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Τεχνητή Νοημοσύνη: Η AI μετατρέπει τις δουλειές σε «gig» – Ο κίνδυνος για τους εργαζόμενους

Καθώς οι εταιρείες ενσωματώνουν την τεχνητή νοημοσύνη και προσλαμβάνουν λιγότερους υπαλλήλους, θα ξεκινήσει μια στροφή προς την «οικονομία της περιστασιακής απασχόλησης» ("gig economy")

Tεχνητή νοημοσύνη 22.06.2026, 22:45
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Τεχνητή Νοημοσύνη: Η AI μετατρέπει τις δουλειές σε «gig» – Ο κίνδυνος για τους εργαζόμενους
Επιμέλεια Γιάννης Αγουρίδης

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Το 2024, η εταιρεία «αγόρασε τώρα, πλήρωσε αργότερα» Klarna ανακοίνωσε ότι θα προχωρούσε σε περικοπές εκατοντάδων θέσεων εργασίας στον τομέα εξυπηρέτησης πελατών και θα άρχιζε να χρησιμοποιεί αντ’ αυτού ένα chatbot τεχνητής νοημοσύνης. Η κίνηση αυτή αναμενόταν να εξοικονομήσει εκατομμύρια στην εταιρεία.

Ωστόσο, ένα χρόνο αργότερα, αφού οι πελάτες διαμαρτυρήθηκαν για την υποβάθμιση της ποιότητας της εξυπηρέτησης, η Klarna άρχισε να προσλαμβάνει ξανά, διακριτικά, ανθρώπινους υπαλλήλους εξυπηρέτησης πελατών, σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian. Με την πρώτη ματιά, αυτή η αλλαγή φαινόταν να αποτελεί μια νίκη για τους εργαζόμενους στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

Τεχνητή Νοημοσύνη και το μοντέλο της Uber

Η πραγματικότητα, όμως, είναι πιο περίπλοκη. Αντί να προσλάβει υπαλλήλους εξυπηρέτησης πελατών πλήρους απασχόλησης —τους οποίους η Klarna προσλαμβάνει μέσω εξωτερικού γραφείου εύρεσης προσωπικού—, η εταιρεία προσέλαβε εργαζόμενους στο πλαίσιο ενός συστήματος που ο διευθύνων σύμβουλος της Klarna, Sebastian Siemiatkowski, έχει περιγράψει ως «μοντέλο τύπου Uber».

Πλέον, ένα chatbot τεχνητής νοημοσύνης συνεχίζει να χειρίζεται το μεγαλύτερο μέρος των βασικών ερωτήσεων των πελατών, ενώ ένας αυξανόμενος αριθμός εργαζομένων με περιστασιακή απασχόληση (gig workers) χειρίζεται τις πιο σύνθετες. «Ακριβώς όπως κάποιος μπορεί να οδηγήσει για λίγο ως οδηγός της Uber, μπορεί στην πραγματικότητα να ενταχθεί και να εργαστεί στην εξυπηρέτηση πελατών της Klarna», δήλωσε ο Siemiatkowski σε ένα podcast τον Φεβρουάριο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Guardian, αυτό αποτελεί μια γεύση από έναν από τους τρόπους με τους οποίους η τεχνητή νοημοσύνη είναι έτοιμη να μεταμορφώσει την εργασία. Ενώ οι οικονομολόγοι της εργασίας παραμένουν διχασμένοι ως προς το κατά πόσο η τεχνητή νοημοσύνη θα αντικαταστήσει θέσεις εργασίας, συμφωνούν λίγο πολύ στην ιδέα ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα αντικαταστήσει ορισμένα τμήματα των περισσότερων θέσεων εργασίας. Η αισιόδοξη ερμηνεία αυτού είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα αναλάβει περισσότερες από τις απλές εργασίες των εργαζομένων, απελευθερώνοντάς τους ώστε να ασχοληθούν με εργασίες υψηλότερου επιπέδου.

Καθώς οι εταιρείες ενσωματώνουν όλο και περισσότερο την τεχνητή νοημοσύνη, θα τη χρησιμοποιούν για να προσλαμβάνουν λιγότερους υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης, στρέφοντας προς ένα κατακερματισμένο εργατικό δυναμικό που μοιάζει με την «οικονομία των μικροεργασιών» (gig economy).

Τι είναι η «gig» εργασία

Ο όρος «gig» εργασία αναφέρεται σε ευέλικτη, βραχυπρόθεσμη ή κατά παραγγελία εργασία. Ο όρος προέρχεται αρχικά από τη μουσική βιομηχανία, όπως μια μπάντα που παίζει σε μια «συναυλία» («gig»).

Σήμερα χρησιμοποιείται ευρέως για να περιγράψει τους εργαζόμενους σε πλατφόρμες όπως η Uber, το DoorDash ή το Taskrabbit. Αυτές οι θέσεις εργασίας παρέχουν στους εργαζόμενους κάποια αυτονομία να επιλέγουν πότε και πόσο θα εργάζονται, αλλά στερούνται επίσης των περισσότερων παροχών που δικαιούνται οι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης: άδεια με αποδοχές, ασφάλιση υγείας, αποζημίωση εργατικών ατυχημάτων, υπερωρίες ή ακόμη και κατώτατο μισθό.

«Ένα από τα θέματα που συζητάμε ως κοινωνιολόγοι που μελετούν την εργασία είναι αυτή η ιδέα της μετάβασης της εργασίας από την «καριέρα» στη «θέση εργασίας» και, τέλος, στο «gig».

Και η τεχνητή νοημοσύνη καθιστά αυτή τη μετάβαση ακόμη πιο εύκολη», λέει η Alexandrea Ravenelle, κοινωνιολόγος στο Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας στο Τσάπελ Χιλ και συγγραφέας του βιβλίου Hustle and Gig: Struggling and Surviving in the Sharing Economy.

Την τελευταία δεκαετία, η εργασία με βάση τις «gig» θεωρούνταν κυρίως ως ο τομέας των οδηγών υπηρεσιών μεταφοράς και των διανομέων. Τώρα όμως, πολλοί κλάδοι ανακαλύπτουν ότι, αν μπορούν να αναθέσουν ορισμένα τμήματα μιας εργασίας στην τεχνολογία, μπορούν να μειώσουν το κόστος του εργατικού δυναμικού προσλαμβάνοντας περισσότερους εργαζόμενους ως εξωτερικούς συνεργάτες αντί για υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης με παροχές.

Πλήγμα για τους υπαλλήλους γραφείου

Αυτή η μεταμόρφωση πλήττει περισσότερο τους υπαλλήλους γραφείου, καθώς οι εταιρείες προσπαθούν να πετύχουν αύξηση της αποδοτικότητας μέσω της υιοθέτησης της τεχνητής νοημοσύνης. «Δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι οι θέσεις εργασίας εξαφανίζονται, αλλά υπάρχουν πολλά στοιχεία που δείχνουν ότι, μόλις καταστεί δυνατό να καταργηθεί η πλήρης απασχόληση, οι εταιρείες θα το κάνουν», λέει η Mary Gray, ανώτερη βασική ερευνήτρια στη Microsoft Research και συγγραφέας του βιβλίου Ghost Work: How to Stop Silicon Valley from Building a New Global Underclass. Η Gray αναφέρει ότι η τεχνολογία μπορεί να διευκολύνει αυτή τη διαδικασία, αλλά οι εταιρείες το κάνουν κυρίως για να εξοικονομήσουν κόστος.

«Θα το δούμε σε κάθε κλάδο», λέει ο Ravenelle, προσθέτοντας: «Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος κλάδος που να είναι ασφαλής από αυτό.»

Εκατομμύρια εργαζόμενοι σε πλατφόρμες σε όλο τον κόσμο βρίσκονται πλέον σε επισφαλείς συνθήκες εργασίας με ασταθή αμοιβή, απρόβλεπτο ωράριο και ανύπαρκτη προστασία

Ο κίνδυνος για πολλές θέσεις εργασίας

Πριν από δεκαπέντε χρόνια, εταιρείες «gig» όπως η Uber, η DoorDash και η Instacart δελέασαν τους εργαζόμενους με ελκυστικές υποσχέσεις για ελευθερία και ευελιξία. Αυτές οι πλατφόρμες πρόσφεραν εργασίες κατά παραγγελία σε οποιονδήποτε διέθετε αυτοκίνητο και λίγο ελεύθερο χρόνο.

Στους εργαζόμενους ειπώθηκε ότι θα μπορούσαν να γίνουν αφεντικά του εαυτού τους, να καθορίζουν τα δικά τους ωράρια και, μερικές φορές, να κερδίζουν περισσότερα χρήματα από ό,τι θα μπορούσαν σε άλλες θέσεις εργασίας.

Η πραγματικότητα, φυσικά, αποδείχθηκε ριζικά διαφορετική. Εκατομμύρια εργαζόμενοι σε πλατφόρμες σε όλο τον κόσμο βρίσκονται πλέον σε επισφαλείς συνθήκες εργασίας με ασταθή αμοιβή, απρόβλεπτο ωράριο και ανύπαρκτη προστασία.

Μια πρόσφατη έκθεση της Human Rights Watch περιγράφει λεπτομερώς αυτές τις συνέπειες σε παγκόσμια κλίμακα, επισημαίνοντας πώς η εργασία μέσω πλατφορμών έχει στερήσει τους εργαζόμενους από βασικές εργασιακές προστασίες, όπως ο κατώτατος μισθός, η εργατική αποζημίωση, η πληρωμένη άδεια ασθενείας ή ο έλεγχος του ωραρίου τους – ενώ παράλληλα αποφέρει ρεκόρ κερδών στις επιχειρήσεις.

Και ενώ στους εργαζόμενους λέγεται ότι είναι οι ίδιοι αφεντικά του εαυτού τους, οι πλατφόρμες ασκούν τεράστιο έλεγχο στην εργασία τους, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης αλγορίθμων για την ανάθεση εργασιών, τον καθορισμό των αμοιβών και την αξιολόγηση της απόδοσης στην εργασία.

Από τη μόνιμη εργασία στην οικονομία των περιστασιακών απασχολήσεων

Αρκετοί εργαζόμενοι στον τομέα των παραδόσεων, όπως περιγράφεται στην έκθεση της Human Rights Watch, ανέφεραν ότι είχαν εμπλακεί σε τροχαία ατυχήματα και αναγκάστηκαν να καλύψουν οι ίδιοι τα ιατρικά τους έξοδα, καθώς δεν είχαν πρόσβαση στο σύστημα αποζημίωσης εργαζομένων, ένα τυπικό μέσο προσφυγής για τραυματισμένους πλήρους απασχόλησης υπαλλήλους στις ΗΠΑ. Άλλοι περιέγραψαν τις πολλές ώρες που περνούσαν χωρίς αμοιβή περιμένοντας να παραλάβουν πελάτες ή παραγγελίες, εκτιμώντας ότι έως και το ήμισυ του χρόνου που αφιέρωναν στην εργασία τους παρέμενε χωρίς αμοιβή.

Η Λένα Σιμέτ, ανώτερη σύμβουλος για θέματα οικονομικής δικαιοσύνης στην Human Rights Watch και μία εκ των συγγραφέων της εν λόγω έκθεσης, αναφέρει ότι αυτά θα πρέπει να αποτελέσουν προειδοποιήσεις για το υπόλοιπο εργατικό δυναμικό. «Αυτό που παρατηρούμε στον τομέα της εργασίας με βάση τις «gig» αποτελεί, κατά κάποιον τρόπο, την πρώτη ένδειξη ενός ευρύτερου φαινομένου», λέει. «Πολλές θέσεις εργασίας θα μπορούσαν να μετατραπούν σε «gig». Το βλέπω απολύτως ως προάγγελο αυτού που ενδέχεται να δούμε σε πολλά τμήματα της αγοράς εργασίας».

Ένας άλλος εργαζόμενος, συγγραφέας, είχε αναλάβει μια βραχυπρόθεσμη εργασία αξιολόγησης κειμένων που δημιουργούνταν από τεχνητή νοημοσύνη για λογαριασμό μιας μεγάλης εταιρείας τεχνολογίας. Όταν ρωτήθηκε αν τον ανησυχούσε η υπαρξιακή ειρωνεία του να εκπαιδεύει το λογισμικό που πιθανότατα θα αντικαθιστούσε τον ίδιο και τους συναδέλφους του, ο συγγραφέας απάντησε: «Αυτή είναι η καλύτερη ευκαιρία για μένα αυτή τη στιγμή. Και αν μπορείς να σκεφτείς κάτι καλύτερο, πες μου».

Το μέλλον είναι ήδη εδώ

Ορισμένα στοιχεία υποδηλώνουν ότι αυτό το μέλλον έχει ήδη φτάσει: μια πρόσφατη έρευνα της Upwork διαπίστωσε ότι περίπου 60 εκατομμύρια Αμερικανοί, ή το 39% του εργατικού δυναμικού, ασκούν ήδη ελεύθερη επαγγελματική δραστηριότητα ή εργασία με βραχυπρόθεσμες συμβάσεις, είτε με πλήρη είτε με μερική απασχόληση.

Ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί στα 86 εκατομμύρια – περίπου το ήμισυ του εργατικού δυναμικού – έως το 2027, σύμφωνα με την Statista, μια παγκόσμια πλατφόρμα ανάλυσης δεδομένων.

Το μεγαλύτερο και ταχύτερα αναπτυσσόμενο τμήμα δεν είναι οι οδηγοί υπηρεσιών μεταφοράς με κοινή χρήση οχημάτων ή οι διανομείς, αλλά οι εργαζόμενοι στον τομέα της γνώσης: υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών, κειμενογράφοι, χρηματοοικονομικοί αναλυτές, νομικοί βοηθοί, συγγραφείς και προγραμματιστές.

Ορισμένα στοιχεία υποδηλώνουν ότι αυτό το μέλλον έχει ήδη φτάσει: μια πρόσφατη έρευνα της Upwork διαπίστωσε ότι περίπου 60 εκατομμύρια Αμερικανοί, ή το 39% του εργατικού δυναμικού, ασκούν ήδη ελεύθερη επαγγελματική δραστηριότητα ή εργασία με βραχυπρόθεσμες συμβάσεις, είτε με πλήρη είτε με μερική απασχόληση.

Ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί στα 86 εκατομμύρια – περίπου το ήμισυ του εργατικού δυναμικού – έως το 2027, σύμφωνα με την Statista, μια παγκόσμια πλατφόρμα ανάλυσης δεδομένων.

Το μεγαλύτερο και ταχύτερα αναπτυσσόμενο τμήμα δεν είναι οι οδηγοί υπηρεσιών μεταφοράς με κοινή χρήση οχημάτων ή οι διανομείς, αλλά οι εργαζόμενοι στον τομέα της γνώσης: υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών, κειμενογράφοι, χρηματοοικονομικοί αναλυτές, νομικοί βοηθοί, συγγραφείς και προγραμματιστές.

Μόλις οι εργαζόμενοι ταξινομηθούν ως εξωτερικοί συνεργάτες, αντί για μισθωτοί, «έχουμε την ανατροπή γενεών προστασίας στον χώρο εργασίας που κερδήθηκαν με κόπο», λέει η Ravenelle, προσθέτοντας: «Κυριολεκτικά πράγματα για τα οποία πέθαναν οι προπάπποι μας, όλες αυτές οι προστασίες έχουν εξαφανιστεί».

Η μόνη επιλογή

Ένας αυξανόμενος αριθμός εργαζομένων βρίσκεται πλέον σε αυτό το είδος εργασιακής συνθήκης, μερικές φορές ως αποτέλεσμα της υιοθέτησης της τεχνητής νοημοσύνης από τις εταιρείες.

Τον περασμένο μήνα, η Ravenelle δημοσίευσε μια μελέτη που εξετάζει αυτή τη μεταβολή μεταξύ των εργαζομένων σε δημιουργικούς τομείς, όπως ηθοποιοί, συγγραφείς, φωτογράφοι, χορευτές, μουσικοί, παραγωγοί και σχεδιαστές κοστουμιών.

Μερικοί από αυτούς τους δημιουργικούς επαγγελματίες δήλωσαν ότι ένιωθαν απομονωμένοι από την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης, επειδή πίστευαν ότι η δουλειά τους ήταν πολύ περίπλοκη για ένα μεγάλο γλωσσικό μοντέλο ή επειδή η εργασία τους απαιτούσε πνευματική κρίση.

Ωστόσο, πολλοί άλλοι είχαν ήδη αναγκαστεί να εργαστούν ως «μισθοφόροι», συμπεριλαμβανομένων εργασιών που αφορούσαν την εκπαίδευση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

Δημιουργικοί επαγγελματίες απέναντι στο παράδοξο της AI

Μια μουσικός από τη μελέτη της Ravenelle είχε αναλάβει τον πιο προσοδοφόρο ρόλο που μπορούσε να βρει στην τρέχουσα αγορά: εργαζόταν ως «αλγοριθμική συνθέτρια», δημιουργώντας βασικά μουσικά loops και ρυθμούς για την εκπαίδευση των ίδιων των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης που έχουν σχεδιαστεί για να αντικαταστήσουν τους μουσικούς.

Ένας άλλος εργαζόμενος, συγγραφέας, είχε αναλάβει μια βραχυπρόθεσμη εργασία αξιολόγησης κειμένων που δημιουργούνταν από τεχνητή νοημοσύνη για λογαριασμό μιας μεγάλης εταιρείας τεχνολογίας. Όταν ρωτήθηκε αν τον ανησυχούσε η υπαρξιακή ειρωνεία του να εκπαιδεύει το λογισμικό που πιθανότατα θα αντικαθιστούσε τον ίδιο και τους συναδέλφους του, ο συγγραφέας απάντησε: «Αυτή είναι η καλύτερη ευκαιρία για μένα αυτή τη στιγμή. Και αν μπορείς να σκεφτείς κάτι καλύτερο, πες μου».

Ένας άλλος εργαζόμενος της μελέτης, ένας ηθοποιός, περιέγραψε ότι δέχτηκε μια δουλειά σε έναν γίγαντα του streaming ψυχαγωγίας, για τον οποίο του είπαν ότι τελικά θα μείωνε ή θα εξαλείφει την ανάγκη για ηθοποιούς δεύτερου πλάνου και κομπάρσους στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο.

Ο ηθοποιός βρισκόταν σε ηθικό δίλημμα σχετικά με την αποδοχή μιας εργασίας που θα μπορούσε ρητά να στερήσει τη δουλειά από άλλους ανθρώπους: «Νιώθω σαν τον εργάτη οικοδομών που τοποθετεί τα τούβλα για τους θαλάμους αερίου», είπε. Ωστόσο, χωρίς άλλες επιλογές, ένιωθε ότι δεν είχε άλλη εναλλακτική: «Όχι μόνο η τεχνητή νοημοσύνη κατακτά τον κόσμο, αλλά είμαι και πάμφτωχος, οπότε καλύτερα να το δεχτώ».

Η νέα αγορά των «ψηφιακών μισθοφόρων»

Οι εργαζόμενοι συχνά στρέφονται προς την οικονομία την “gig economy”, επειδή αυτή αποτελεί την καλύτερη ή την πιο επικερδή επιλογή σε μια κατά τα άλλα ασταθή αγορά εργασίας. Πράγματι, αυτή ήταν η αρχική υπόσχεση της “gig economy”: όταν κανείς άλλος δεν προσλαμβάνει, μπορείς πάντα να οδηγήσεις για την Uber.

Σε μια αγορά εργασίας που έχει ανατραπεί από την τεχνητή νοημοσύνη, οι άνθρωποι στρέφονται και πάλι προς την “gig economy”. Η Mercor, μια νεοφυής επιχείρηση τεχνητής νοημοσύνης που ειδικεύεται στην εκπαίδευση δεδομένων, προσέλαβε πάνω από 30.000 εξωτερικούς συνεργάτες το 2025 για να εκτελέσουν εργασίες εκπαίδευσης για τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης.

Μεταξύ αυτών των εξωτερικών συνεργατών περιλαμβάνονται εργαζόμενοι με υψηλά προσόντα, όπως γιατροί, δικηγόροι και τραπεζίτες, οι οποίοι μπορούν να κερδίζουν υψηλά ωρομίσθια για τη βελτίωση της τεχνητής νοημοσύνης.

Τουλάχιστον 17 πολιτείες αναγνωρίζουν πλέον τις πλατφόρμες «gig nursing» ως «πλατφόρμες εργαζομένων στον τομέα της υγείας» και όχι ως εταιρείες προσωρινής απασχόλησης

Πρόβλημα και στον τομέα της υγείας

Και οι νοσηλευτές αντιμετωπίζουν αυξανόμενη «gigification». Τα τελευταία χρόνια, ορισμένα δίκτυα νοσοκομείων έχουν αναθέσει τμήματα του βασικού εργατικού δυναμικού τους σε πλατφόρμες εργασίας που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, όπως οι ShiftMed, CareRev και Clipboard Health.

Αυτές οι πλατφόρμες έχουν περιγραφεί ως «Uber για τη νοσηλευτική», με ένα διαφημιστικό σλόγκαν που αντικατοπτρίζει τις πρώτες μέρες της οικονομίας των πλατφορμών: κατεβάστε μια εφαρμογή, απολαύστε ευέλικτο ωράριο, υποβάλετε προσφορά για διαθέσιμες βάρδιες, γίνετε ο δικός σας αφεντικό.

Η πραγματικότητα έχει αποδειχθεί αρκετά διαφορετική. Οι νοσηλευτές σε αυτές τις πλατφόρμες αναφέρουν ότι εργάζονται με χαμηλότερους μισθούς, ανταγωνίζονται για βάρδιες και αναγκάζονται να φέρνουν εξοπλισμό που κανονικά θα πληρωνόταν από τον εργοδότη, όπως στηθοσκόπια και θερμόμετρα. Ωστόσο, μια νοσηλεύτρια, η οποία αναφέρθηκε σε μια έκθεση σχετικά με αυτές τις πλατφόρμες, περιέγραψε την εργασία σε αυτές ως την καλύτερη επιλογή της: «Δεν έχω άλλη επιλογή».

Όπως και η Uber, αυτές οι πλατφόρμες έχουν επιδιώξει να εξαιρεθούν από τις πολιτικές που θα τις ρύθμιζαν σε πολλές πολιτείες και το έχουν πετύχει.

Τουλάχιστον 17 πολιτείες αναγνωρίζουν πλέον τις πλατφόρμες «gig nursing» ως «πλατφόρμες εργαζομένων στον τομέα της υγείας» και όχι ως εταιρείες προσωρινής απασχόλησης, εξαιρώντας τις από πολλούς από τους κανονισμούς που προστατεύουν τους εργαζόμενους, με αποτέλεσμα χαμηλότερες αμοιβές και λιγότερη εργασιακή προστασία. Πολλές από αυτές τις πλατφόρμες «Uber για τη νοσηλευτική» έχουν φτάσει σε αποτιμήσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η αντίδραση

Ορισμένες ομάδες εργαζομένων ανταποκρίθηκαν σε αυτή τη μεταβολή στην οικονομία χρησιμοποιώντας έναν από τους λίγους μοχλούς που έχουν στη διάθεσή τους: τη συνδικαλιστική οργάνωση. Τον Μάρτιο, οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας στην Καλιφόρνια προχώρησαν σε απεργία, διαμαρτυρόμενοι για τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης από την Kaiser Permanente και εκφράζοντας ανησυχίες σχετικά με την εξωτερική ανάθεση ορισμένων τμημάτων της εργασίας τους στην τεχνολογία.

Τον Μάιο, οι εργαζόμενοι στον τομέα της πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας ψήφισαν υπέρ της συνδικαλιστικής οργάνωσης, εκφράζοντας ανησυχίες σχετικά με τις απολύσεις και πιέζοντας για μεγαλύτερο έλεγχο στον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιείται η τεχνητή νοημοσύνη στην εργασία τους.

Ο Max Belasco, αναλυτής επιχειρηματικών συστημάτων στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες, ο οποίος συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια συνδικαλισμού, αναφέρει ότι οι ανησυχίες σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη αποτέλεσαν «βασικό παράγοντα για τον οποίο αποφασίσαμε να συνδικαλιστούμε». Πρόσθεσε ότι οι περισσότεροι εργαζόμενοι στον τομέα της πληροφορικής του πανεπιστημίου δεν είναι αντίθετοι στην τεχνητή νοημοσύνη ή σε άλλες τεχνολογίες, αλλά επιθυμούσαν το πανεπιστήμιο να τις εφαρμόζει στρατηγικά και όχι απλώς «ως μέτρο μείωσης του κόστους».

Η μάχη για νέους κανόνες στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης

Ωστόσο, για να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή προστασία των εργαζομένων, θα χρειαστούν πιο ολοκληρωμένες πολιτικές σε επίπεδο πολιτείας, ομοσπονδιακό και διεθνές. Η Γκρέι αναφέρει ότι αυτό θα μπορούσε να λάβει τη μορφή παροχής «βασικών δικαιωμάτων» σε όλους, ανεξάρτητα από την απασχόλησή τους, όπως η καθολική υγειονομική περίθαλψη ή το καθολικό βασικό εισόδημα.

Άλλες προτάσεις πολιτικής εστιάζουν στην επίσημη κατοχύρωση προστασίας για τους ανεξάρτητους εργολάβους και τους εργαζόμενους σε περιστασιακές εργασίες, όπως μια παγκόσμια συνθήκη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας των Ηνωμένων Εθνών που βρίσκεται επί του παρόντος υπό συζήτηση και η οποία θα μπορούσε να θεσπίσει πρότυπα σχετικά με τους μισθούς και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας.

Η Simet, σύμβουλος της Human Rights Watch, πιστεύει ότι αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει ένα ελπιδοφόρο βήμα προς την κατεύθυνση της καθιέρωσης καλύτερων μέτρων προστασίας των εργαζομένων. Ωστόσο, προειδοποιεί ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για την ψήφιση ισχυρότερων μέτρων προστασίας, προτού να είναι πολύ αργά.

Πιστεύει ότι οι κυβερνήσεις έχουν δείξει υπερβολική επιφυλακτικότητα στην εφαρμογή τέτοιων μέτρων, υποκύπτοντας αντίθετα στις ισχυρισμούς των εταιρειών ότι δεν μπορούν να λειτουργήσουν με αυστηρότερα μέτρα προστασίας των εργαζομένων. «Παραμένει ένα πολύ κερδοφόρο μοντέλο εργασίας, ακόμη και αν πρέπει να συμμορφώνεσαι με ορισμένους κανονισμούς», λέει η Simet, προσθέτοντας: «Και αν αυτό το επιχειρηματικό μοντέλο μπορεί να επιβιώσει μόνο με την εκμετάλλευση των εργαζομένων, τότε ίσως δεν θα έπρεπε να υπάρχει.»

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Ο Γιώργος Στάσσης, πρόεδρος και CEO της ΔΕΗ, τόνισε ότι ο Όμιλος έχει εξελιχθεί σε περιφερειακό παίκτη - Πράσινο από τη ΓΣ για μέρισμα 0,60 ευρώ/μετοχή

Χρήστος Κολώνας
Τεχνητή Νοημοσύνη: Η AI μετατρέπει τις δουλειές σε «gig» – Ο κίνδυνος για τους εργαζόμενους
Tεχνητή νοημοσύνη

Η AI μετατρέπει τις δουλειές σε «gig» - Ο κίνδυνος για τους εργαζόμενους

Καθώς οι εταιρείες ενσωματώνουν την τεχνητή νοημοσύνη και προσλαμβάνουν λιγότερους υπαλλήλους, θα ξεκινήσει μια στροφή προς την «οικονομία της περιστασιακής απασχόλησης» ("gig economy")

Γιάννης Αγουρίδης
Ενοίκια: Πιο ακριβή η Αθήνα από τις Βρυξέλλες
Ακίνητα

Ακριβότερα τα ενοίκια στην Αθήνα από... τις Βρυξέλλες

Τα ενοίκια στην Ελλάδα που έχουν εκτοξευτεί στα ύψη τα τελευταία χρόνια και κινούνται διαρκώς ανοδικά σε καμία συνάρτηση με την εξέλιξη των μισθών δεν βρίσκεται

Μελίνα Ζιάγκου
Ταξιδιωτικές Τάσεις 2026: Οι νέες συνήθειες που αλλάζουν τον τρόπο που ταξιδεύουμε
Τουρισμός

Η... μετάλλαξη του τουρίστα - Τι ζητά

Το 2026 φέρνει έναν πιο προσωποποιημένο, ευέλικτο και βιωματικό τρόπο ταξιδιού, σύμφωνα με την Booking.com

Λάμπρος Καραγεώργος
Ελληνική οικονομία: Η επόμενη πίστα ίσως…καθυστερήσει
Economy

Η επόμενη πίστα για την ελληνική οικονομία ίσως...καθυστερήσει

Δημόσιο χρέος, εξωτερικά ελλείμματα, γεωπολιτικοί κίνδυνοι και πολιτικές εξελίξεις εξακολουθούν να προβληματίζουν τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης, κάτι που θα επηρεάσει την πιστοληπτική ικανότητα για την ελληνική οικονομία

Γιάννης Αγουρίδης
Πότε απαλλάσσεται από τον Φόρο Μεταβίβασης Ακινήτων (ΦΜΑ) η αγορά πρώτης κατοικίας
Experts

Πότε απαλλάσσεται από τον φόρο η αγορά πρώτης κατοικίας

Τι αναφέρει ο νέος Κώδικας Φορολογίας Περιουσίας - Ποιους αφορά

Απόστολος Αλωνιάτης
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Τεχνητή Νοημοσύνη: Η AI μετατρέπει τις δουλειές σε «gig» – Ο κίνδυνος για τους εργαζόμενους
Tεχνητή νοημοσύνη

Η AI μετατρέπει τις δουλειές σε «gig» - Ο κίνδυνος για τους εργαζόμενους

Καθώς οι εταιρείες ενσωματώνουν την τεχνητή νοημοσύνη και προσλαμβάνουν λιγότερους υπαλλήλους, θα ξεκινήσει μια στροφή προς την «οικονομία της περιστασιακής απασχόλησης» ("gig economy")

Γιάννης Αγουρίδης
Ναντέλα (Microsoft): Δεν μπορούμε να αφήσουμε τους γίγαντες της AI να καταβροχθίσουν την οικονομία
Tεχνητή νοημοσύνη

Ο Ναντέλα της Microsoft επικρίνει τους γίγαντες της AI

Σε συνέντευξή του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Microsoft ασκεί μια έντονη κριτική στην ισορροπία δυνάμεων της τεχνητής νοημοσύνης και ζητά να κερδηθεί η έγκριση της κοινωνίας

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Παπαστεργίου: Στο Pharos AI Factory χτίζουμε λύσεις AI με ελληνικό αποτύπωμα
Tεχνητή νοημοσύνη

Παπαστεργίου: Χτίζουμε λύσεις AI με ελληνικό αποτύπωμα

«Ο Δαίδαλος είναι μόνο η αρχή», είπε ο Δ.Παπαστεργίου και προανήγγειλε νέες υποδομές του ΕΔΥΤΕ στην Κοζάνη μιλώντας στο Investor Summit 2026

Wall Street: Η Μicron θα δώσει… σινιάλο για τις ανοδικές διαθέσεις του κλάδου τεχνητής νοημοσύνης
Wall Street

Η Μicron δίνει... σινιάλο για τις ανοδικές διαθέσεις του κλάδου τεχνητής νοημοσύνης

Η μετοχή της Micron έχει σημειώσει άνοδο 298% φέτος στη Wall Street

Δημήτρης Σταμούλης
Κέντρα δεδομένων: Η Κίνα εγκαινίασε το πρώτο υποθαλάσσιο data center που λειτουργεί με υπεράκτια αιολικά
Tεχνητή νοημοσύνη

Το πρώτο υποθαλάσσιο data center με ενέργεια από υπεράκτια αιολικά

Τα πρώτα κέντρα δεδομένων που τροφοδοτούνται από υπεράκτια αιολικά είναι γεγονός

Δημήτρης Σταμούλης
Pinterest: H νέα ΑΙ εφαρμογή που αλλάζει τον τρόπο των online αγορών
Tεχνητή νοημοσύνη

Pinterest: H νέα ΑΙ εφαρμογή που αλλάζει τον τρόπο των online αγορών

Το Pinterest επενδύει δυναμικά στην τεχνητή νοημοσύνη, παρουσιάζοντας ένα νέο εργαλείο που υπόσχεται πιο έξυπνες και προσωποποιημένες αγορές

Data centers στην Ελλάδα: Επενδύσεις έως 50 δισ. ευρώ την επόμενη δεκαετία
Tεχνητή νοημοσύνη

Η AI φέρνει επενδύσεις έως 50 δισ. στα ελληνικά data centers

Η ζήτηση εγκατεστημένης ισχύος από data centers μπορεί να φτάσει τα 5,7 GW έως το 2034, ενώ η κατανάλωση μπορεί να ανέλθει στις 22,8 TWh, αντιστοιχώντας έως και στο 27% της εγχώριας ζήτησης ρεύματος

Μάχη Τράτσα
Latest News
Brexit: Πώς οι υποστηρικτές του κατηγορούν ο ένας τον άλλον για την αποτυχία των υποθέσεών τους
World

Ποιόν κατηγορούν οι Βρετανοί για την αποτυχία του Brexit

Ο Μπόρις Τζόνσον, ο Μάικλ Γκόουβ και ο Ντόμινικ Κάμινγκς είναι μεταξύ εκείνων που επικρίνονται από τους οπαδούς του Brexit

Τεχνητή Νοημοσύνη: Η AI μετατρέπει τις δουλειές σε «gig» – Ο κίνδυνος για τους εργαζόμενους
Tεχνητή νοημοσύνη

Η AI μετατρέπει τις δουλειές σε «gig» - Ο κίνδυνος για τους εργαζόμενους

Καθώς οι εταιρείες ενσωματώνουν την τεχνητή νοημοσύνη και προσλαμβάνουν λιγότερους υπαλλήλους, θα ξεκινήσει μια στροφή προς την «οικονομία της περιστασιακής απασχόλησης» ("gig economy")

Γιάννης Αγουρίδης
Η απερισκεψία του Τραμπ με το Ιράν ανοίγει ένα μονοπάτι προς έναν πιο ασφαλή κόσμο
Reuters Breakingviews

Μια επική... απερισκεψία άνοιξε δρόμο για έναν πιο ασφαλή κόσμο

Με την Ευρώπη να αναδεικνύεται σε έναν αναπάντεχο νικητή της σύγκρουσης, μια καλύτερη παγκόσμια ισορροπία δυνάμεων είναι πλέον εφικτή

Hugo Dixon
Γκρίνσπαν: Η κρίση του 2008 και το σημάδι στην υστεροφημία του
World

Το σοκ της κρίσης και η μαύρη σελίδα στην υστεροφημία του Γκρίνσπαν

Η κρίση που συντάραξε την παγκόσμια οικονομία και κηλίδωσε την λαμπρή φήμη του Άλαν Γκρίνσπαν

Τζούλη Καλημέρη
Deutsche Bank: Αποτιμήσεις, Fed και Ορμούζ κρατούν σε «ομηρία» τις αγορές παγκοσμίως
Markets

DB: Αποτιμήσεις, Fed και Ορμούζ κρατούν σε «ομηρία» τις αγορές παγκοσμίως

Γιατί οι αγορές δεν αντέδρασαν πιο δυναμικά μετά τη συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν, σύμφωνα με την Deutsche Bank

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Πέθανε ο Κωνσταντίνος Κουβαράς, εκ των ιδρυτών της ΑΒΑΞ ΑΕ
Business

Πέθανε ο Κωνσταντίνος Κουβαράς, εκ των ιδρυτών της ΑΒΑΞ ΑΕ

Ο Κωνσταντίνος Κουβαράς από το 2020 ήταν εκτελεστικός αναπληρωτής προέδρου του Δ.Σ. του ομίλου AVAX

THEON: Νέες παραγγελίες 70 εκατ. και επιτάχυνση της ανάπτυξης 
Business

Νέες παραγγελίες 70 εκατ. και επιτάχυνση της ανάπτυξης για την THEON

Σημαντικό μέρος αυτών των παραγγελιών της THEON προέρχεται από τη Rheinmetall στο πλαίσιο του προγράμματος «Στρατιώτης του Μέλλοντος» της Bundeswehr

RWE: Αυξάνει το ποσοστό της στο διαχειριστή δικτύου Amprion με 4,1 δισ. δολ.
World

H RWE αποκτά νέο ποσοστό στο διαχειριστή δικτύου Amprion

Η RWE αποκτα πλειοψηφικο ποσοστό στην Amprion, η οποία λειτουργεί ένα δίκτυο υψηλής τάσης μήκους 11.000 χιλιομέτρων που μεταφέρει ηλεκτρική ενέργεια για περίπου 29 εκατομμύρια καταναλωτες στη Γερμανία

Brussels Prosecutors Issue Warrant for Ex-Commissioner Avramopoulos in Qatargate Probe
English Edition

Brussels Prosecutors Issue Warrant for Ex-Commissioner Avramopoulos in Qatargate Probe

Belgian authorities seek a parliamentary immunity waiver as the former EU Commissioner and Greek FM faces judicial scrutiny; lawmaker Avramopoulos has previously denied any wrongdoing in Qatargate case

Κυριάκος Πιερρακάκης: «Η  Ελλάδα και η Ευρώπη χρειάζονται μια επανάσταση παραγωγικότητας»
Economy

Πιερρακάκης: «Η  Ελλάδα και η Ευρώπη χρειάζονται μια επανάσταση παραγωγικότητας»

Τι είπε ο ΥΠΕΘΟ Κυριάκος Πιερρακάκης στην ημερίδα της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) με θέμα: «The Next Gen Audit: Innovation, Quality, and AI»

Tata Electronics: Στόχος κυβερνοεπίθεσης, διαρροές απορρήτων εγγράφων για Apple – Tesla
World

Κυβερνοεπίθεση στην Tata Electronics αποκάλυψε «μυστικά» των Apple - Tesla

Η Tata Electronics ανακοίνωσε ότι εντόπισε «περιστατικό κυβερνοασφάλειας»

Δημήτρης Σταμούλης
Δήμας: Η Ελλάδα σε ρόλο γέφυρας σταθερότητας για το διεθνές εμπόριο
Business

Η Ελλάδα κόμβος υποδομών και στρατηγικών διαδρόμων

Από τις χρηματοδοτήσεις της ΕΤΕπ έως το νέο data center της ΔΕΗ στην Κοζάνη, το τοπίο των υποδομών αλλάζει ραγδαία

EasyJet: Απορρίπτει πρόταση «φτηνής» εξαγοράς από αμερικανό αγοραστή έναντι 4,7 δισ. λιρών
World

EasyJet: Απορρίπτει πρόταση «φτηνής» εξαγοράς από αμερικανό αγοραστή έναντι 4,7 δισ. λιρών

Η EasyJet είναι μία από τις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες της Ευρώπης και πέρυσι μετέφερε πάνω από 90 εκατομμύρια επιβάτες

Παπαστράτος – ΟΠΑ: 50 υποτροφίες μέσα στα επόμενα 5 χρόνια
Business

Παπαστράτος – ΟΠΑ: 50 υποτροφίες μέσα στα επόμενα 5 χρόνια

Μνημόνιο Συνεργασίας στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας FutuReady Greece από Παπαστράτος και Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ)

Κώτσηρας: Στόχος η περαιτέρω αναβάθμιση του δικτύου του Μετρό
Μεταφορές

Κώτσηρας: Στόχος η αναβάθμιση του δικτύου του Μετρό

Το Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας των Γραμμών 2 & 3 του Μετρό και το Κέντρο Ελέγχου και Ασφάλειας της ΣΤΑΣΥ, επισκέφθηκε ο Γιώργος Κώτσηρας

Ελληνικές τράπεζες: Ισχυρές οι προοπτικές, λέει η Pireus Sec. – Alpha και Eurobank οι κορυφαίες επιλογές
Τράπεζες

Ισχυρές προοπτικές για τις τράπεζες - Top pick Alpha και Eurobank

Τι αναφέρει η Piraeus Securities για τις ελληνικές τράπεζες και την πορεία της κερδοφορίας για το 2026

Αλεξάνδρα Τόμπρα

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