ΗΠΑ: H δημογραφική ύφεση αλλάζει το χάρτη της αγοράς αυτοκινήτου

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Περαιτέρω μείωση της αγοράς αυτοκινήτου προβλέπουν οι ειδικοί εξαιτίας των δημογραφικών αλλαγών στις ΗΠΑ και αυτό δέκα χρόνια μετά την πώληση 17,6 εκατομμυρίων αυτοκινήτων, αριθμό ρεκόρ. Ορισμένες προβλέψεις λένε ότι η χώρα μπορεί να μην πλησιάσει ξανά αυτόν τον αριθμό, σημειώνει το CNBC.

Οι αναλυτές της συμβουλευτικής εταιρείας Bain & Company ανέφεραν ότι πολλά σημάδια δείχνουν ότι η αγορά πρόκειται να συρρικνωθεί ακόμη περισσότερο. Η μείωση των ποσοστών γεννήσεων, οι αλλαγές συμπεριφοράς, οι υψηλές τιμές των αυτοκινήτων και μια αυξανόμενη γκάμα εναλλακτικών λύσεων θα μπορούσαν να μειώσουν τις πωλήσεις κατά περισσότερο από 2 εκατομμύρια μονάδες έως το 2040, σύμφωνα με την ανάλυσή τους.

Αυτές οι ενδείξεις δείχνουν ένα μέλλον όπου οι αυτοκινητοβιομηχανίες ανταγωνίζονται σκληρά για έναν συρρικνούμενο αριθμό πελατών, δήλωσε ο Μαρκ Γκότφρεντσον, συνεργάτης της Bain & Company.

Η αυτοκινητοβιομηχανία βασιζόταν ιστορικά σε ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 1%, ο οποίος ακολουθούσε την αύξηση του συνολικού πληθυσμού, ανέφερε ο Γκότφρεντσον. Ωστόσο, σε όλο τον κόσμο, οι κυβερνητικές στατιστικές δείχνουν ότι η αύξηση του πληθυσμού έχει επιβραδυνθεί, ενώ ορισμένες χώρες παρουσιάζουν ήδη μείωση.

«Είναι η τέλεια καταιγίδα, έτσι δεν είναι;», είπε ο Γκότφρεντσον. «Ξεκινά με τη μείωση του πληθυσμού. Δεν είσαι πλέον ένας αναπτυσσόμενος κλάδος. Είσαι ένας κλάδος σε παρακμή. Είσαι ένας κλάδος σε παρακμή, σε μια εποχή που η τεχνολογία ανατρέπει τα πάντα».

Τα δημογραφικά δεδομένα στις ΗΠΑ

Το ποσοστό γονιμότητας στις ΗΠΑ το 2025 ήταν περίπου 1,6 γεννήσεις ανά γυναίκα. Αν και δεν είναι τόσο χαμηλό όσο σε ορισμένες χώρες της Ευρώπης ή της Ασίας, θεωρείται κάτω από το ποσοστό ανανέωσης του πληθυσμού, που είναι 2,1, σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC).

Η Bain ανέφερε ότι αυτό έχει αντισταθμιστεί από τη σχετικά υψηλή μετανάστευση — περίπου ένα εκατομμύριο άτομα που έρχονται στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τον ιστορικό μέσο όρο που επικαλέστηκε. Ωστόσο, η εταιρεία δήλωσε ότι αναμένει οι περιοριστικές μεταναστευτικές πολιτικές να διαρκέσουν για τα επόμενα 15 χρόνια, μειώνοντας κατά το ήμισυ τα ιστορικά καθαρά ποσοστά μετανάστευσης των τελευταίων 20 ετών, πράγμα που σημαίνει ότι θα μπορούσαν να φτάσουν και πάλι στα χαμηλά επίπεδα που παρατηρήθηκαν το 2019.

Η AutoForecast Solutions, μια εταιρεία προβλέψεων, εκτιμά ότι οι πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων στις ΗΠΑ θα παραμείνουν σχετικά σταθερές στα 16 εκατομμύρια περίπου έως το 2033, το πιο μακρινό έτος για το οποίο η εταιρεία δημοσιεύει εκτιμήσεις.

«Αν κοιτάξουμε προς το μέλλον, οι νεότεροι άνθρωποι είναι πιο πιθανό να χρησιμοποιούν το Uber ή το Lyft όταν πηγαίνουν κάπου», δήλωσε ο Σαμ Φιοράνι , αντιπρόεδρος παγκόσμιων προβλέψεων για τον τομέα των οχημάτων της εταιρείας. «Εξακολουθούμε να βλέπουμε ομάδες νέων που απολαμβάνουν την οδήγηση και θέλουν ένα καινούργιο αυτοκίνητο, αλλά όλο και λιγότεροι μπορούν να το αντέξουν οικονομικά».

Εάν τα ρομποταξί γίνουν ευρέως διαθέσιμα και προσιτά τα επόμενα 15 χρόνια, το ποσοστό του πληθυσμού που διαθέτει άδεια οδήγησης θα μπορούσε να μειωθεί κατά περίπου 2 έως 3 ποσοστιαίες μονάδες, στο 85%, σύμφωνα με έρευνα της Bain. Ο αριθμός των οχημάτων ανά οδηγό θα μπορούσε να μειωθεί από 1,2 σε 1,1, κάτι που θα ισοδυναμούσε με το 10% έως 20% των νοικοκυριών των ΗΠΑ να απαλλαγούν από ένα όχημα.