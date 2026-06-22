Allwyn: Αυξάνει την τιμή-στόχο στα 13,60 ευρώ η Citi – Σύσταση «Neutral»

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Στα 13,60 ευρώ από 13,10 ευρώ προηγουμένως, αύξησε την τιμή στόχο της Allwyn η Citi, διατηρώντας ωστόσο αμετάβλητη τη σύσταση «Neutral», καθώς θεωρεί ότι τα περιθώρια ανόδου της μετοχής παραμένουν περιορισμένα στα τρέχοντα επίπεδα αποτίμησης.

Η αναθεώρηση των εκτιμήσεων ακολουθεί τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2026, τα οποία κινήθηκαν ελαφρώς υψηλότερα από τις προβλέψεις της αμερικανικής επενδυτικής τράπεζας, με τα έσοδα και τα προσαρμοσμένα EBITDA να υπερβαίνουν τις εκτιμήσεις κατά περίπου 2%.

Σύμφωνα με την Citi, ένα από τα σημαντικότερα θετικά στοιχεία του τριμήνου ήταν η έντονη επιτάχυνση της ανάπτυξης της Betano, στην οποία η Allwyn διατηρεί συμμετοχή 36,8%. Τα έσοδα της Betano αυξήθηκαν κατά 27% σε ετήσια βάση, έναντι ανόδου μόλις 7% κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2025, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της δραστηριότητας. Παράλληλα, ο βασικός τομέας δραστηριοτήτων της εταιρείας στην ηπειρωτική Ευρώπη διατήρησε σταθερή αναπτυξιακή πορεία, με reported αύξηση εσόδων 5% και συγκρίσιμη (like-for-like) αύξηση 7%.

Αντίθετα, η εικόνα στο Ηνωμένο Βασίλειο εξακολουθεί να προβληματίζει, καθώς δεν έχουν εμφανιστεί ακόμη σαφή σημάδια βελτίωσης. Τα έσοδα αυξήθηκαν μόλις κατά 3% σε ετήσια βάση, ενώ τα EBITDA υποχώρησαν σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Παράλληλα, η Citi επισημαίνει ότι η ανάπτυξη της PrizePicks επιβραδύνθηκε σημαντικά κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, με αύξηση εσόδων 5% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, έναντι ανάπτυξης άνω του 30% το 2025. Ωστόσο, σημειώνει ότι η διοίκηση της Allwyn έχει ήδη επισημάνει τη διαρκώς αυξανόμενη συμβολή των prediction markets στην πλατφόρμα PrizePicks, εξέλιξη που θα μπορούσε να ενισχυθεί περαιτέρω ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου του 2026.

Όπως ήταν αναμενόμενο, ο καθαρός δανεισμός αυξήθηκε, με τον δείκτη καθαρού δανεισμού προς EBITDA να διαμορφώνεται στις 3,2 φορές, εξαιρουμένων συγκεκριμένων προσαρμογών. Παράλληλα, η εταιρεία επανέλαβε τη δέσμευσή της για μέρισμα ύψους 0,20 ευρώ ανά μετοχή στο δεύτερο εξάμηνο του 2026 και ανακοίνωσε πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών ύψους 150 εκατ. ευρώ.

Αύξηση εκτιμήσεων

Μετά την αναθεώρηση των προβλέψεων, η Citi αυξάνει κατά περίπου 2% τις εκτιμήσεις της για τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) της περιόδου 2026-2027, κυρίως λόγω υψηλότερων παραδοχών για τις επιδόσεις της Betano. Ως αποτέλεσμα, ανεβάζει την τιμή-στόχο στα 13,60 ευρώ από 13,10 ευρώ προηγουμένως.

Παρά την αναβάθμιση των προβλέψεων, η Citi εξακολουθεί να διατηρεί ουδέτερη επενδυτική στάση απέναντι στη μετοχή. Επισημαίνει ότι η Allwyn διαπραγματεύεται περίπου στις 8,3 φορές τον εκτιμώμενο δείκτη EV/προσαρμοσμένων EBITDA για το 2027, ενώ με βάση την τιμή κλεισίματος της 19ης Ιουνίου (13,80 ευρώ), η νέα τιμή-στόχος συνεπάγεται περιορισμένο περιθώριο μεταβολής της τάξης του -1,4%.

Ωστόσο, η Citi υπογραμμίζει ότι η υψηλή μερισματική απόδοση, η οποία εκτιμάται στο 7,2%, σε συνδυασμό με το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών, διαμορφώνει συνολική αναμενόμενη απόδοση για τους μετόχους περίπου 5,8%.

Σε επίπεδο θεμελιωδών μεγεθών, η Citi προβλέπει ότι οι πωλήσεις της Allwyn θα αυξηθούν από 4,11 δισ. ευρώ το 2025 σε 5,21 δισ. ευρώ το 2026 και θα προσεγγίσουν τα 5,98 δισ. ευρώ έως το 2028. Τα καθαρά κέρδη εκτιμάται ότι θα αυξηθούν από 732 εκατ. ευρώ το 2025 σε 747 εκατ. ευρώ το 2026, θα φθάσουν τα 864 εκατ. ευρώ το 2027 και θα διαμορφωθούν στα 971 εκατ. ευρώ το 2028, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή αναμένεται να αυξηθούν από 0,95 ευρώ το 2025 σε 1,21 ευρώ έως το 2028.