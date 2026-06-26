Έρευνα ΕΚΤ: Υποχωρούν οι βραχυπρόθεσμες προσδοκίες πληθωρισμού στην Ευρωζώνη

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Περιόρισαν τις βραχυπρόθεσμες προσδοκίες τους για τον πληθωρισμό του Μαΐου οι καταναλωτές της Eυρωζώνης και τις διατήρησαν σταθερές για πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα, σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). Αυτό συνεπάγεται ότι η κεντρική τράπεζα δεν βρίσκεται υπό πίεση για άμεση νέα αύξηση των επιτοκίων.

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΚΤ αύξησε το επιτόκιο καταθέσεων νωρίτερα μέσα στον μήνα για να αντιμετωπίσει τον αυξημένο πληθωρισμό και ορισμένοι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής έχουν δηλώσει ότι απαιτούνται περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων για τον περιορισμό των πληθωριστικών προσδοκιών, ωστόσο η συζήτηση για την χρονική συγκυρία του επόμενου βήματος παραμένει ανοιχτή.

ΕΚΤ: Τι «βλέπουν» οι καταναλωτές

Οι καταναλωτές μείωσαν την προσδοκία τους για την αύξηση των τιμών τον επόμενο χρόνο στο 3,5% τον Μάιο, από 4% τον προηγούμενο μήνα, ενώ οι προσδοκίες για ορίζοντα τριών και πέντε ετών παρέμειναν σταθερές στο 2,9% και 2,4% αντίστοιχα, σύμφωνα με την ΕΚΤ και την Έρευνα Καταναλωτικών Προσδοκιών.

«Η αβεβαιότητα γύρω από τις πληθωριστικές προσδοκίες για τους επόμενους 12 μήνες μειώθηκε, αλλά παρέμεινε σε υψηλότερο επίπεδο από ό,τι πριν την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή», σημειώνει η ΕΚΤ, βασιζόμενη σε έρευνα 19.000 ενηλίκων σε 11 χώρες της Ευρωζώνης.

Η δύσκολη συνθήκη για τους φτωχότερους

Την ίδια ώρα, αξίζει να σημειωθεί ότι τα νοικοκυριά χαμηλότερου εισοδήματος ανέφεραν υψηλότερες αντιλήψεις και προσδοκίες για τον πληθωρισμό, ενώ οι νεότερες ηλικίες κατέγραψαν χαμηλότερες εκτιμήσεις και προσδοκίες.

Οι χρηματοπιστωτικές αγορές τιμολογούν μεταξύ μίας και δύο ακόμη αυξήσεων επιτοκίων, με την επόμενη κίνηση να μην έχει πλήρως αποτιμηθεί πριν το φθινόπωρο.

Οι καταναλωτές έγιναν επίσης λιγότερο απαισιόδοξοι ως προς τις προοπτικές ανάπτυξης, προβλέποντας συνολική ανάπτυξη -1,7% για τον επόμενο χρόνο, από πρόβλεψη για συρρίκνωση -2,2% τον προηγούμενο μήνα.

Οι προσδοκίες για το εισόδημα αυξήθηκαν ελαφρώς, αλλά παράλληλα ενισχύθηκαν και τα στοιχήματα για αύξηση της ανεργίας.

Η Ευρωζώνη εξακολουθεί να λειτουργεί σε ένα περιβάλλον όπου οι τιμές, η ενέργεια, οι μισθοί και οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι επηρεάζουν έντονα τις προσδοκίες των νοικοκυριών.