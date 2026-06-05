Uber Eats: Βάζει… φωτιά στο ελληνικό delivery

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Στο «κόκκινο» μπαίνει η λειτουργία του εγχώριου delivery, μετά και την επισημοποίηση της εισόδου της Uber Eats μέσω της ίδρυσης της θυγατρικής της και την επέκταση της δραστηριότητας του on-demand food delivery στην ελληνική αγορά.

Υπενθυμίζεται πως ήδη από τα μέσα Φεβρουαρίου υπήρχαν φήμες που επιβεβαίωσαν λίγο αργότερα δημοσίευμα των Financial Times, ανακοίνωση της ίδιας της εταιρείας όπως και δήλωση της Courtney Tims, Περιφερειακής Γενικής Διευθύντριας της Uber Eats για τη Δυτική και Νότια Ευρώπη, για το πλάνο επέκτασης σε επτά νέες ευρωπαϊκές αγορές, που περιλάμβανε και την Ελλάδα.

Το «αρχηγείο» της Uber

Πράγματι, στο ΓΕΜΗ αναρτήθηκαν χθες 4 Ιουνίου 2026, όλα τα απαραίτητα έγγραφα που τεκμηριώνουν πως συστάθηκε η εταιρεία Uber Eats Greece ΕΠΕ, με έδρα στο Ψυχικό στη συμβολή της Λεωφ. Κηφισίας και Ολυμπιονικών 340.

Πρόκειται για την ίδια διεύθυνση που εμφανίζεται ως έδρα του Uber Greenlight (γνωστό και ως Greenlight Hub), δηλαδή του φυσικού κέντρου υποστήριξης της εταιρείας για υποψήφιους και ενεργούς οδηγούς. Εκεί, οι συνεργάτες λαμβάνουν εξατομικευμένη βοήθεια πρόσωπο με πρόσωπο για οτιδήποτε αφορά τον λογαριασμό τους.

Η νέα εταιρεία έχει αρχικό κεφάλαιο 10.000 ευρώ και βασικό μέτοχο με ποσοστό 99% την ολλανδική Uber Portier BV, η οποία αποτελεί το διεθνές όχημα μέσω του οποίου αναπτύσσεται η δραστηριότητα delivery του ομίλου. Το υπόλοιπο 1% ανήκει στην Uber International Holding BV.

Διαχειρίστριες της εταιρείας ορίστηκαν οι Giorgiana Ozana Alexandru και Shi Jie Zhan, οι οποίες εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία μεμονωμένα.

Ως κύρια δραστηριότητα εμφανίζονται οι υπηρεσίες διαμεσολάβησης για πωλήσεις τροφίμων και ποτών, δηλαδή η κλασική λειτουργία του Uber Eats.

Στους ΚΑΔ περιλαμβάνονται υπηρεσίες διαμεσολάβησης στη μεταφορά αγαθών, ταχυμεταφορές, υπηρεσίες delivery κατ’ οίκον, τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών, διαχείριση δεδομένων, ακόμη και δραστηριότητες που σχετίζονται με διαφημιστικές υπηρεσίες και εμπορική αξιοποίηση ψηφιακών υποδομών.

Εάν ολοκληρωθεί με επιτυχία η εν λόγω εξαγορά, το ελληνικό delivery θα βρεθεί μπροστά σε ένα παράδοξο: δύο από τις πέντε εταιρείες να είναι «αδελφές» και να ανήκουν στον ίδιο και μεγαλύτερο παίκτη του κλάδου, εγείροντας και ζητήματα συγκέντρωσης της αγοράς

Η εξαγορά της Delivery Ηero

Τα σχέδια αυτά ανακοινώθηκαν τον Φεβρουάριο και υλοποιούνται σταδιακά.

Μόλις πριν από λίγες εβδομάδες ωστόσο, με φόντο τις έντονες ανακατατάξεις στην παγκόσμια αγορά delivery και τον ανταγωνισμό να κορυφώνεται, η πρόταση εξαγοράς της γερμανικής Delivery Hero και μητρικής της efood, από την αμερικανική Uber, φέρνει τα πάνω κάτω.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Delivery Hero, η προσφορά της Uber αποτιμά τη γερμανική εταιρεία στα 33 ευρώ ανά μετοχή.

Η Uber είχε ήδη αυξήσει σημαντικά τη συμμετοχή της στην Delivery Hero τις τελευταίες ημέρες του Μαΐου, ανεβάζοντας το ποσοστό της περίπου στο 19,5% από 7%, γεγονός που την κατέστησε τον μεγαλύτερο μέτοχο της εταιρείας. Η αξία της συμμετοχής αυτής εκτιμάται κοντά στα 1,7 δισ. ευρώ.

Η Uber Eats και ο ανταγωνισμός

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τα σενάρια για μια από τις μεγαλύτερες επιχειρηματικές συμφωνίες στον χώρο του online delivery και των ψηφιακών πλατφορμών διανομής φαγητού διεθνώς, αλλά έχει και ενδιαφέρον σε τοπικό επίπεδο.

Εάν ολοκληρωθεί με επιτυχία η εν λόγω εξαγορά, το ελληνικό delivery θα βρεθεί μπροστά σε ένα παράδοξο, δύο από τις πέντε εταιρείες να είναι «αδελφές» και να ανήκουν στον ίδιο και μεγαλύτερο παίκτη του κλάδου, εγείροντας και ζητήματα συγκέντρωσης της αγοράς.

Επισημαίνεται πως η Delivery Hero έχει παρουσία στην ελληνική αγορά μέσω του efood, την δημοφιλή πλατφόρμα delivery φαγητού και όχι μόνο.

Η γερμανική εταιρεία εξαγοράσε πλήρως την πλατφόρμα το 2015, η οποία είχε ιδρυθεί μόλις τρία χρόνια νωρίτερα από τους αδελφούς Παμίνο και Κωνσταντίνο Κυρκίνη. Αν και το ακριβές τίμημα της εξαγοράς κρατήθηκε ως επτασφράγιστο μυστικό, η κίνηση αποδείχθηκε ιδιαίτερα προσοδοφόρα.

Είναι ενδεικτικό ότι ο κύκλος εργασιών της Online Delivery (efood) το 2024 πραγματοποίησε άλμα 22%, αγγίζοντας το ιστορικό υψηλό των 211 εκατ. ευρώ (από 163,8 εκατ. ευρώ το 2023) ενώ έδωσε… μέρισμα στη μητρική (Delivery Hero) ύψους 31,8 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας ότι η Ελλάδα είναι από τις πιο προσοδοφόρες αγορές του πολυεθνικού κολοσσού. Διατηρεί ηγετική θέση με πάνω από 20.000 συνεργάτες.

Η Wolt, μετά την εξαγορά της από την DoorDash, διαθέτει την οικονομική ισχύ ενός παγκόσμιου κολοσσού. Και το BOX, με τη στήριξη της Cosmote, αξιοποιεί το τηλεπικοινωνιακό οικοσύστημα και τη βάση πελατών του.

Όλοι μαζί έχουν ήδη οικοδομήσει ισχυρά δίκτυα, έχουν εκπαιδεύσει τον καταναλωτή και – κυρίως – έχουν διαμορφώσει ένα νέο μοντέλο κατανάλωσης.

Η αγορά έτοιμου φαγητού και καφέ μέσω delivery κινείται σε πολύ υψηλά επίπεδα, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για συνολικό τζίρο (συμπεριλαμβανομένων των παραδοσιακών delivery) που προσεγγίζει ή ξεπερνά το 1,5 δισ. ευρώ ετησίως.