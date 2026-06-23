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Oracle: 21.000 απολύσεις λόγω στροφής στην τεχνητή νοημοσύνη

Οι περικοπές αντιστοιχούν σε περίπου 13% του προσωπικού της Oracle

Tεχνητή νοημοσύνη 23.06.2026, 23:55
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Oracle: 21.000 απολύσεις λόγω στροφής στην τεχνητή νοημοσύνη
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Περίπου 21.000 θέσεις εργασίας παγκοσμίως κατάργησε η Oracle τον τελευταίο χρόνο, καθώς ο αμερικανικός τεχνολογικός γίγαντας αναδιαμορφώνει τις δραστηριότητές του με επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη (AI), όπως δείχνει η τελευταία ετήσια έκθεση της εταιρείας.

Πάνω από 100.000 εργαζόμενοι στον τομέα της τεχνολογίας απολύθηκαν τον τελευταίο χρόνο

Η εταιρεία λογισμικού και υπολογιστικού νέφους αναφέρει ότι στις 31 Μαΐου 2026 απασχολούσε περίπου 141.000 υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης, αριθμός μειωμένος σε σχέση με τους περίπου 162.000 εργαζόμενους την ίδια περίοδο πέρυσι.

«Η εφαρμογή τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης σε όλες τις δραστηριότητές μας έχει οδηγήσει, και ενδέχεται να συνεχίσει να οδηγεί, σε μειώσεις του προσωπικού μας», αναφέρεται στην έκθεση.

Οι περικοπές, οι οποίες αντιστοιχούν σε περίπου 13% του προσωπικού της Oracle, εντάσσονται σε μια ευρύτερη τάση μεταξύ των εταιρειών τεχνολογίας, καθώς αυτές δαπανούν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια για την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, όπως κέντρα δεδομένων.

Η Amazon και η Meta, ιδιοκτήτρια του Facebook, έχουν προχωρήσει σε περικοπές χιλιάδων θέσεων εργασίας τους τελευταίους μήνες, καθώς επενδύουν μαζικά στην τεχνητή νοημοσύνη.

Tουλάχιστον 100.000 απολύσεις στον κλάδο τεχνολογίας

Πάνω από 100.000 εργαζόμενοι στον κλάδο της τεχνολογίας απολύθηκαν τον τελευταίο χρόνο, σύμφωνα με εκτιμήσεις εταιρειών που παρακολουθούν την αγορά εργασίας.

Η Oracle προχώρησε σε «σημαντικές» περικοπές θέσεων εργασίας τον Απρίλιο, σύμφωνα με αναρτήσεις ανώτερων στελεχών στο διαδίκτυο, αλλά η πλήρης έκταση των απολύσεων δεν είχε αποκαλυφθεί μέχρι την υποβολή της ετήσιας έκθεσής της.

Η εταιρεία ανέφερε ότι οι περικοπές οδήγησαν σε αποζημιώσεις αποχώρησης και άλλα έξοδα αναδιάρθρωσης ύψους περίπου 1,8 δισ. δολαρίων κατά το παρελθόν έτος.

Το ποσό αυτό είναι σημαντικά υψηλότερο από τα 374 εκατ. δολάρια που δαπανήθηκαν για αναδιάρθρωση κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος.

Η Oracle ανέφερε ότι οι προσπάθειες αναδιάρθρωσής της «μπορεί να προκαλέσουν αναταραχές». Προειδοποίησε ότι η αναδιοργάνωση ενδέχεται να οδηγήσει σε έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού σε ορισμένες θέσεις, με αποτέλεσμα την απώλεια παραγωγικότητας που θα μπορούσε να επηρεάσει τα κέρδη της.

Η εταιρεία δήλωσε στο BBC: «Καθώς οι δραστηριότητές μας στους τομείς του cloud και της τεχνητής νοημοσύνης (AI) αναπτύσσονται, θα εξισορροπούμε συνεχώς τους πόρους μας και θα αναδιαρθρώνουμε την ομάδα ανάπτυξης μας, ώστε να διασφαλίσουμε ότι διαθέτουμε το κατάλληλο προσωπικό για την παροχή των καλύτερων προϊόντων cloud και AI στους πελάτες μας σε όλο τον κόσμο.»

O αγώνας για την τεχνητή νοημοσύνη

Η Oracle βρίσκεται σε έναν διαρκή αγώνα δρόμου για την ανάπτυξη κέντρων δεδομένων για γίγαντες της τεχνητής νοημοσύνης, όπως η OpenAI και η Meta.

Το BBC είχε αναφέρει προηγουμένως ότι η Oracle σχεδίαζε να δαπανήσει τουλάχιστον 50 δισ. δολάρια σε υποδομές φέτος.

Η εταιρεία ιδρύθηκε από τον Λάρι Έλισον, έναν από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο, ο οποίος διατελεί επίσης διευθυντής τεχνολογίας της Oracle.

Πολλές εταιρείες έχουν μειώσει το προσωπικό τους — το οποίο συχνά αποτελεί τη μεγαλύτερη δαπάνη μιας εταιρείας τεχνολογίας — καθώς επενδύουν στην τεχνητή νοημοσύνη.

Η Google, η Amazon και η Meta σχεδιάζουν συνολικά να επενδύσουν περίπου 650 δισ. δολάρια στην τεχνολογία αυτή φέτος.

Η Amazon δήλωσε ότι σχεδιάζει να δαπανήσει 200 δισ. δολάρια κατά το επόμενο έτος σε επενδύσεις τεχνητής νοημοσύνης, το μεγαλύτερο ποσό από όλες τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας.

Ο γίγαντας του ηλεκτρονικού εμπορίου και της τεχνολογίας, ο οποίος απασχολεί πάνω από 1,5 εκατομμύριο άτομα παγκοσμίως, δήλωσε επίσης ότι θα προχωρήσει σε περικοπή περίπου 30.000 θέσεων εργασίας σε διάφορες φάσεις απολύσεων.

Ένας ανώτερος διευθυντής της Amazon ανέφερε σε εσωτερική ανακοίνωση τον περασμένο Οκτώβριο ότι η εταιρεία έπρεπε να οργανωθεί «με πιο λιτό τρόπο», καθώς η τεχνητή νοημοσύνη «επιτρέπει στις εταιρείες να καινοτομούν πολύ πιο γρήγορα από ποτέ».

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