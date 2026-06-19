Ασανσέρ: Σκέψεις για παράταση στην απογραφή – Ποια είναι τα προβλήματα

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Στις 30 Ιουνίου 2026 θα λήξει οριστικά η παράταση της προθεσμίας απογραφής ασανσέρ της χώρας που είχε ζητήσει μάλιστα και η ΠΟΜΙΔΑ με επιστολή προς τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκο. Στόχος ήταν

να δοθεί όλος ο αναγκαίος χρόνος στους ιδιοκτήτες κτιρίων, στους διαχειριστές πολυκατοικιών, αλλά κυρίως στις επιχειρήσεις των συντηρητών ανελκυστήρων, να ολοκληρώσουν το δύσκολο έργο της απογραφής τους στην πλατφόρμα του Μητρώου Ανελκυστήρων, χαρακτηρίζοντας την απογραφή ως «εθνικό στοίχημα» που πρέπει να κερδηθεί με τη συμμετοχή όλων.

Κάτι το οποίο δεν φαίνεται να επετεύχθη, καθώς επικρατεί μια σύγχυση για τις δηλώσεις, γεγονός που δίνει έδαφος σε μεγαλύτερες πιθανόηττες για νέα παράταση.

Τα προβλήματα με τα ασανσέρ

Ένα μεγάλο μέρος των ασανσέρ παραμένει αδήλωτο ακόμη και 11 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία που είναι γνωστή μέχρι στιγμής. Το φαινόμενο εντοπίζεται κυρίως σε μικρά οικιστικά συγκροτήματα, μεζονέτες και κτίρια χαμηλής προσέλευσης.

Σε επόμενο επίπεδο όμως, ακόμη και όταν ολοκληρωθεί το νέο ηλεκτρονικό μητρώο, θα προκύψει η ανάγκη για απαραίτητους τεχνικούς ελέγχους και πιστοποιήσεις, οι οποίες θα οδηγήσουν στην ανάγκη για κοστοβόρες εργασίες αναβάθμισης.

Ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων ασφαλείας κοστίζει, γι’ αυτό και εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις για τη χρηματοδότηση των έργων, όπως η δημιουργία ειδικών προγραμμάτων επιδότησης μέσω κονδυλίων του ΕΣΠΑ, ή η προσαρμογή των υφιστάμενων φορολογικών κινήτρων για ανακαινίσεις. Με την ΠΟΜΙΔΑ ωστόσο να σημειώνει πως «το συγκεκριμένο φορολογικό εργαλείο μπορεί να αξιοποιηθεί για την ανακαίνιση των ασανσέρ, όμως κρύβει έναν σημαντικό περιορισμό: ωφελεί ουσιαστικά μόνο όσους έχουν υψηλές φορολογικές υποχρεώσεις».

Η εγγτραφή των ασανσέρ στο Μητρώο

Υπενθυμίζεται πως κάθε εγγραφή ανελκυστήρα στο Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

-Στοιχεία ιδιοκτήτη ή διαχειριστή ή νόμιμου εκπροσώπου. Εφόσον πρόκειται για συνιδιοκτησία, η διαδικασία εγγραφής μπορεί να ολοκληρωθεί από έναν μόνο ιδιοκτήτη.

-Διεύθυνση του εγκατεστημένου ανελκυστήρα, δεδομένα γεωγραφικής θέσης. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων του ενός ανελκυστήρων στην ίδια διεύθυνση/κτίριο, απαιτούνται ισάριθμες εγγραφές με τα στοιχεία προσδιορισμού ενός εκάστου εξ αυτών

-Αριθμός στάσεων ανελκυστήρα

-Έτος εγκατάστασης

-Στοιχεία του υπεύθυνου συντηρητή

Τα κόστη

Το κόστος απογραφής είναι μηδενικό. Το κόστος του πιστοποιητικού είναι γύρω στα 150 ευρώ – 200 ευρώ και το κόστος του τυχόν επανελέγχου είναι γύρω στα 50 ευρώ.

Το κόστος αναβάθμισης κοστίζει ανάλογα με τις ελλείψεις που θα διαπιστώσει ο έλεγχος. Όσο παλαιότερος είναι ο ανελκυστήρας είναι φυσικό να είναι περισσότερες οι ελλείψεις και φυσικά μεγαλύτερο το κόστος.

Το ποσό για την αναβάθμιση μπορεί να ξεκινά περίπου από 700 ευρώ και να ξεπεράσει τα 5.000 ευρώ, ανάλογα με την παλαιότητα του ανελκυστήρα και τις προδιαγραφές που πρέπει να καλυφθούν. Ο επιμερισμός του κόστους γίνεται σύμφωνα με το καταστατικό της πολυκατοικίας ή, αν αυτό δεν υπάρχει, με συνεννόηση μεταξύ των συνιδιοκτητών με βάση τα χιλιοστά ιδιοκτησίας.

Σημαντικό είναι ότι η καταχώριση στο Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων δεν έχει παράβολο και δεν επιβαρύνει οικονομικά τον υπόχρεο. Αν ο ιδιοκτήτης δεν θέλει να κάνει μόνος του την απογραφή, μπορεί να την αναθέσει στην εταιρεία συντήρησης του ανελκυστήρα (με σχετική εξουσιοδότηση) ή σε άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Οι συνέπειες και τα πρόστιμα

Οι συνέπειες για όσους αμελήσουν να δηλώσουν τον ανελκυστήρα τους στο νέο μητρώο είναι ιδιαίτερα αυστηρές. Πέρα από τα χρηματικά πρόστιμα, οι αρχές έχουν το δικαίωμα να κόψουν το ρεύμα της εγκατάστασης μέχρι οι ιδιοκτήτες να συμμορφωθούν και να ολοκληρώσουν τη δήλωση.

Το πρόστιμο αγγίζει τα 1.000 ευρώ για κτίρια που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως κατοικίες, ανεβαίνει στα 2.500 ευρώ για ακίνητα μικτής χρήσης και κορυφώνεται στα 5.000 ευρώ όταν πρόκειται για ξενοδοχειακές μονάδες, εμπορικά κέντρα ή δημόσιες υπηρεσίες.

Το νέο πλαίσιο ασκεί τεράστια πίεση στους υπευθύνους, καθώς αν συμβεί κάποιο ατύχημα σε ασανσέρ που στερείται δήλωσης και επίσημης πιστοποίησης, η νομική και αστική ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τον διαχειριστή ή τον ιδιοκτήτη του κτιρίου.