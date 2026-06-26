Κλάδος τροφίμων: Νέα deals σε προψημένα και έτοιμα γεύματα – Το προφίλ καταναλωτών που τα προτιμούν

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Στον κλάδο τροφίμων συντελείται σταδιακά μια επενδυτική στροφή στην παραγωγή έτοιμων ή και προψημένων προϊόντων από εταιρείες διαφορετικού μεν προφίλ, που «βυθομετρούν» όμως σωστά τις ανάγκες των καταναλωτών.

Οι κωδικοί ποικίλουν: από ready-to-heat λαχανικά και προψημένα προϊόντα μέχρι ολοκληρωμένες λύσεις έτοιμων γευμάτων ψυγείου

Η μετατόπιση των καταναλωτικών συνηθειών βρίσκεται στο φόντο, ιδιώς της Gen Z, στην οποία οι εταιρείες τροφίμων και λιανικής στρέφουν πλέον το ενδιαφέρον τους, αφού ανιχνεύουν σημαντικά περιθώρια κερδοφορίας.

Στη συνθήκη αυτή, η εταιρεία έτοιμων υγιεινών γευμάτων ψυγείου Wortheat λάνσαρε στις αρχές Ιουνίου το πρώτο της ηλεκτρονικό κατάστημα, δίνοντας έτσι στους καταναλωτές άμεση πρόσβαση στη γκάμα των προϊόντων της.

Το χαρτοφυλάκιο του νέου e-shop περιλαμβάνει περίπου 50 προϊόντα, με τη διανομή τους να καλύπτει επί του παρόντος το σύνολο της Αττικής, χωρίς να αποκλείεται και σταδιακή επέκταση σύμφωνα με πηγές με γνώση της στρατηγικής που ακολουθεί η εταιρεία.

Ως προς το μοντέλο λειτουργίας του, η Wortheat βασίζεται στις μεμονωμένες παραγγελίες, χωρίς υποχρέωση συνδρομής ή μακροχρόνιας δέσμευσης.

Στα έτοιμα γεύματα έκανε δυναμική είσοδο φέτος και η οικογένεια Σκλαβενίτη, λανσάροντας ένα νέο μοντέλο καταστημάτων ονόματι «Σκλαβενίτης Food to Go», το οποίο σήμερα προσφέρει 41 διαφορετικά έτοιμα πιάτα.

Μάλιστα, το κοτόπουλο καταλαμβάνει την πρώτη θέση στις προτιμήσεις των καταναλωτών, με πάνω από 40.000 τεμάχια να πωλούνται ημερισίως, σύμφωνα με πηγές της αγοράς.

Έχοντας εντοπίσει «φλέβα χρυσού» στα έτοιμα γεύματα, η Σκλαβενίτης προετοιμάζει παράλληλα την ανέγερση μονάδας 24.000 τ.μ. στις πρώην εγκαταστάσεις της ΜΑΝΔΡΑΛ Ακίνητα Αποθηκεύσεων στη Μαγούλα για την παραγωγή και τη διακίνηση έτοιμων γευμάτων έως 250.000 έτοιμων μερίδων ανά ημέρα.

Κλάδος τροφίμων: Ποιοι ποντάρουν στα προψημένα

Στην αγορά των κρεατοσκευασμάτων και των προψημένων προϊόντων δραστηριοποιείται σταδιακά η οικογενειακή Φάρμα Μητσόπουλος, με έδρα στην Κορινθία, καθότι βρίσκεται σε πορεία rebranding των προϊόντων της: Σκοπός της είναι να μεταμορφώσει τον ανώνυμο κωδικό σε επώνυμο προϊόν για την αγορά.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, σε μία μόνο βάρδια επεξεργάζεται 100 τόνους χοιρινού κρέατος, από το οποίο αντλεί και το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της.

Την ίδια ώρα, έχει στα σκαριά μια νέα μονάδα παραγωγής προψημένων προϊόντων, με στόχο να αυξήσει το μερίδιο του τζίρου της από τους συγκεκριμένους κωδικούς πάνω από το 6-7%, όπου κινείται επί του παρόντος.

Γι’ αυτό και η Μητσόπουλος αναπτύσσει ήδη σειρά με προϊόντα όπως πανέ χοιρινού από ατόφιο κομμάτι κρέατος, χοιρινά nuggets και άλλες εξειδικευμένες λύσεις.

Στην «αρένα» του προψημένου και έτοιμου γεύματος μπαίνει και η Αμβροσιάδης Κοτόπουλα Ολύμπου Α.Β.Ε.Ε.

Σύμφωνα με δηλώσεις του manager Θέμη Αμβροσιάδη, η εταιρεία σκοπεύει να αξιοποιήσει δύο βιομηχανικά ακίνητα που απέκτησε μέσω πλειστηριασμών στα τέλη του 2024 για τη δημιουργία γραμμής προψημένων προϊόντων και έτοιμων γευμάτων.

Οι ανωτέρω κινήσεις εντάσσονται στο επενδυτικό πρόγραμμα που «τρέχει» ήδη για την τριετία 2026-2028, ύψους περίπου 55 εκατ. ευρώ.

Ready-to-(h)eat λαχανικά

Η συνολική αγορά καταψυγμένων λαχανικών αναπτύχθηκε το 2025 κατά +2,8% σε όγκο και +2,5% σε αξία σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, σύμφωνα με στοιχεία της Circana.

Σε αυτή την απαιτητική συγκυρία, η Μπάρμπα Στάθης διατήρησε την ηγετική της θέση στο σύνολο της αγοράς, με μερίδιο 38,9% σε όγκο και 50,7% σε αξία, ενώ η σειρά «360° Plant Based Meal» εμπλουτίστηκε με νέους κωδικούς.

Ισχυρή ανάπτυξη κατέγραψε και η κατηγορία των Φρέσκων Σαλατών, αφού οι πωλήσεις των επώνυμων κομμένων και πλυμένων σαλατών αυξήθηκαν κατά +26,1% σε όγκο και +21,6% σε αξία, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη συνολική ανάπτυξη της αγοράς, η οποία κινήθηκε ανοδικά κατά +10,6% σε όγκο και +7,3% σε αξία.

Σε άνοδο η αγορά έτοιμου φαγητού παγκοσμίως

Σύμφωνα με την έρευνα The State of Grocery Retail Europe 2025 της Mc Kinsey, tα έτοιμα προς κατανάλωση γεύματα είναι πολύ δημοφιλή, με το 54% των καταναλωτών να αγοράζουν είδη όπως σάντουιτς, σαλάτες, ποτά και σνακ τουλάχιστον μία φορά το μήνα.

Μάλιστα, το ποσοστό των καταναλωτών που αγοράζουν λιγότερο από μία φορά το μήνα προσυσκευασμένα, μερικώς μαγειρεμένα ή κατεψυγμένα γεύματα έχει μειωθεί από 41% το 2023 σε 36% το 2024, σηματοδοτώντας μια αυξανόμενη ένταξη των επιλογών αυτών στην καθημερινή δίαιτα των καταναλωτών.

Στην «πρώτη γραμμή» του ready-to-eat βρίσκονται οι νέοι σε ηλικία καταναλωτές.

Όπως αναφέρει η έρευνα, το 77% των αγοραστών της Gen Ζ και το 72% των Millennials αγοράζουν φαγητό «εν κινήσει» τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Επιπλέον, το 42% των αγοραστών της Γενιάς Ζ και το 37% των millennials αγοράζουν έτοιμα γεύματα τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.