιμη (like-for-like) αύξηση 7%.

Αντίθετα, η εικόνα στο Ηνωμένο Βασίλειο εξακολουθεί να προβληματίζει, καθώς δεν έχουν εμφανιστεί ακόμη σαφή σημάδια βελτίωσης. Τα έσοδα αυξήθηκαν μόλις κατά 3% σε ετήσια βάση, ενώ τα EBITDA υποχώρησαν σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Παράλληλα, η Citi επισημαίνει ότι η ανάπτυξη της PrizePicks επιβραδύνθηκε σημαντικά κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, με αύξηση εσόδων 5% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, έναντι ανάπτυξης άνω του 30% το 2025. Ωστόσο, σημειώνει ότι η διοίκηση της Allwyn έχει ήδη επισημάνει τη διαρκώς αυξανόμενη συμβολή των prediction markets στην πλατφόρμα PrizePicks, εξέλιξη που θα μπορούσε να ενισχυθεί περαιτέρω ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου του 2026.

Όπως ήταν αναμενόμενο, ο καθαρός δανεισμός αυξήθηκε, με τον δείκτη καθαρού δανεισμού προς EBITDA να διαμορφώνεται στις 3,2 φορές, εξαιρουμένων συγκεκριμένων προσαρμογών. Παράλληλα, η εταιρεία επανέλαβε τη δέσμευσή της για μέρισμα ύψους 0,20 ευρώ ανά μετοχή στο δεύτερο εξάμηνο του 2026 και ανακοίνωσε πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών ύψους 150 εκατ. ευρώ.

Αύξηση εκτιμήσεων

Μετά την αναθεώρηση των προβλέψεων, η Citi αυξάνει κατά περίπου 2% τις εκτιμήσεις της για τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) της περιόδου 2026-2027, κυρίως λόγω υψηλότερων παραδοχών για τις επιδόσεις της Betano. Ως αποτέλεσμα, ανεβάζει την τιμή-στόχο στα 13,60 ευρώ από 13,10 ευρώ προηγουμένως.

Παρά την αναβάθμιση των προβλέψεων, η Citi εξακολουθεί να διατηρεί ουδέτερη επενδυτική στάση απέναντι στη μετοχή. Επισημαίνει ότι η Allwyn διαπραγματεύεται περίπου στις 8,3 φορές τον εκτιμώμενο δείκτη EV/προσαρμοσμένων EBITDA για το 2027, ενώ με βάση την τιμή κλεισίματος της 19ης Ιουνίου (13,80 ευρώ), η νέα τιμή-στόχος συνεπάγεται περιορισμένο περιθώριο μεταβολής της τάξης του -1,4%.

Ωστόσο, η Citi υπογραμμίζει ότι η υψηλή μερισματική απόδοση, η οποία εκτιμάται στο 7,2%, σε συνδυασμό με το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών, διαμορφώνει συνολική αναμενόμενη απόδοση για τους μετόχους περίπου 5,8%.

Σε επίπεδο θεμελιωδών μεγεθών, η Citi προβλέπει ότι οι πωλήσεις της Allwyn θα αυξηθούν από 4,11 δισ. ευρώ το 2025 σε 5,21 δισ. ευρώ το 2026 και θα προσεγγίσουν τα 5,98 δισ. ευρώ έως το 2028. Τα καθαρά κέρδη εκτιμάται ότι θα αυξηθούν από 732 εκατ. ευρώ το 2025 σε 747 εκατ. ευρώ το 2026, θα φθάσουν τα 864 εκατ. ευρώ το 2027 και θα διαμορφωθούν στα 971 εκατ. ευρώ το 2028, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή αναμένεται να αυξηθούν από 0,95 ευρώ το 2025 σε 1,21 ευρώ έως το 2028.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Markets
Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Θετικές οι αγορές – Στο «κόκκινο» ο CAC 40
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Θετικές οι ευρωαγορές - Στο «κόκκινο» ο CAC 40
Βρετανία: Η αγορά ομολόγων κάνει σενάρια για το υπουργείο Οικονομικών
World

Η αγορά ομολόγων κάνει σενάρια για τον αντικαταστάτη της Ριβς
Allwyn: Αυξάνει την τιμή-στόχο στα 13,60 ευρώ η Citi – Σύσταση «Neutral»
Business

Allwyn: Αυξάνει την τιμή-στόχο στα 13,60 ευρώ η Citi
Χρηματιστήριο Αθηνών: Στον στόχο των 2.500 μονάδων με κέρδη 1%
Xρηματιστήριο Αθηνών

Στον στόχο των 2.500 μονάδων το ΧΑ, με κέρδη 1%
Wall Street: Έντονη μεταβλητότητα στους αμερικάνικους δείκτες
Wall Street

Έντονη μεταβλητότητα στη Wall Street
Γάλλιο: Νέα άνοδος της τιμής – Στα 2.925 δολ. ανά κιλό
Commodities

Γάλλιο: Νέα άνοδος της τιμής – Στα 2.925 δολ. ανά κιλό

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Berenberg: «Κρυμμένο διαμάντι» η Metlen, τιμή – στόχος τα 55 ευρώ
Business

Berenberg: «Κρυμμένο διαμάντι» η Metlen, τιμή – στόχος τα 55 ευρώ

Η Berenberg διατηρεί τη σύσταση «Buy» για τη Metlen - Τιμή-στόχος τα 55 ευρώ και προσδοκίες για περαιτέρω αναβάθμιση της μετοχής

Αλεξάνδρα Τόμπρα
OK! Anytime Markets: Αύξηση τζίρου κατά 3,34% το 2025
Business

Έδαφος κερδίζει η OK! Anytime Markets - Αύξηση τζίρου κατά 3,34%

Το 2025 η OK! Anytime Markets επέκτεινε το δίκτυό της εκτός Αττικής, φτάνοντας πλέον τα 51 σημεία

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Γιώργος Στάσσης: «Δεσμευόμαστε να ξεκλειδώνουμε νέες ευκαιρίες ανάπτυξης»
Business

Δέσμευση Στάσση για νέες ευκαιρίες ανάπτυξης της ΔΕΗ

Ο Γιώργος Στάσσης, πρόεδρος και CEO της ΔΕΗ, τόνισε ότι ο Όμιλος έχει εξελιχθεί σε περιφερειακό παίκτη - Πράσινο από τη ΓΣ για μέρισμα 0,60 ευρώ/μετοχή

Χρήστος Κολώνας
Άλαν Γκρίνσπαν: Πέθανε σε ηλικία 100 ετών
World
Upd: 14:53

Άλαν Γκρίνσπαν: Πέθανε σε ηλικία 100 ετών ο θρύλος της Fed

Ο Άλαν Γρίνσπαν διατέλεσε πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ για 19 χρόνια

Τζούλη Καλημέρη
Ταξιδιωτικές Τάσεις 2026: Οι νέες συνήθειες που αλλάζουν τον τρόπο που ταξιδεύουμε
Τουρισμός

Η... μετάλλαξη του τουρίστα - Τι ζητά

Το 2026 φέρνει έναν πιο προσωποποιημένο, ευέλικτο και βιωματικό τρόπο ταξιδιού, σύμφωνα με την Booking.com

Λάμπρος Καραγεώργος
Ελληνική οικονομία: Η επόμενη πίστα ίσως…καθυστερήσει
Economy

Η επόμενη πίστα για την ελληνική οικονομία ίσως...καθυστερήσει

Δημόσιο χρέος, εξωτερικά ελλείμματα, γεωπολιτικοί κίνδυνοι και πολιτικές εξελίξεις εξακολουθούν να προβληματίζουν τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης, κάτι που θα επηρεάσει την πιστοληπτική ικανότητα για την ελληνική οικονομία

Γιάννης Αγουρίδης
NBG Securities για Cenergy: Στα 28,40 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο
Business

NBG Securities για Cenergy: Στα 28,40 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο

Η NBG Securities αυξάνει σημαντικά την τιμή-στόχο για τη μετοχή της Cenergy Holdings στα 28,40 ευρώ από 15,40 ευρώ προηγουμένως

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Πότε απαλλάσσεται από τον Φόρο Μεταβίβασης Ακινήτων (ΦΜΑ) η αγορά πρώτης κατοικίας
Experts

Πότε απαλλάσσεται από τον φόρο η αγορά πρώτης κατοικίας

Τι αναφέρει ο νέος Κώδικας Φορολογίας Περιουσίας - Ποιους αφορά

Απόστολος Αλωνιάτης
Περισσότερα από Business
Κώτσηρας: Στόχος η περαιτέρω αναβάθμιση του δικτύου του Μετρό
Μεταφορές

Κώτσηρας: Στόχος η αναβάθμιση του δικτύου του Μετρό

Το Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας των Γραμμών 2 & 3 του Μετρό και το Κέντρο Ελέγχου και Ασφάλειας της ΣΤΑΣΥ, επισκέφθηκε ο Γιώργος Κώτσηρας

Υπερταμείο: Υπεγράφη η σύμβαση παραχώρησης του αεροδρομίου Καλαμάτας
Μεταφορές

Υπεγράφη η σύμβαση παραχώρησης του αεροδρομίου Καλαμάτας

Το αρχικό τίμημα ανέρχεται σε 45 εκατ. ευρώ και οι προβλεπόμενες επενδύσεις σε 125 εκατ. ευρώ, όπως ανακοίνωσε το Υπερταμείο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ο νέος Brand Ambassador της Amita
Τρόφιμα – ποτά

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ο νέος Brand Ambassador της Amita

Η Amita και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα παρουσιάσουν μία νέα, δυναμική 360ο επικοινωνιακή καμπάνια

Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας: Επεκτείνει τη συνεργασία με την Αναπτυξιακή Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης
Τράπεζες

Νέα δανειακή συμφωνία της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας με τη CEB

Με τη νέα χρηματοδότηση, η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας και η Αναπτυξιακή Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης ενισχύουν τις πολύ μικρές επιχειρήσεις στην περιοχή της Θεσσαλίας

Cenergy: Καλύφθηκε το placement του 3%
Business
Upd: 19:54

Καλύφθηκε το placement του 3% της Cenergy

Η συναλλαγή είναι εξ ολοκλήρου δευτερογενής, γεγονός που σημαίνει ότι η Cenergy δεν θα αντλήσει νέα κεφάλαια ούτε θα έχει έσοδα από τη διάθεση των μετοχών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
«Ξεκινώ επιχειρηματικά»: Πότε λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Business

Ποιοι επιδοτούνται για ίδρυση νέων επιχειρήσεων

Οι όροι και οι προϋποθέσεις για να ενταχθεί ένας νέος πτυχιούχος στο πρόγραμμα «Ξεκινώ Επιχειρηματικά»

Allwyn: Αυξάνει την τιμή-στόχο στα 13,60 ευρώ η Citi – Σύσταση «Neutral»
Business

Allwyn: Αυξάνει την τιμή-στόχο στα 13,60 ευρώ η Citi

Αύξησε την τιμή στόχο της Allwyn η Citi, διατηρώντας ωστόσο αμετάβλητη τη σύσταση «Neutral»

Latest News
Κώτσηρας: Στόχος η περαιτέρω αναβάθμιση του δικτύου του Μετρό
Μεταφορές

Κώτσηρας: Στόχος η αναβάθμιση του δικτύου του Μετρό

Το Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας των Γραμμών 2 & 3 του Μετρό και το Κέντρο Ελέγχου και Ασφάλειας της ΣΤΑΣΥ, επισκέφθηκε ο Γιώργος Κώτσηρας

Ελληνικές τράπεζες: Ισχυρές οι προοπτικές, λέει η Pireus Sec. – Alpha και Eurobank οι κορυφαίες επιλογές
Τράπεζες

Ισχυρές προοπτικές για τις τράπεζες - Top pick Alpha και Eurobank

Τι αναφέρει η Piraeus Securities για τις ελληνικές τράπεζες και την πορεία της κερδοφορίας για το 2026

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Κάρολος: Ο πρώτος Βρετανός μονάρχης που θα αποκαλύψει τι πληρώνει στην εφορία
World

Ο βασιλιάς Κάρολος θα αποκαλύψει πόσο φόρο πληρώνει

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ αναφέρει ότι o Κάρολος με την κίνηση αυτή αποσκοπεί στην αύξηση της «σαφήνειας και της προσβασιμότητας» των οικονομικών της μοναρχίας

Υπερταμείο: Υπεγράφη η σύμβαση παραχώρησης του αεροδρομίου Καλαμάτας
Μεταφορές

Υπεγράφη η σύμβαση παραχώρησης του αεροδρομίου Καλαμάτας

Το αρχικό τίμημα ανέρχεται σε 45 εκατ. ευρώ και οι προβλεπόμενες επενδύσεις σε 125 εκατ. ευρώ, όπως ανακοίνωσε το Υπερταμείο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ο νέος Brand Ambassador της Amita
Τρόφιμα – ποτά

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ο νέος Brand Ambassador της Amita

Η Amita και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα παρουσιάσουν μία νέα, δυναμική 360ο επικοινωνιακή καμπάνια

Ολυμπιακός: Εγκρίθηκαν τα σχέδια για το νέο «Γ. Καραϊσκάκης»
Business of Sport

Εγκρίθηκαν τα σχέδια για το νέο στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης»

Εγκρίθηκε ομόφωνα απο το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά η πρόταση του Ολυμπιακού - Το νέο γήπεδο θα ξεπερνά τις 50.000 θέσεις

Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας: Επεκτείνει τη συνεργασία με την Αναπτυξιακή Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης
Τράπεζες

Νέα δανειακή συμφωνία της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας με τη CEB

Με τη νέα χρηματοδότηση, η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας και η Αναπτυξιακή Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης ενισχύουν τις πολύ μικρές επιχειρήσεις στην περιοχή της Θεσσαλίας

Cenergy: Καλύφθηκε το placement του 3%
Business
Upd: 19:54

Καλύφθηκε το placement του 3% της Cenergy

Η συναλλαγή είναι εξ ολοκλήρου δευτερογενής, γεγονός που σημαίνει ότι η Cenergy δεν θα αντλήσει νέα κεφάλαια ούτε θα έχει έσοδα από τη διάθεση των μετοχών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Θετικές οι αγορές – Στο «κόκκινο» ο CAC 40
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Θετικές οι ευρωαγορές - Στο «κόκκινο» ο CAC 40

Η εστίαση σήμερα ήταν στο Λονδίνο, με τις αγορές να υποδέχονται την επίσημη ανακοίνωση παραίτησης του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ

Βρετανία: Η αγορά ομολόγων κάνει σενάρια για το υπουργείο Οικονομικών
World

Η αγορά ομολόγων κάνει σενάρια για τον αντικαταστάτη της Ριβς

Η αγορά ομολόγων εξετάζει τους υποψήφιους για την θέση του υπουργού Οικονομικών μετά την παραίτηση Στάρμερ

«Ξεκινώ επιχειρηματικά»: Πότε λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Business

Ποιοι επιδοτούνται για ίδρυση νέων επιχειρήσεων

Οι όροι και οι προϋποθέσεις για να ενταχθεί ένας νέος πτυχιούχος στο πρόγραμμα «Ξεκινώ Επιχειρηματικά»

Bρετανία: Προς αναζήτηση του έβδομου πρωθυπουργού σε 10 χρόνια
Κόσμος

H Bρετανία αναζητά τον έβδομο πρωθυπουργό σε 10 χρόνια

Ο Στάρμερ παραιτείται από την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος και ανοίγει τον δρόμο για την αναμέτρηση για την ανάδειξη νέου πρωθυπουργού στη Βρετανία

Δημήτρης Σταμούλης
Πέθανε ο επιχειρηματίας Γιώργος Κ. Σαραφίδης
Κοινωνία

Πέθανε ο επιχειρηματίας Γιώργος Κ. Σαραφίδης

Ο Γιώργος Κ. Σαραφίδης συνέβαλλε στην δημιουργία και ανάπτυξη του δικτύου καταστημάτων «Παρουσίαση», «Cook-Shop» και «Bag Stories»

Ναντέλα (Microsoft): Δεν μπορούμε να αφήσουμε τους γίγαντες της AI να καταβροχθίσουν την οικονομία
Tεχνητή νοημοσύνη

Ο Ναντέλα της Microsoft επικρίνει τους γίγαντες της AI

Σε συνέντευξή του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Microsoft ασκεί μια έντονη κριτική στην ισορροπία δυνάμεων της τεχνητής νοημοσύνης και ζητά να κερδηθεί η έγκριση της κοινωνίας

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΑΑΔΕ: Νέα γενική διεύθυνση Ψηφιακών Υπηρεσιών και Συστημάτων
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

ΑΑΔΕ: Νέα γενική διεύθυνση Ψηφιακών Υπηρεσιών και Συστημάτων

Η νέα διεύθυνση της ΑΑΔΕ αντικαθιστά τη μέχρι σήμερα γενική διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Κυριάκος Πιερρακάκης: Σε «Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο» μετονομάζεται το Υπερταμείο
Economy

Πιερρακάκης: Σε «Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο» μετονομάζεται το Υπερταμείο

Τι είπε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης μιλώντας στο Growthfund Investor Summit 2026

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies