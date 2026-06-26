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Γιατί δεν αρκούν οι εκπτώσεις

Οι εκπτώσεις εκτιμάται ότι δεν μπορούν να σώσουν την παρτίδα - Αν δεν ενισχυθούν οι αμοιβές και τονωθεί η ζήτηση, αρκετές επιχειρήσεις θα κινδυνεύσο

Opinion 26.06.2026, 07:00
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Γιατί δεν αρκούν οι εκπτώσεις
Άποψη Γιώργος Μανέττας

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Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για ακόμη μια εκπτωτική περίοδο. Σε περίπου δυόμιση εβδομάδες ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις. Ωστόσο, ο εμπορικός κόσμος και κυρίως οι μεγάλες πολυεθνικές αλυσίδες έχουν αρχίσει ήδη τις προ-εκπτώσεις, σε μια προσπάθεια να ενεργοποιήσουν τα καταναλωτικά αντανακλαστικά, τα οποία σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς έχουν ατονήσει αισθητά.

Η αναγκαία τακτική

Πρόκειται για αναγκαία τακτική, όπως λένε άνθρωποι της αγοράς, καθώς η αγοραστική δύναμη δέχεται αφόρητη πίεση από την γενικευμένη ακρίβεια. Ο μέσος καταναλωτής αναγκάζεται να περιοριστεί στα απολύτως απαραίτητα: στο σούπερ μάρκετ και στους λογαριασμούς. Έτσι, δύσκολα περισσεύει χώρος για την ένδυση, την υπόδηση, τα παιχνίδια και τις υπόλοιπες κατηγορίες του λιανεμπορίου.

Είναι όμως αυτό το πραγματικό αντίδοτο στην κάμψη της ζήτησης; Η απάντηση είναι όχι. Οι πρόωρες εκπτώσεις λειτουργούν απλώς ως ένα προσωρινό παυσίπονο. Το βαθύτερο πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη ελκυστικών τιμών. Είναι η κραυγαλέα έλλειψη ρευστότητας στα ελληνικά νοικοκυριά.

Η εξωτερική απειλή

Το επίπεδο δυσκολίας αυξάνει μια… εξωτερική απειλή: οι κινέζικες πλατφόρμες, με αιχμή την Shein και την Temu, οι οποίες με αιχμή τις χαμηλές τιμές κερδίζουν τις προτιμήσεις, μαζεύοντας όλο το χρήμα. Εκτιμάται ότι περίπου 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ κατευθύνονται κάθε χρόνο απευθείας προς την Ασία. Αυτά τα πολύτιμα κεφάλαια χάνονται οριστικά από τα ταμεία των ελληνικών επιχειρήσεων.

Η συγκεκριμένη… διαρροή κάποια στιγμή είναι σχεδόν βέβαια ότι θα μεταφραστεί σε μαζικά λουκέτα και απολύσεις. Εάν δεν αλλάξει κάτι δραστικά και δεν βρεθούν αντίδοτα, ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των εγχώριων επιχειρήσεων. Μέσα από χρηματοδοτικά εργαλεία που θα βοηθούν ουσιαστικά τις ΜμΕ.

Οι δασμοί των 3 ευρώ

Οι εκπτώσεις δεν μπορούν από μόνες τους να αναχαιτίσουν τα κινέζικα low – cost προϊόντα. Ούτε και η επιβολή δασμών ύψους 3 ευρώ στις εισαγωγές από τρίτες χώρες για online αγορές έως 150 ευρώ. Παρά τις προσδοκίες που καλλιεργούνται, γιατί πάντοτε ελλοχεύει ο κίνδυνος των… παραθύρων.

Το μεγάλο στοίχημα για το ελληνικό και ευρωπαϊκό εμπόριο δεν βρίσκεται στις βιτρίνες ή ακόμη και στις τιμές. Βρίσκεται στην ουσιαστική αύξηση των μισθών και στην ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης. Όσο οι αμοιβές παραμένουν καθηλωμένες και ο υψηλός πληθωρισμός θα καλπάζει, οι προσφορές θα αποτελούν ημίμετρο. Η κατανάλωση θα ανακάμψει μόνο όταν ενισχυθεί το εισόδημα. Εκεί θα παιχθεί όλο το παιχνίδι…

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