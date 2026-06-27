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Ουγγαρία: Μέχρι το 2030 θα πληροί τα κριτήρια ένταξης στο ευρώ

Ο Μαγιάρ έδωσε το πρώτο σαφές χρονοδιάγραμμα για την ένταξη της Ουγγαρίας στο ευρώ

Συνάλλαγμα 27.06.2026, 14:01
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Ουγγαρία: Μέχρι το 2030 θα πληροί τα κριτήρια ένταξης στο ευρώ
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Έως το 2030 η Ουγγαρία θα πληροί τα κριτήρια ένταξης στην ευρωζώνη, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, Πέτερ Μαγιάρ, που όρισε το πιο σαφές χρονοδιάγραμμα μέχρι στιγμής για την πορεία προς το κοινό νόμισμα.

Η υιοθέτηση του ευρώ είναι μια ξεχωριστή πολιτική απόφαση που θα απαιτούσε δημόσια διαβούλευση, δήλωσε ο πρωθυπουργός την Παρασκευή μετά από συνομιλίες στη Βουδαπέστη με τον πρόεδρο του Eurogroup, Κυριάκο Πιερρακάκη.

Ενώ η Ουγγαρία δεν έχει επίσημη ημερομηνία-στόχο για την ένταξη στο ενιαίο νόμισμα, το κόμμα Tisza της Ουγγαρίας έχει θέσει την επιδίωξη της ένταξης στο ευρώ στο επίκεντρο των οικονομικών του σχεδίων.

Τα κριτήρια ένταξης στο ευρώ

Επιθυμώντας να αποκαταστήσει τους δεσμούς με την ΕΕ που διαταράχθηκαν κατά τη διάρκεια των 16 ετών της κυβέρνησης του προκατόχου του, Βίκτορ Όρμπαν, η νέα κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η πειθαρχία της πορείας ένταξης θα αποφέρει οφέλη πολύ πριν από την υιοθέτηση του νομίσματος.

«Η πορεία προς την εκπλήρωση των κριτηρίων μπορεί από μόνη της να φέρει ένα είδος σταθερότητας, μια εμπιστοσύνη μεταξύ των επιχειρήσεων, των επενδυτών και των καταναλωτών, κάτι που από μόνο του μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη της χώρας», δήλωσε ο Μαγιάρ σε συνέντευξη Τύπου με τον Πιερρακάκη.

Ο κανόνας του Μάαστριχτ για το δημόσιο χρέος, που δεν πρέπει να υπερβαίνει το 60% του ΑΕΠ, πιθανότατα θα είναι το πιο δύσκολο από τα κριτήρια σύγκλισης που πρέπει να πληρούνται, υπογράμμισε ο Μαγιάρ. Ωστόσο, η απλή επιδίωξη της εκπλήρωσης των απαιτήσεων θα ωφελήσει την Ουγγαρία, με χαμηλότερες αποδόσεις ομολόγων και ασφάλιστρα κινδύνου που προκύπτουν από την προσπάθεια που δημιουργεί εκατοντάδες δισεκατομμύρια φιορίνια σε ετήσιες εξοικονομήσεις για τον προϋπολογισμό, είπε.

Το έτος «2030 είναι μια ρεαλιστική ημερομηνία-στόχος για την Ουγγαρία ώστε να εκπληρώσει τα κριτήρια του Μάαστριχτ», δήλωσε ο Μαγιάρ, προσθέτοντας ότι δεν θα χρειαστούν μέτρα λιτότητας.

Το φιορίνι κέρδισε έναντι έως και 0,4% έναντι του ευρώ, ενώ η απόδοση των 10ετών κρατικών ομολόγων μειώθηκε κατά 5 μονάδες βάσης. Το νόμισμα αποδυναμώθηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, αφού η κεντρική τράπεζα μείωσε τα επιτόκια και έδωσε το έναυσμα για ένα καλοκαίρι νομισματικής χαλάρωσης.

Η Ουγγαρία αναμένει ότι οι υπουργοί της ΕΕ θα εγκρίνουν το τροποποιημένο σχέδιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της χώρας στις 10 Ιουλίου, ανοίγοντας το δρόμο για την εκταμίευση 16,7 δισ. ευρώ σε κεφάλαια που είχαν παγώσει υπό την προηγούμενη κυβέρνηση, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Άντρας Κάρμαν στην ίδια ενημέρωση.

Η κυβέρνηση σχεδιάζει να δημοσιεύσει ένα αναθεωρημένο μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό σχέδιο φέτος, το οποίο θα περιγράφει λεπτομερώς τα μέτρα δημοσιονομικής και οικονομικής πολιτικής που απαιτούνται για την εκπλήρωση των κριτηρίων εισόδου στο ευρώ, δήλωσε.

Η Ουγγαρία πρέπει πρώτα να βελτιώσει τη δημοσιονομική της θέση προτού επιδιώξει να ενταχθεί στον Μηχανισμό Συναλλαγματικών Ισοτιμιών, ή ERM-2, την υποχρεωτική αίθουσα αναμονής για τις χώρες που υιοθετούν το ευρώ, σύμφωνα με τον επικεφαλής των οικονομικών. Ο χρόνος ένταξης στον ERM-2 θα αποφασιστεί από κοινού από την κυβέρνηση και την κεντρική τράπεζα, δήλωσε ο Κάρμαν.

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