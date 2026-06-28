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UBS: Η μεγαλύτερη μεταφορά πλούτου στην ιστορία είναι εδώ: Πώς θα ξοδέψει η επόμενη γενιά τα τρισεκατομμύρια

Τρισεκατομμύρια δολάρια αναμένεται να μεταβιβαστούν από τους ιδρυτές στις νεότερες γενιές σε όλο τον κόσμο

World 28.06.2026, 08:00
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UBS: Η μεγαλύτερη μεταφορά πλούτου στην ιστορία είναι εδώ: Πώς θα ξοδέψει η επόμενη γενιά τα τρισεκατομμύρια
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Η μεγαλύτερη μεταβίβαση πλούτου στη σύγχρονη ιστορία βρίσκεται σε εξέλιξη σύμφωνα με τη UBS, και οι κληρονόμοι που πρόκειται να κληρονομήσουν τρισεκατομμύρια δολάρια από τις οικογενειακές περιουσίες ετοιμάζονται να χρησιμοποιήσουν τα χρήματα με τρόπο πολύ διαφορετικό από τις γενιές που τα δημιούργησαν.

Οι νεότεροι κληρονόμοι τείνουν να βλέπουν τον πλούτο μέσα από μια «παγκόσμια οπτική» και είναι πιο ανοιχτοί σε διαφοροποιημένες επενδύσεις σε διάφορες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων και αγορές

Κατά τις επόμενες δύο δεκαετίες, εκτιμάται ότι 83,5 τρισεκατομμύρια δολάρια θα μεταβιβαστούν από τους baby boomers και τους ηλικιωμένους επιχειρηματίες στα παιδιά και τα εγγόνια τους, σύμφωνα με την UBS.

«Ο κόσμος εισέρχεται σε μια ιστορική διαγενεακή μεταβίβαση πλούτου», δήλωσε η UBS στο CNBC. Μόνο οι οικογένειες δισεκατομμυριούχων αναμένεται να μεταβιβάσουν περίπου 6,9 τρισεκατομμύρια δολάρια έως το 2040.

Για πολλές πλούσιες οικογένειες, η πρώτη γενιά δημιούργησε περιουσίες σε συγκεκριμένους τομείς που γνώριζαν καλά: οικογενειακές επιχειρήσεις, ακίνητα ή μετοχές τοπικών εταιρειών υψηλής αξίας, όπως δήλωσαν ειδικοί σε θέματα πλούτου στο CNBC. Τα παιδιά τους είναι πιο πιθανό να έχουν λάβει διεθνή εκπαίδευση, να είναι πιο ευέλικτα και ανοιχτά σε ένα ευρύτερο φάσμα επενδύσεων.

«Η πρώτη γενιά ήταν οι “οικοδόμοι”», δήλωσε η Ελίζαμπεθ Χαρτ, διευθύνουσα σύμβουλος και ιδρύτρια της Legacy Wealth Advisors. «Ο πλούτος τους συνήθως συνδέεται με μία μόνο κατηγορία περιουσιακών στοιχείων την οποία κατανοούν σε βάθος, συχνά μια οικογενειακή επιχείρηση ή μετοχές τοπικών εταιρειών υψηλής αξίας.»

Αντίθετα, οι νεότεροι κληρονόμοι τείνουν να «βλέπουν τον πλούτο μέσα από μια παγκόσμια οπτική», ανέφερε η Χαρτ, προσθέτοντας ότι είναι πιο ανοιχτοί σε διαφοροποιημένες επενδύσεις σε διάφορες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων και αγορές.

Αυτή η μεταβολή θα μπορούσε να ανακατευθύνει μέρος του κληρονομημένου πλούτου μακριά από τις παραδοσιακές μορφές αποθήκευσης του οικογενειακού κεφαλαίου, ιδίως τα ακίνητα. Η Χαρτ ανέφερε ότι οι ασιατικές οικογένειες, ειδικότερα, ιστορικά επενδύουν «σχεδόν αποκλειστικά σε ακίνητα εδώ και γενιές», αλλά οι κληρονόμοι της δεύτερης και τρίτης γενιάς επιδιώκουν όλο και περισσότερο τη διαφοροποίηση σε άλλα περιουσιακά στοιχεία και γεωγραφικές περιοχές.

Μια έρευνα της Natixis Investment Managers διαπίστωσε ότι οι millennials είναι πολύ πιο πιθανό από τους παλαιότερους επενδυτές να επιδιώκουν έκθεση σε ιδιωτικά περιουσιακά στοιχεία, με το 53% να εκφράζει ενδιαφέρον. Είναι επίσης πιο πιθανό να συζητούν για τα κρυπτονομίσματα με τους συμβούλους τους, με το 62% να το κάνει, ενώ το 44% σχεδιάζει να αυξήσει ή να ξεκινήσει επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα εντός του επόμενου έτους.

Η νεότερη γενιά φαίνεται επίσης να αισθάνεται πιο άνετα με τον κίνδυνο. Η Natixis διαπίστωσε ότι το 78% των millennials στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού επιθυμεί ευκαιρίες για να ξεπεράσει την αγορά, σε σύγκριση με το 38% των baby boomers που είναι πρόθυμοι να αναλάβουν κινδύνους για να προχωρήσουν.

Oι νεότεροι κάτοχοι περιουσίας θεωρούν όλο και λιγότερο τα χρήματα ως αυτοσκοπό και όλο και περισσότερο ως μέσο για την επίτευξη στόχων

Τα χρήματα ως μέσο για την επίτευξη ενός σκοπού

Ο Τόμπιας Πρέστελ, ιδρυτής της Prestel & Partner, δήλωσε ότι οι νεότεροι κάτοχοι περιουσίας θεωρούν όλο και λιγότερο τα χρήματα ως αυτοσκοπό και όλο και περισσότερο ως μέσο για την επίτευξη στόχων.

«Για τους περισσότερους ηλικιωμένους, τα χρήματα είναι ένα αντικείμενο και τα χρήματα προσφέρουν περισσότερα, ενώ για τους περισσότερους νεότερους, τα χρήματα είναι απλώς ένα εργαλείο», είπε ο Πρέστελ. «Ενδιαφέρονται περισσότερο για το πώς χρησιμοποιείται το εργαλείο παρά για να απολαμβάνουν το θησαυροφυλάκιο».

Η αλλαγή στη νοοτροπία επηρεάζει επίσης τις καταναλωτικές συνήθειες. Αντί να δημιουργούν συλλογές παραδοσιακών συμβόλων κοινωνικού κύρους, ορισμένοι νεότεροι κληρονόμοι δίνουν προτεραιότητα στις εμπειρίες, την κινητικότητα και τον διεθνή τρόπο ζωής. Ο Prestel ανέφερε ότι οι νεότεροι πλούσιοι είναι λιγότερο πιθανό να συλλέγουν αυτοκίνητα και πιο πιθανό να κατέχουν κατοικίες σε όλο τον κόσμο, συνδυάζοντας τα ταξίδια με την παγκόσμια παρουσία στον τομέα των ακινήτων.

Το ενδιαφέρον για τη βιωσιμότητα και τις επενδύσεις με κοινωνικό αντίκτυπο κερδίζει επίσης έδαφος. Η UBS διαπίστωσε ότι σχεδόν το ήμισυ των επενδυτών της επόμενης γενιάς έχει ήδη επενδύσει ή επιθυμεί να μάθει περισσότερα σχετικά με τις επενδύσεις με κοινωνικό αντίκτυπο και τις βιώσιμες επενδύσεις.

Η μεταβίβαση αυτή αναδιαμορφώνει επίσης τον τρόπο με τον οποίο οι οικογένειες διαχειρίζονται τον πλούτο τους. Η τράπεζα διαπίστωσε ότι τα μέλη της επόμενης γενιάς των οικογενειών θεωρούν όλο και περισσότερο την κληρονομιά ως μεταβίβαση ευθύνης και όχι ως μια ενδεχόμενη οικονομική απροσδόκητη τύχη.

«Ο αδελφός μου και εγώ δεν θεωρούμε την κληρονομιά ως κάτι που θα λάβουμε, αλλά μάλλον ως την ευθύνη μας να κάνουμε τόσο καλή δουλειά όσο έκανε ο πατέρας μας», δήλωσε ένας από τους ερωτηθέντες στην UBS.

Ωστόσο, η μετάβαση αυτή δεν είναι χωρίς κινδύνους.

Ενώ ο τεράστιος όγκος του πλούτου που αλλάζει χέρια δεν είναι πιθανό να ανατρέψει τη γενικότερη μεταβίβαση, οι σύμβουλοι αναφέρουν ότι οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι για τη διατήρηση του πλούτου συχνά προέρχονται από το εσωτερικό των ίδιων των οικογενειών.

«Το πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη χρημάτων· είναι η έλλειψη επικοινωνίας», δήλωσε ο Hart της Legacy Wealth Advisors.

Πολλοί δημιουργοί πλούτου πρώτης γενιάς εξακολουθούν να διστάζουν να παραχωρήσουν τον έλεγχο, ιδίως στην Ασία, όπου οι περιουσίες συνδέονται συχνά στενά με τον πατριάρχη ή τη μητριάρχη της οικογένειας. Εν τω μεταξύ, οι κληρονόμοι πιέζουν για μεγαλύτερη διαφάνεια, σχεδιασμό διαδοχής και επίσημες δομές διακυβέρνησης όσον αφορά τα οικογενειακά περιουσιακά στοιχεία.

«Ακόμη και με ένα σχέδιο διαδοχής, ο μεγαλύτερος παράγοντας καταστροφής του πλούτου είναι οι οικογενειακές διαμάχες», πρόσθεσε ο Χαρτ.

Καθώς οι περιουσίες μεταβιβάζονται πέρα από τη γενιά των ιδρυτών, οι σύμβουλοι αναφέρουν ότι η επιτυχής μεταβίβαση εξαρτάται όλο και περισσότερο από την προετοιμασία των κληρονόμων για τη διαχείριση της περιουσίας, και όχι μόνο από τη διάρθρωση των ίδιων των περιουσιακών στοιχείων.

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