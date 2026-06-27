Anthropic: Οι ΗΠΑ επιτρέπουν να διαθέσει το Mythos σε «αξιόπιστους συνεργάτες»

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Στην Anthropic επέτρεψε η κυβέρνηση των ΗΠΑ να διαθέσει το ισχυρό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Claude Mythos 5 σε ορισμένους «αξιόπιστους συνεργάτες», σύμφωνα με επιστολή του υπουργείου Εμπορίου που επιβεβαιώνει το ​Reuters.

Η κίνηση αυτή έρχεται δύο εβδομάδες αφότου η κυβέρνηση διέταξε την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης να αναστείλει την πρόσβαση σε ορισμένα από τα μοντέλα της, λόγω φόβων ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από χρήστες των στρατιωτικών υπηρεσιών πληροφοριών στην Κίνα, τη Ρωσία ή άλλες χώρες που προκαλούν ανησυχία.

Πάνω από 100 εταιρείες και ιδρύματα θα έχουν πλέον πρόσβαση στο Mythos 5, συμπεριλαμβανομένων πολλών εταιρειών της λίστας Fortune 500, ανέφερε πηγή που είναι ενήμερη για τη νέα οδηγία, η οποία όμως δεν θέλησε να κατονομαστεί λόγω της ευαισθησίας του θέματος.

Η Anthropic είχε απενεργοποιήσει ξαφνικά τα πιο προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της — το Mythos 5 και το Fable 5 — για όλους τους χρήστες, μετά την κυβερνητική εντολή ελέγχου των εξαγωγών.

«Από την έκδοση της επιστολής μου της 12ης Ιουνίου, η Anthropic συνεργάστηκε με την αμερικανική κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των κινδύνων που συνδέονται με τα «Καλυπτόμενα Μοντέλα». Αυτές οι προσπάθειες έχουν αποφέρει σημαντική πρόοδο», ανέφερε ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ Χάουαρντ Λάτνικ στην επιστολή του προς την Anthropic.

Οι εξαγωγές απελευθερώνονται για τις εταιρείες που έχουν εγκριθεί

Ο Λάτνικ πρόσθεσε ότι δεν θα απαιτείται πλέον άδεια εξαγωγής για το μοντέλο Claude Mythos 5 προς αξιόπιστες εταιρείες και τους αλλοδαπούς υπαλλήλους τους, καθώς και προς τους αλλοδαπούς υπαλλήλους της Anthropic, αλλά θα εξακολουθήσουν να ισχύουν περιορισμοί για εταιρείες που δεν περιλαμβάνονται στον εγκεκριμένο κατάλογο.

«Σε μόλις δύο εβδομάδες, εργαστήκαμε επιμελώς για να διασφαλίσουμε ότι η Αμερική θα παραμείνει ο παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, προστατεύοντας παράλληλα την ασφάλειά μας», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Εμπορίου. Η επιστολή δεν αναφερόταν στην κατάσταση του Fable 5.

Η κυβέρνηση κινείται προς την κατεύθυνση να επιτρέψει στην Anthropic να κυκλοφορήσει και το Fable, αν και το χρονοδιάγραμμα δεν είναι σαφές, ανέφερε η πηγή.

Οι σχέσεις της Anthropic, η οποία ετοιμάζεται για δημόσια εγγραφή (IPO), με την αμερικανική κυβέρνηση ήταν ταραχώδεις φέτος.

Η εταιρεία αρνήθηκε να επιτρέψει στον αμερικανικό στρατό να χρησιμοποιήσει τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της για εσωτερική παρακολούθηση και για πλήρως αυτόνομα οπλικά συστήματα, και η κυβέρνηση αντέδρασε συμπεριλαμβάνοντάς την στη μαύρη λίστα εθνικής ασφάλειας.