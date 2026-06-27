ΑΙ: Πώς δοκιμάζει τους εργαζομένους της γενιάς των boomers

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Η ραγδαία εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης (AI) στον χώρο της εργασίας δεν επηρεάζει μόνο τους νεότερους επαγγελματίες και τους πρόσφατους αποφοίτους, αλλά αναδιαμορφώνει βαθιά και τις προοπτικές των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας.

Από έμπειρους μηχανικούς λογισμικού μέχρι στελέχη του χώρου της υγείας και της εξυπηρέτησης πελατών, η AI δημιουργεί ένα νέο, απαιτητικό περιβάλλον που συνδυάζει ευκαιρίες και αβεβαιότητα.

Η εμπειρία ενός μηχανικού λογισμικού απέναντι στην AI

Ο Keith Hayden, 53χρονος μηχανικός λογισμικού, βρέθηκε αντιμέτωπος με αυτή τη νέα πραγματικότητα όταν ξεκίνησε την αναζήτηση εργασίας του, όπως λέει στο Business Insider.

Γρήγορα αντιλήφθηκε ότι οι συνεντεύξεις εργασίας επικεντρώνονταν πλέον έντονα στην τεχνητή νοημοσύνη και τη σχέση των υποψηφίων με αυτήν.

Μη έχοντας άμεσες απαντήσεις, αποφάσισε να προσαρμοστεί: αγόρασε συνδρομή σε εργαλείο AI και άρχισε να εκπαιδεύεται στη χρήση του.

Όπως ο ίδιος παραδέχεται, παραμένει «αισιόδοξα επιφυλακτικός» για το κατά πόσο η AI μπορεί να γράψει ποιοτικό κώδικα, ενώ ταυτόχρονα ανησυχεί για το πώς θα εξελιχθεί ο ρόλος των προγραμματιστών στο μέλλον.

Παρ’ όλα αυτά, δεν επιθυμεί να εγκαταλείψει το επάγγελμα, καθώς η συγγραφή κώδικα αποτελεί για τον ίδιο πηγή ικανοποίησης και δημιουργικότητας.

Οι γενιές Χ και Baby Boomers μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα

Ο Hayden ανήκει στη Γενιά Χ, μια γενιά που μεγάλωσε επαγγελματικά μέσα σε συνεχείς τεχνολογικές αλλαγές και οικονομικούς κύκλους.

Πολλοί εργαζόμενοι της ίδιας ηλικιακής ομάδας, αλλά και Baby Boomers, είχαν προγραμματίσει μια ομαλή πορεία προς τη συνταξιοδότηση, όμως η AI φαίνεται να ανατρέπει αυτά τα σχέδια.

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν αλλάζει μόνο τα εργαλεία της εργασίας, αλλά και τη δομή της ίδιας της αγοράς εργασίας.

Ρόλοι που κάποτε θεωρούνταν σταθεροί πλέον μετασχηματίζονται ή αυτοματοποιούνται, ενώ οι εργαζόμενοι καλούνται να επαναπροσδιορίσουν τις δεξιότητές τους.

Διαφορετικά επίπεδα υιοθέτησης της AI ανά ηλικία

Σύμφωνα με έρευνες, οι νεότερες ηλικίες χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από τους μεγαλύτερους εργαζόμενους.

Ενδεικτικά, πάνω από τους μισούς κάτω των 30 έχουν χρησιμοποιήσει εργαλεία όπως το ChatGPT, ενώ το ποσοστό στους 50-64 ετών είναι σημαντικά χαμηλότερο.

Παράλληλα, αρκετοί μεγαλύτεροι εργαζόμενοι είτε επιλέγουν την πρόωρη αποχώρηση από την εργασία είτε προσπαθούν να προσαρμοστούν.

Ωστόσο, πολλοί εξακολουθούν να παραμένουν στην αγορά εργασίας, είτε από οικονομική ανάγκη είτε από προσωπική επιθυμία για συνέχιση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Η αξία της εμπειρίας στην εποχή της αυτοματοποίησης

Παρά τον φόβο ότι η AI θα αντικαταστήσει ανθρώπινες θέσεις εργασίας, παρατηρείται μια αντίστροφη τάση: η εμπειρία των μεγαλύτερων εργαζομένων αποκτά νέα αξία.

Η ικανότητά τους να αξιολογούν την ποιότητα των αποτελεσμάτων της AI και να διακρίνουν τα χρήσιμα από τα λανθασμένα δεδομένα καθίσταται κρίσιμη.

Όπως σημειώνουν ειδικοί, οι δεξιότητες που αποκτούνται μέσα από δεκαετίες εμπειρίας — όπως η κριτική σκέψη, η στρατηγική αντίληψη και η κατανόηση σύνθετων συστημάτων — δεν αντικαθίστανται εύκολα από αλγορίθμους.

Η AI ως ευκαιρία και απειλή ταυτόχρονα

Η νέα τεχνολογία δημιουργεί ένα παράδοξο: από τη μία πλευρά, αυξάνει την παραγωγικότητα και προσφέρει νέα εργαλεία. Από την άλλη, εντείνει την πίεση για συνεχή προσαρμογή και εκπαίδευση.

Για πολλούς εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας, αυτό σημαίνει μια δύσκολη ισορροπία ανάμεσα στη σταθερότητα και την ανάγκη για επανεκπαίδευση. Ορισμένοι βλέπουν την AI ως ευκαιρία για παράταση της καριέρας τους, ενώ άλλοι τη θεωρούν παράγοντα επιτάχυνσης της εξόδου τους από την αγορά εργασίας.

Προσαρμογή ή απόσυρση από την αγορά εργασίας

Πέρα από τις τεχνικές δεξιότητες, η AI επηρεάζει και τον τρόπο που οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται την εργασία τους.

Πολλοί εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας αναρωτιούνται αν η εργασία τους εξακολουθεί να έχει το ίδιο νόημα μέσα σε ένα περιβάλλον όπου η αυτοματοποίηση αυξάνεται.

Η αβεβαιότητα αυτή οδηγεί συχνά σε επαναξιολόγηση ζωής και καριέρας, ιδιαίτερα σε όσους βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση. Η εργασία δεν αποτελεί πλέον μόνο οικονομική ανάγκη, αλλά και ζήτημα ταυτότητας και προσωπικής ικανοποίησης.

Ορισμένοι εργαζόμενοι επιλέγουν να επενδύσουν στην εκμάθηση νέων τεχνολογιών, ώστε να παραμείνουν ανταγωνιστικοί.

Άλλοι, όπως ορισμένοι επαγγελματίες στην εξυπηρέτηση πελατών, θεωρούν ότι η προσπάθεια προσαρμογής δεν αξίζει και προτιμούν να μετρήσουν αντίστροφα προς τη συνταξιοδότηση.

Η στάση αυτή δείχνει ότι η αντίδραση στην AI δεν είναι ενιαία, αλλά εξαρτάται από οικονομικούς, προσωπικούς και ψυχολογικούς παράγοντες.

Μια αγορά εργασίας σε μετάβαση

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν αποτελεί απλώς ένα νέο τεχνολογικό εργαλείο, αλλά έναν καταλύτη βαθιών αλλαγών στην αγορά εργασίας.

Για τους μεγαλύτερους εργαζόμενους, η πρόκληση είναι διπλή: να παραμείνουν ενεργοί σε ένα ταχέως εξελισσόμενο περιβάλλον και ταυτόχρονα να διατηρήσουν την επαγγελματική και προσωπική τους ταυτότητα.

Σε αυτή τη νέα εποχή, η εμπειρία δεν χάνει την αξία της — αντιθέτως, γίνεται ένα από τα πιο σημαντικά «αντίβαρα» απέναντι στην αυτοματοποίηση.

Το αν αυτό θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη ασφάλεια ή σε μεγαλύτερη πίεση, θα εξαρτηθεί από το πόσο γρήγορα και αποτελεσματικά θα μπορέσουν οι εργαζόμενοι και οι οργανισμοί να προσαρμοστούν.

ΠΗΓΗ: in.gr