Τεχνητή νοημοσύνη: Κέρδη για τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας της Ευρώπης

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Οι μεγάλοι τεχνολογικοί όμιλοι της Ευρώπης φαίνεται ότι ανήκουν στους κερδισμένους της τεχνητής νοημοσύνης.

Σε γενικές γραμμές, η άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης αναμενόταν ευρέως να ευνοήσει τις νέες εταιρείες που αναπτύσσουν τα μοντέλα [τεχνητης νοημοσύνης]. Τα πρόσφατα οικονομικά αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι οι ωφελούμενοι της τεχνητής νοημοσύνης είναι μερικοί από τους μεγαλύτερους και πιο εδραιωμένους τεχνολογικούς ομίλους της Ευρώπης.

Οι SAP, Capgemini, Sopra Steria και OVHcloud έχουν όλες αναφερθεί σε ισχυρότερη ζήτηση, ταχύτερη ανάπτυξη ή αναβαθμισμένες προοπτικές, καθώς οι εταιρείες μεταβαίνουν από το στάδιο του πειραματισμού με την τεχνητή νοημοσύνη στην εφαρμογή της σε όλες τις λειτουργίες τους.

Στη διαδικασία αυτή, ανακαλύπτουν ότι το να καταστεί η τεχνητή νοημοσύνη παραγωγική μέσα σε έναν πολύπλοκο οργανισμό αποδεικνύεται πιο δύσκολο από το να αποκτήσουν πρόσβαση στην τεχνολογία, σχολιάζει το Reuters.

Eφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης

Οι μεγάλες οργανώσεις είναι απίθανο να βασιστούν σε έναν μόνο πάροχο τεχνητής νοημοσύνης. Αντίθετα, αναμένεται να χρησιμοποιούν διαφορετικά μοντέλα για διαφορετικές εργασίες, ανάλογα με τις απαιτήσεις απόδοσης, ασφάλειας και κανονιστικής συμμόρφωσης. Η πρόκληση έγκειται όλο και περισσότερο όχι στην επιλογή ενός μοντέλου, αλλά στο να καταστεί η τεχνητή νοημοσύνη λειτουργική με το λογισμικό, τα δεδομένα και τις επιχειρηματικές διαδικασίες που οι εταιρείες ήδη χρησιμοποιούν.

«Οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης αποτελούν το πεδίο μάχης, και εκεί θα δημιουργηθεί η μεγαλύτερη αξία», ανέφερε η UBS σε πρόσφατη ανακοίνωσή της.

Αυτό ευνοεί άμεσα τα πλεονεκτήματα των καθιερωμένων ευρωπαϊκών ομίλων λογισμικού, συμβουλευτικών υπηρεσιών και υποδομών, πολλοί από τους οποίους έχτισαν τις επιχειρήσεις τους βοηθώντας μεγάλους οργανισμούς να ενσωματώσουν πολύπλοκες τεχνολογίες πολύ πριν την εμφάνιση της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης.

Οι περισσότεροι μεγάλοι οργανισμοί δεν ξεκινούν από «καθαρό τεχνολογικό μηδέν». Τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να λειτουργούν με λογισμικό που έχει αναπτυχθεί επί δεκαετίες, κατακερματισμένες βάσεις δεδομένων, εξατομικευμένες εφαρμογές και ολοένα και πιο περίπλοκες απαιτήσεις διακυβέρνησης. Πρέπει επίσης να έχουν πρόσβαση σε ζωντανές εταιρικές πληροφορίες, τηρώντας παράλληλα τα δικαιώματα πρόσβασης, διατηρώντας τα ίχνη ελέγχου και εντάσσοντας τις λειτουργίες τους στις ροές εργασίας που χρησιμοποιούν ήδη οι εργαζόμενοι.

Η πολυπλοκότητα αυτού του έργου αποτελεί πλέον έναν από τους μεγαλύτερους περιορισμούς στην υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης. Η Boston Consulting Group ανέφερε ότι η ανάπτυξη προχωρά ταχύτερα από την ικανότητα των εταιρειών να τη διαχειριστούν, με περισσότερο από το 70% των επενδυτών να εκφράζουν ανησυχία σχετικά με το αν οι οργανισμοί διαθέτουν τις τεχνικές και λειτουργικές δυνατότητες που απαιτούνται για να επιτύχουν με την τεχνητή νοημοσύνη.

Καθώς οι εταιρείες μεταβαίνουν από το στάδιο του πειραματισμού στην εφαρμογή, οι δαπάνες για την υλοποίηση, την ενσωμάτωση και τη διακυβέρνηση αποτελούν ένα ολοένα και πιο σημαντικό μέρος της αλυσίδας αξίας της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι επιδόσεις των μεγάλων ευρωπαϊκών εταιρειών

Το χαρτοφυλάκιο παραγγελιών της SAP,για υπηρεσίες cloud αυξήθηκε κατά 26% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, φτάνοντας τα 22,9 δισ. ευρώ, καθώς οι εταιρείες συνέχισαν να μεταφέρουν κρίσιμα συστήματα χρηματοοικονομικής διαχείρισης, προμηθειών, εφοδιαστικής αλυσίδας και ανθρώπινου δυναμικού σε πλατφόρμες που λειτουργούν όλο και περισσότερο ως βάση για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι εξαγορές της εταιρείας ειδικευμένης στα δεδομένα Dremio και της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης Prior Labs υπογραμμίζουν την αυξανόμενη σημασία της πρόσβασης των επιχειρηματικών δεδομένων σε εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Η Capgemini, αύξησε τον ετήσιο στόχο ανάπτυξής της, αφού οι παραγγελίες αυξήθηκαν κατά 9,2%, ενώ η Sopra Steria , αναθεώρησε προς τα πάνω τις προοπτικές της, αφού η οργανική ανάπτυξη επιταχύνθηκε στο 5,3%.

Οι δύο εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο του Παρισιού επωφελούνται από τις εργασίες που ακολουθούν την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης: την ενσωμάτωση μοντέλων στις ροές εργασίας, τη διαχείριση δεδομένων και τη δημιουργία συστημάτων διακυβέρνησης.

Οι εργασίες αυτές είναι ιδιαίτερα πολύτιμες σε τομείς όπως η άμυνα, η αεροδιαστημική, η υγειονομική περίθαλψη και οι κρίσιμες υποδομές, όπου η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να προσαρμόζεται σε εξειδικευμένο λογισμικό και σε αυστηρά ελεγχόμενες επιχειρησιακές διαδικασίες.

Μια δεύτερη τάση ενισχύει τη θέση των καθιερωμένων εταιρειών της Ευρώπης: η αυξανόμενη ζήτηση για μεγαλύτερο έλεγχο στην εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης.

Η τεχνητή νοημοσύνη στην άμυνα

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Publicis Αρθουρ Σαντούν, δήλωσε ότι οι πελάτες επιθυμούν όλο και περισσότερο προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που λειτουργούν σε περιβάλλοντα όπου διατηρούν τον έλεγχο της τεχνολογίας και των δεδομένων τους.

Η προτίμηση αυτή είναι πιο έντονη στους τομείς της άμυνας, της αεροδιαστημικής και των κρίσιμων υποδομών, όπου οι ανησυχίες σχετικά με την κυριαρχία, την ασφάλεια και τη συμμόρφωση είναι ιδιαίτερα έντονες.

Η απόφαση της Airbus να χρησιμοποιήσει την Scaleway — η οποία ανήκει στον γαλλικό όμιλο τηλεπικοινωνιών Iliad — για ευαίσθητες βιομηχανικές και αμυντικές εφαρμογές, παράλληλα με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που αναπτύχθηκαν με τη Mistral, αντανακλά αυτή τη στροφή. Η Airbus αναμένει ότι περίπου 70 κρίσιμες εφαρμογές θα λειτουργούν στην Scaleway έως το τέλος του 2028.

Τα έσοδα της OVHcloud από το δημόσιο cloud αυξήθηκαν κατά 20,2% το τρίτο τρίμηνο, παρέχοντας πρώιμες ενδείξεις ότι η ζήτηση για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης υπό ευρωπαϊκό έλεγχο — που δεν υπόκεινται σε εξωεδαφικούς νόμους όπως ο αμερικανικός Cloud Act — αρχίζει να μεταφράζεται σε εμπορική ανάπτυξη.

Οι καθιερωμένες εταιρείες τεχνολογίας της Ευρώπης πρέπει ακόμη να αποδείξουν ότι η ζήτηση που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να διατηρηθεί και ότι τα περιθώρια κέρδους μπορούν να αντέξουν την αυτοματοποίηση των εργασιών συμβουλευτικής και λογισμικού χαμηλότερης αξίας.

Τα πρόσφατα αποτελέσματα, ωστόσο, υποδηλώνουν ότι οι μεγαλύτεροι δικαιούχοι της τεχνητής νοημοσύνης ενδέχεται να μην περιορίζονται σε όσους δημιουργούν τα μοντέλα. Όλο και περισσότερο, ενδέχεται να είναι οι εταιρείες που καθιστούν αυτά τα μοντέλα χρησιμοποιήσιμα εντός των μεγαλύτερων οργανισμών του κόσμου.