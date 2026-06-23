Optima: Σύσταση «Buy» και τιμή-στόχο στα 15,25 ευρώ για την Allwyn

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Τη μεγάλη αλλαγή του επενδυτικού αφηγήματος του πρώην ΟΠΑΠ, πλέον Allwyn, εξετάζει η Optima Bank, επισημαίνοντας ότι η εταιρεία εξελίσσεται από μια επένδυση που στηριζόταν στις σταθερές ταμειακές ροές και την υψηλή μερισματική απόδοση σε έναν μεγαλύτερο, περισσότερο διαφοροποιημένο και πιο αναπτυξιακό διεθνή όμιλο.

Όπως αναφέρει η Optima, το αρχικό επενδυτικό αφήγημα του ΟΠΑΠ βασιζόταν στην υψηλή προβλεψιμότητα των ταμειακών ροών και στη δυνατότητα διανομής γενναιόδωρων μερισμάτων. Με τη δημιουργία της Allwyn, όμως, το προφίλ της εταιρείας μεταβάλλεται σημαντικά, καθώς πρόκειται πλέον για έναν μεγαλύτερο, πιο σύνθετο και περισσότερο μοχλευμένο οργανισμό, με ευρύτερους μοχλούς ανάπτυξης και παρουσία σε περισσότερες αγορές.

Η Optima υπογραμμίζει ότι η μεγαλύτερη γεωγραφική διαφοροποίηση περιορίζει τον κίνδυνο εξάρτησης από μία μόνο αγορά και ενισχύει την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μοντέλου, καθώς τα κέρδη προέρχονται από πολλαπλές χώρες και διαφορετικές δραστηριότητες. Ως αποτέλεσμα, η επενδυτική ιστορία μετατοπίζεται από ένα μοντέλο χαμηλής αλλά σταθερής ανάπτυξης και προβλέψιμων ταμειακών ροών σε μια πλατφόρμα υψηλότερης ανάπτυξης, με παρουσία σε πολλές δικαιοδοσίες, αλλά και με πιο σύνθετο προφίλ κινδύνου και απόδοσης.

Σήμερα η Allwyn δραστηριοποιείται σε επτά ρυθμιζόμενες αγορές τυχερών παιχνιδιών, διαθέτοντας ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων. Η πλειονότητα των εσόδων της προέρχεται από τις εθνικές λοταρίες, μέσω μακροχρόνιων συμβάσεων παραχώρησης που εξασφαλίζουν σταθερή βάση κερδοφορίας. Παράλληλα, ο όμιλος έχει παρουσία στο αθλητικό στοίχημα, στο iGaming, στα VLTs και στα καζίνο, ενώ το 2026 ενίσχυσε περαιτέρω τη θέση του στις Ηνωμένες Πολιτείες με την εξαγορά της PrizePicks, αποκτώντας έκθεση στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά των daily fantasy sports.

Πού οφείλεται η διόρθωση της μετοχής

Παρά τα ισχυρότερα χαρακτηριστικά ανάπτυξης και το διαφοροποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο της νέας εταιρείας, η μετοχή έχει υποχωρήσει περίπου 35% από την ανακοίνωση της συναλλαγής. Σύμφωνα με την Optima, η πτώση αυτή οφείλεται κυρίως στη σημαντική αραίωση (dilution) των κερδών ανά μετοχή (EPS) και του μερίσματος ανά μετοχή (DPS) για τους πρώην μετόχους του ΟΠΑΠ, στις ανησυχίες για πιθανές αλλαγές στα φορολογικά καθεστώτα των αγορών όπου δραστηριοποιείται η Allwyn, στη μειωμένη ορατότητα για την περίοδο 2026-2030, αλλά και στην αυξημένη μόχλευση του ομίλου.

Η Optima θεωρεί, ωστόσο, ότι τα σημερινά επίπεδα της μετοχής αποτελούν ελκυστικό σημείο εισόδου για τους επενδυτές. Όπως επισημαίνει, η αποτίμηση παραμένει ελκυστική με βάση τον δείκτη P/E, ενώ η εκτιμώμενη μερισματική απόδοση διαμορφώνεται περίπου στο 7,3%. Παράλληλα, θετικά αξιολογείται το πρόσφατα ανακοινωθέν πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών ύψους 150 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, η Optima βλέπει μια σειρά από πιθανούς καταλύτες για τη μετοχή, όπως η πιθανή αναβάθμιση του ελληνικού χρηματιστηρίου στις ανεπτυγμένες αγορές από τους δείκτες STOXX και FTSE τον Σεπτέμβριο και από τον MSCI τον Μάιο του 2027, καθώς και η μετάβαση της Allwyn στην πλατφόρμα της Euronext στα μέσα του 2027, υπό την προϋπόθεση ότι ο βασικός μέτοχος θα προχωρήσει σε βελτιστοποίηση της μετοχικής δομής της εταιρείας.

Εκτίμηση μεγεθών

Σε ό,τι αφορά τις οικονομικές προοπτικές, η Optima προβλέπει ότι τα καθαρά έσοδα της Allwyn θα αυξηθούν από 4,1 δισ. ευρώ το 2026 σε 7,6 δισ. ευρώ το 2031, καταγράφοντας μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) 10,8%. Τα προσαρμοσμένα EBITDA εκτιμάται ότι θα ενισχυθούν από 1,6 δισ. ευρώ σε 2,6 δισ. ευρώ, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 8,3%, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας, εξαιρουμένων των έκτακτων προσαρμογών, αναμένεται να εκτοξευθούν από 240 εκατ. ευρώ σε περίπου 1,1 δισ. ευρώ έως το 2031, καταγράφοντας ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 28,6%.

Η μόχλευση του ομίλου εκτιμάται ότι θα κορυφωθεί στις 3,6 φορές το 2026, κυρίως λόγω πληρωμών ύψους 1,9 δισ. ευρώ που σχετίζονται με εξαγορές και συμπληρωματικά τιμήματα (earn-outs). Ωστόσο, από το 2027 και μετά αναμένεται να αποκλιμακωθεί κάτω από τις 3 φορές, χάρη στην ισχυρή δημιουργία ελεύθερων ταμειακών ροών, οι οποίες εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν κατά μέσο όρο στα 1,1 δισ. ευρώ ετησίως την περίοδο 2026-2030, καθώς και στη συνεχιζόμενη αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας.

Σε επίπεδο αποδόσεων προς τους μετόχους, η Optima προβλέπει ότι η εταιρεία θα διατηρήσει μέρισμα 1 ευρώ ανά μετοχή για τα έτη 2026 και 2027, σύμφωνα με τη δέσμευση της διοίκησης, προσφέροντας μερισματική απόδοση περίπου 7,3% με βάση τα σημερινά επίπεδα της μετοχής. Στη συνέχεια, το μέρισμα εκτιμάται ότι θα αυξηθεί σταδιακά, φθάνοντας τα 1,46 ευρώ ανά μετοχή έως το 2031.

Στα 15,25 ευρώ η τιμή στόχος

Για την αποτίμηση της Allwyn, η Optima χρησιμοποιεί μοντέλο προεξόφλησης ταμειακών ροών δύο σταδίων (DCF), με αναλυτικές προβλέψεις έως το 2031, κόστος κεφαλαίου (WACC) 9,5% και μακροπρόθεσμο ρυθμό ανάπτυξης 1%. Από την επιχειρηματική αξία των 17,7 δισ. ευρώ αφαιρούνται, μεταξύ άλλων, η παρούσα αξία του κόστους ανανέωσης των αδειών VLT, ο καθαρός δανεισμός του 2025, τα δικαιώματα μειοψηφίας και η συμμετοχή μειοψηφίας στην PrizePicks.

Με βάση αυτή τη μεθοδολογία, η αξία των ιδίων κεφαλαίων διαμορφώνεται στα 11,8 δισ. ευρώ, οδηγώντας την Optima σε τιμή-στόχο 15,25 ευρώ ανά μετοχή, διατηρώντας τη σύσταση «Buy» για την Allwyn.