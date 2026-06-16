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Anthropic: Κατηγορίες εναντίον της για παραπλανητική διαφήμιση

Σε ομοσπονδιακή αγωγή αναφέρεται ότι η Anthropic παραπλάνησε καταναλωτές για τα όρια χρήσης στα πιο ακριβά chatbot της

Tεχνητή νοημοσύνη 16.06.2026, 21:00
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Anthropic: Κατηγορίες εναντίον της για παραπλανητική διαφήμιση
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Nα αποζημιώσει τους πελάτες της για τα πιο ακριβά προγράμματα συνδρομής τεχνητής νοημοσύνης απαιτεί από την Anthropic καταναλωτής, ισχυριζόμενος σε αγωγή ότι η εταιρεία προσφέρει μικρότερα όρια χρήσης σε προγράμματα συνδρομής ΤΝ από αυτά που διαφημίζει.

Στην ομοσπονδιακή αγωγή, που κατατέθηκε τη Δευτέρα εκ μέρους του πελάτη Καρλ Καν, με έδρα την Ουάσινγκτον, αναφέρεται ότι ο κατασκευαστής του Claude AI παραπλάνησε τους καταναλωτές σχετικά με τα όρια χρήσης των premium προγραμμάτων συνδρομής “Max 5x” και “Max 20x”. Η αγωγή επιδιώκει την άσκηση ομαδικής αγωγής εκ μέρους ατόμων όπως ο Καν που έχουν αγοράσει τα προγράμματα από τον Απρίλιο του περασμένου έτους.

Η αγωγή είναι ένα πρώιμο παράδειγμα της αντίδρασης των καταναλωτών ενάντια στο κόστος και την φερόμενη έλλειψη διαφάνειας στις συνδρομές τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες γίνονται γρήγορα βασικό στοιχείο των προϋπολογισμών των καταναλωτών, παράλληλα με τις υπηρεσίες streaming και άλλες μορφές ψυχαγωγίας, σημειώνει η Wall Street Journal.

Το Claude AI της Anthropic προσφέρει δωρεάν και επί πληρωμή υπηρεσίες chatbot τεχνητής νοημοσύνης για τους χρήστες, με την ποσότητα υπολογιστικής ισχύος να αυξάνεται με το κόστος κάθε προγράμματος. Η φθηνότερη επί πληρωμή συνδρομή της για ιδιώτες, το Claude Pro, κοστίζει 17 έως 20 δολάρια το μήνα. Το πρόγραμμα Max 5x της εταιρείας κοστίζει 100 δολάρια το μήνα και το πρόγραμμα Max 20x 200 δολάρια.

Η αγωγή, που κατατέθηκε στη Βόρεια Περιφέρεια της Καλιφόρνια, ισχυρίζεται ότι η Anthropic προωθεί τα προγράμματα Max 5x και 20x ως προγράμματα με πέντε και 20 φορές μεγαλύτερα όρια χρήσης από τα προγράμματα Pro, αλλά απηχεί παράπονα από ορισμένους χρήστες ότι τα πραγματικά όρια είναι δύσκολο να προσδιοριστούν και φαίνεται να είναι χαμηλότερα.

Η αγωγή βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε email που, όπως λέει, έστειλε η Anthropic σε διαφορετικά επίπεδα συνδρομητών τον Ιούλιο του 2025, εξηγώντας πόση εβδομαδιαία χρήση μπορούσε να περιμένει κάθε επίπεδο από συγκεκριμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της Anthropic που χρησιμοποιούνταν εκείνη την εποχή.

«Η πραγματική χρήση που παρέχεται από τα προγράμματα Max 5x και Max 20x είναι πολύ χαμηλότερη από την διαφημιζόμενη ποσότητα χρήσης», αναφέρει η αγωγή.

Anthropic

Πληρώνεις την Anthropic ακριβά και τελειώνει ο χρόνος

Ο Καν, ο οποίος αρχικά άρχισε να χρησιμοποιεί το Claude για προσωπικούς λόγους, αλλά αργότερα άρχισε να προγραμματίζει εκτενώς με αυτό, αναβάθμισε σε συνδρομή Max 20x τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους. Μέσα σε λίγες εβδομάδες, διαπίστωσε ότι έφτανε στα εβδομαδιαία όρια χρήσης που είχε επιβάλει η εταιρεία, σπαταλώντας το 15% του εβδομαδιαίου επιδόματός του σε ένα πεντάωρο σπριντ, ανέφερε η αγωγή.

«Βρέθηκε να χρειάζεται είτε να σταματήσει την εργασία του, να περιορίσει τη χρήση του ή να αγοράσει επιπλέον χρήση για να διασφαλίσει ότι θα μπορούσε να ολοκληρώσει την εργασία του», ισχυρίζεται η αγωγή, η οποία επιδιώκει επίσης να διαπιστωθεί ότι το μάρκετινγκ των προγραμμάτων από την Anthropic είναι δόλιο.

Η εμπειρία των χρηστών υψηλής τεχνολογίας της Anthropic έχει αναδειχθεί ως δείκτης για την άνθηση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ολόκληρες βιομηχανίες βρίσκονται στη διαδικασία προσδιορισμού του ύψους των δαπανών για εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης, του αριθμού των υπαλλήλων που χρειάζονται και του τρόπου αναδιαμόρφωσης χιλιάδων θέσεων εργασίας για την ενσωμάτωση δυνατοτήτων Τεχνητής Νοημοσύνης. Αυτό έχει δώσει εξαιρετική προσοχή στην αξιοπιστία των μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης στην Anthropic, καθώς και σε εκείνα του ChatGPT της OpenAI και του Gemini της Google.

Ταυτόχρονα, η υπολογιστική ισχύς για συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης ήταν ελλιπής. Η αύξηση της χρήσης όταν τα μοντέλα της Anthropic έγιναν viral νωρίτερα φέτος επιβάρυνε τα συστήματα της εταιρείας, οδηγώντας σε παράπονα ορισμένων χρηστών σχετικά με τα όρια διακοπής λειτουργίας των υπηρεσιών.

Η Anthropic και οι ανταγωνιστές της επιδίδονται επίσης σε αγώνα δρόμου προκειμένου να διαθέσουν νέα εργαλεία στους πελάτες ενόψει των πολυαναμενόμενων αρχικών δημόσιων προσφορών.

Η αγωγή της Δευτέρας έρχεται λίγες ημέρες αφότου η κυβέρνηση Τραμπ απαγόρευσε σε ξένες κυβερνήσεις, εταιρείες και άτομα να χρησιμοποιούν τα πιο ισχυρά εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης της Anthropic, ωθώντας την εταιρεία να διακόψει την πρόσβαση ορισμένων μοντέλων σε όλους, προκειμένου να συμμορφωθεί με τον νέο κανόνα.

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