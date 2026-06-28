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Απογραφή ασανσέρ: Αντίστροφη μέτρηση για τη λήξη της προθεσμίας

Τελευταία ημέρα είναι η 30η Ιουνίου 2026 για την απογραφή ασανσέρ και δεν προβλέπεται να δοθεί άλλη παράταση

Economy 28.06.2026, 16:16
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Απογραφή ασανσέρ: Αντίστροφη μέτρηση για τη λήξη της προθεσμίας
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Λίγο πριν από την εκπνοή της προθεσμίας βρίσκεται η διαδικασία απογραφής των ασανσέρ της χώρας στο ψηφιακό Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων. Τελευταία ημέρα είναι η 30η Ιουνίου 2006 και δεν προβλέπεται να δοθεί άλλη παράταση.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας, ο αριθμός απογραφής θα αποτελεί βασικό στοιχείο τεχνικής ταυτοποίησης του ανελκυστήρα και θα πρέπει να αναγράφεται στα παραστατικά συντήρησης

Με την απογραφή, το υπουργείο Ανάπτυξης, μέσω της γενικής γραμματείας Βιομηχανίας, επιδιώκει να διαμορφώσει για πρώτη φορά μια πλήρη και αξιόπιστη εικόνα για τους ανελκυστήρες που είναι εγκατεστημένοι στη χώρα, με στόχο τη χάραξη των βέλτιστων πολιτικών για την στοχευμένη εποπτεία, την πρόληψη κινδύνων και τη συνεχή ενίσχυση της ασφαλούς λειτουργίας τους.

Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά και δωρεάν, μέσω της πλατφόρμας elevator.mindev.gov.gr, με κωδικούς Taxisnet, και αφορά όλους τους ανελκυστήρες, ανεξάρτητα από τη χρήση του κτιρίου, την κατάσταση πιστοποίησης ή τυχόν προηγούμενη καταχώριση σε άλλο μητρώο.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας, ο αριθμός απογραφής θα αποτελεί βασικό στοιχείο τεχνικής ταυτοποίησης του ανελκυστήρα και θα πρέπει να αναγράφεται στα παραστατικά συντήρησης.

Ακολουθούν δέκα χρηστικές ερωτήσεις και απαντήσεις για τα όσα πρέπει να γνωρίζουν ιδιοκτήτες, διαχειριστές και επαγγελματίες του κλάδου για την απογραφή των ανελκυστήρων.

Χρήσιμες ερωτήσεις – απαντήσεις για την απογραφή ανελκυστήρων

1. Ποιους ανελκυστήρες αφορά η απογραφή;

Η απογραφή αφορά όλους τους ανελκυστήρες, χωρίς εξαίρεση.

Αφορά ανελκυστήρες σε:

• πολυκατοικίες,

• μονοκατοικίες,

• γραφεία,

• ξενοδοχεία,

• σούπερ μάρκετ,

• εμπορικά κέντρα,

• επαγγελματικές εγκαταστάσεις,

• μικτές χρήσεις, δηλαδή κτίρια που έχουν και κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους.

Η απογραφή πρέπει να γίνει ακόμη και αν ο ανελκυστήρας έχει ήδη πιστοποιηθεί ή έχει δηλωθεί στο παρελθόν σε άλλο μητρώο.

2. Μέχρι πότε πρέπει να γίνει η απογραφή;

Η προθεσμία λήγει οριστικά στις 30 Ιουνίου 2026.

Μετά την ημερομηνία αυτή, η απογραφή δεν θα θεωρείται εμπρόθεσμη.

3. Θα δοθεί άλλη παράταση;

Όχι.

Η νομοθεσία προέβλεπε δυνατότητα παράτασης μόνο μία φορά και αυτή έχει ήδη δοθεί.

Συνεπώς, δεν υπάρχει νόμιμο περιθώριο για νέα παράταση. Όσοι δεν έχουν ολοκληρώσει την απογραφή πρέπει να το κάνουν άμεσα.

4. Πού γίνεται η απογραφή και πόσο κοστίζει;

Η απογραφή γίνεται ηλεκτρονικά, στην πλατφόρμα:

elevator.mindev.gov.gr

Η διαδικασία γίνεται με κωδικούς Taxisnet, είναι απλή, διαρκεί λίγα λεπτά και είναι εντελώς δωρεάν.

Δεν υπάρχει κανένα τέλος ή κόστος για την απογραφή.

5. Η προσωρινή αποθήκευση αρκεί;

Όχι.

Η προσωρινή αποθήκευση δεν αποτελεί οριστική απογραφή.

Για να θεωρηθεί ότι ο ανελκυστήρας έχει απογραφεί, πρέπει να έχει γίνει οριστική υποβολή μέσα στην πλατφόρμα.

Σήμερα υπάρχουν περίπου 7.500 προσωρινά αποθηκευμένες δηλώσεις που δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Αν δεν ολοκληρωθούν έως τις 30 Ιουνίου, κινδυνεύουν να θεωρηθούν εκπρόθεσμες.

Για τον λόγο αυτό, όσοι έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία πρέπει να συνδεθούν εκ νέου στην πλατφόρμα και να επιβεβαιώσουν ότι η απογραφή έχει ολοκληρωθεί οριστικά.

Ο ασφαλέστερος τρόπος για να βεβαιωθεί ο καταχωρών ότι η απογραφή ολοκληρώθηκε επιτυχώς είναι να έχει εκδοθεί και να έχει ανοίξει το σχετικό αρχείο PDF που περιλαμβάνει τον μοναδικό αριθμό αναγνώρισης (UUID) της απογραφής. Εάν δεν έχει εκδοθεί το συγκεκριμένο PDF ή υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία, συνιστάται να γίνει άμεσα έλεγχος της δήλωσης στην πλατφόρμα πριν από τη λήξη της προθεσμίας.

6. Ποιος μπορεί να κάνει την απογραφή;

Την απογραφή μπορεί να κάνει ο ιδιοκτήτης, ο διαχειριστής ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του κτιρίου.

Αν κάποιος δυσκολεύεται, μπορεί να επικοινωνήσει με τον συντηρητή ή τον εγκαταστάτη του ανελκυστήρα. Οι επαγγελματίες του κλάδου μπορούν να βοηθήσουν ουσιαστικά ώστε η απογραφή να ολοκληρωθεί σωστά και έγκαιρα.

7. Τι θα γίνει αν ο ανελκυστήρας δεν απογραφεί μέχρι τις 30 Ιουνίου;

Μετά την 1η Ιουλίου, οι ανελκυστήρες που δεν έχουν απογραφεί θα μπορούν να απογραφούν μόνο μετά την καταβολή του προβλεπόμενου προστίμου, με διαδικασία που θα προβλέπεται μέσα από την πλατφόρμα.

Τα πρόστιμα για τους ιδιοκτήτες, διαχειριστές ή νόμιμους εκπροσώπους είναι ανά ανελκυστήρα:

• 1.000 ευρώ για κτίρια με χρήση κατοικίας,

• 2.500 ευρώ για κτίρια με επαγγελματική ή μικτή χρήση,

• 5.000 ευρώ για κτίρια προσπελάσιμα από το ευρύ κοινό.

8. Θα μπορεί να συντηρείται ένας ανελκυστήρας που δεν έχει απογραφεί;

Όχι νόμιμα.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας, ο αριθμός απογραφής θα αποτελεί βασικό στοιχείο τεχνικής ταυτοποίησης του ανελκυστήρα.

Αυτό σημαίνει ότι οι συντηρητές και οι εγκαταστάτες θα πρέπει να ζητούν από τον υπεύθυνο του κτιρίου τον αριθμό απογραφής του ανελκυστήρα που συντηρούν.

Αν ένας ανελκυστήρας δεν έχει απογραφεί, δεν θα μπορεί να συντηρείται νόμιμα χωρίς την προηγούμενη τακτοποίησή του και την καταβολή του σχετικού προστίμου.

9. Πώς θα ελέγχονται οι συντηρητές και οι εγκαταστάτες;

Ο έλεγχος θα είναι απλός και διασταυρωτικός.

Μετά την 1η Ιουλίου, οι συντηρητές και οι εγκαταστάτες θα πρέπει να αναγράφουν στα παραστατικά συντήρησης τον νόμιμο αριθμό απογραφής του ανελκυστήρα.

Τα στοιχεία των παραστατικών θα μπορούν να διασταυρώνονται με τα στοιχεία του Μητρώου Απογραφής. Αν διαπιστωθεί ότι συντηρήθηκε ανελκυστήρας που δεν είχε απογραφεί, τότε θα επιβάλλονται και στον συντηρητή ή εγκαταστάτη οι αντίστοιχες κυρώσεις.

10. Τι πρέπει να κάνω σήμερα;

Αν είστε ιδιοκτήτης ή διαχειριστής, μπείτε άμεσα στην πλατφόρμα elevator.mindev.gov.gr και ολοκληρώστε την απογραφή.

Αν έχετε κάνει μόνο προσωρινή αποθήκευση, προχωρήστε σε οριστική υποβολή.

Αν δυσκολεύεστε, επικοινωνήστε με τον συντηρητή ή τον εγκαταστάτη του ανελκυστήρα σας.

Για πληροφορίες και τεχνική υποστήριξη μπορείτε να επικοινωνείτε με την αρμόδια υπηρεσία στο: [email protected]

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