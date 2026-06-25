Γαλλία: Ξεπέρασε τα 3,5 τρισ. ευρώ το δημόσιο χρέος κατά το α’ τρίμηνο του 2026

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Το πρώτο τρίμηνο του 2026, το δημόσιο χρέος της Γαλλίας ξεπέρασε το όριο των 3,5 τρισεκατομμυρίων ευρώ, φτάνοντας τα 3,536,1 τρισ. ευρώ και ανέρχεται πλέον στο 117,5% του ΑΕΠ, σύμφωνα με το INSEE, το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής και Οικονομικών Μελετών της χώρας.

Η Γαλλία έχει δεσμευτεί έναντι των Βρυξελλών να μειώσει το δημόσιο έλλειμμά της σε λιγότερο από 3% του ΑΕΠ έως το 2029. Με βάση αυτή τη δέσμευση, που κάθε άλλο παρά βέβαιο είναι ότι μπορεί να υλοποιηθεί, το γαλλικό δημόσιο χρέος θα κορυφωνόταν περίπου στο 118,7% του ΑΕΠ το 2027 και το 2028 και, στη συνέχεια, θα μειωνόταν στο 118% το 2029. Από την άλλη πλευρά, τα επιτόκια δανεισμού της Γαλλίας για 10 χρόνια βρίσκονται πλέον στο 3,7%. Μεγαλύτερα επιτόκια δανεισμού εμφανίζουν στην παρούσα φάση εντός της ευρωζώνης η Μάλτα, η Λετονία και η Λιθουανία.

Το αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι ότι το ποσό των τόκων που πρέπει να καταβάλλει η Γαλλία κάθε χρόνο αυξάνεται ραγδαία. Από τα 35,8 δισεκατομμύρια ευρώ που ήταν το 2020 έχει ήδη αυξηθεί στα 50,9 δισεκατομμύρια ευρώ το 2025. Αναμένεται να φτάσει περίπου τα 59 δισεκατομμύρια ευρώ το 2026 και τα 77 δισεκατομμύρια ευρώ το 2028. Οι πληρωμές τόκων «θα γίνουν τότε πολύ πιθανόν το μεγαλύτερο στοιχείο δαπανών στον κρατικό προϋπολογισμό», προβλέπει ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Φιλίπ Ζουβέν, γενικός εισηγητής για τον προϋπολογισμό του 2027.