OT FORUM: Τρόφιμα – ποτά: Η βιομηχανία της εξωστρέφειας και των επενδύσεων

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Την αιχμή του δόρατος της ελληνικής μεταποίησης και βασικό πυλώνα της εθνικής οικονομίας, αποτελεί διαχρονικά ο κλάδος των τροφίμων και ποτών, που συνδυάζει υψηλή εξωστρέφεια, ισχυρή συνεισφορά στο ΑΕΠ και προστιθέμενη αξία, βασιζόμενος στην ποιότητα αλλά και τη δυναμική που αναπτύσσουν τα ελληνικά προϊόντα.

Στο 7ο OT FORUM με θέμα: «100 Χρόνια Οικονομικός Ταχυδρόμος: Από το 1926 στη Νέα Ψηφιακή Εποχή» σχετικά με το παρόν και το μέλλον της ελληνικής και ευρωπαϊκής βιομηχανίας, φιλοξενούνται εκπρόσωποι κορυφαίων βιομηχανιών του κλάδου των τροφίμων και ποτών, οι οποίοι θα αναδείξουν τον ρόλο του κλάδου στην οικονομία και τη συμβολή του προς ένα νέο παραγωγικό μοντέλο.

Το 7ο OT FORUM θα πραγματοποιηθεί στις 11 και 12 Ιουνίου στο Παλαιό Καπνεργοστάσιο και θα μεταδοθεί live streaming από τον ot.gr.

Οι κ.κ. Svetoslav Atanasov CEO Coca Cola HBC, Sebastian Sanchez General Manager Αθηναϊκή Ζυθοποιία και Αντώνης Αυγερόπουλος CEO Nespresso Hellas, θα «μεταφέρουν» την πολυετή εμπειρία στην αγορά των εταιρειών που εκπροσωπούν, οι οποίες έχουν ως κοινό τόπο, μεταξύ άλλων, τον έντονο και συνεχή επενδυτικό προσανατολισμό. Η κυρία Μαίρη Χατζάκου πρόεδρος ΜΕΒΓΑΛ και ο Αλέξανδρος Κίκιζας πρόεδρος και CEO της Μέλισσα- Κίκιζας, με «εφαλτήριο» την παράδοση που οι εν λόγω εταιρείες έχουν στον εξωγωγικό στίβο αλλά και το αποτύπωμά τους στην κοινωνία, θα αναδείξουν τις προοπτικές και τις προκλήσεις γενικότερα του κλάδου. Από την Loulis Foods Ingredients ο πρόεδρός της Νίκος Λούλης, θα σκιαγραφήσει το νέο παραγωγικό μοντέλο για βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά και τη θέση και τον ρόλο που έχει η βιομηχανία σε αυτόν.

Με τη νέα γεωπολιτική αναταραχή στη Μέση Ανατολή να δημιουργεί συνθήκες αυξημένης ανησυχίας και απρόβλεπτων επιπτώσεων για την παγκόσμια και εγχώρια οικονομία, η ελληνική βιομηχανία τροφίμων και ποτών εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες σταθερότητας και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

Αποτελώντας τον μεγαλύτερο κλάδο της ελληνικής μεταποίησης ο κύκλος εργασιών ανέρχεται σε 26,2 δισ. ευρώ, ενώ συμβάλλει ουσιαστικά στην παραγωγική δυναμική της χώρας, με επενδύσεις 7,2 δισ. ευρώ την τελευταία δεκαετία.

Την ίδια ώρα, αποτελεί τον μεγαλύτερο εργοδότη της Μεταποίησης, με περισσότερες από 160.000 άμεσες θέσεις εργασίας, τις οποίες ενισχύει σταθερά.

Και διαχρονικά συνιστά μία από τις σημαντικότερες εξαγωγικές δυνάμεις της χώρας, με τα ελληνικά προϊόντα τροφίμων και ποτών να καταγράφουν εξαγωγές ύψους 7,4 δισ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 15% των συνολικών εξαγωγών της Ελλάδας.

Σήμερα ο κλάδος βρίσκεται στο επίκεντρο μιας απαιτητικής εξίσωσης καθώς καλείται να προχωρήσει με συνέπεια στην πράσινη μετάβαση και στη βιώσιμη ανάπτυξη, διατηρώντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα και την ανθεκτικότητά του, μέσα σε ένα περιβάλλον διαρκών κρίσεων.

Το 7ο OT FORUM – 100 χρόνια Οικονομικός Ταχυδρόμος: Από το 1926 στη Νέα Ψηφιακή Εποχή θα διεξαζθεί στις 11 και 12 Ιουνίου στο «Παλαιό Καπνεργοστάσιο».

Το ΟΤ FORUM θα μεταδοθεί live streaming από τον ot.gr.