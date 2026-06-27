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Ιράν: Περίπου 2.500 ναυτικούς απομάκρυνε από τα Στενά του Ορμούζ ο ΔΝΟ

Τι αναφέρει ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός

World 27.06.2026, 07:22
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Ιράν: Περίπου 2.500 ναυτικούς απομάκρυνε από τα Στενά του Ορμούζ ο ΔΝΟ
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Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΔΝΟ) ανακοίνωσε χθες Παρασκευή πως απομάκρυνε περίπου 2.500 ναυτικούς που είχαν εγκλωβιστεί στα Στενά του Ορμούζ, προτού αναγκαστεί να αναστείλει την επιχείρηση λόγω του πλήγματος σε φορτηγό πλοίο την Πέμπτη.

Ο γενικός γραμματέας του ΔΝΟ Αρσένιο Ντομίνγκες δήλωσε πως η επιχείρηση, που ξεκίνησε στην αρχή της εβδομάδας, αφορούσε τουλάχιστον 115 πλοία.

Απομακρύνθηκαν σχεδόν 2.500 ναυτικοί από τα Στενά του Ορμούζ, σε επιχείρηση του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού

Ο οργανισμός που εδρεύει στο Λονδίνο βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με το Ιράν, το Ομάν και τις ΗΠΑ προκειμένου να εξασφαλίσει εκ νέου εγγυήσεις για την επανέναρξη της επιχείρησης.

Ο ΔΝΟ είχε ανακοινώσει την Πέμπτη ότι σχεδίαζε την απομάκρυνση περισσότερων από 11.000 ναυτικών που είχαν εγκλωβιστεί στην περιοχή του Ορμούζ.

Τουλάχιστον 14 ναυτικοί νεκροί

Η στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδός είχε αποκλειστεί επί εβδομάδες αφότου το Ιράν άρχισε να εξαπολύει απειλές και επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων, ενώ ακολούθησε ο αποκλεισμός που επέβαλαν οι ΗΠΑ σε ιρανικά λιμάνια.

Περισσότερα από 40 εμπορικά πλοία δέχθηκαν επιθέσεις από την έναρξη της σύγκρουσης, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 14 ναυτικοί να βρουν τον θάνατο, σύμφωνα με τον ΔΝΟ, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα Σάββατο ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον θέσεων των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στην περιοχή του Κόλπου, εν είδει αντιποίνων για τα αμερικανικά πλήγματα στη χώρα, όπως μετέδωσε η κρατική ραδιοτηλεόραση – IRIB (περισσότερα εδώ).

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