 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(22) "Technology & Computing"
    [1]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(23) "Artificial Intelligence"
    [1]=>
    string(19) "Business Operations"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(22) "Technology & Computing"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(8) "Business"
}

Salesforce: Το agentic AI μετασχηματίζει την εμπειρία εξυπηρέτησης πελατών

Διεθνής έρευνα της Salesforce δείχνει ότι οι AI agents γίνονται πλέον βασικό εργαλείο για την εξυπηρέτηση πελατών και την εμπειρία χρήστη.

Tεχνητή νοημοσύνη 28.06.2026, 17:55
Σχολιάστε
Salesforce: Το agentic AI μετασχηματίζει την εμπειρία εξυπηρέτησης πελατών
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σύμφωνα με τη νέα διεθνή έρευνα «State of Service: AI Agents Edition» της Salesforce, η Tεχνητή Nοημοσύνη περνά σε φάση μαζικής υιοθέτησης στον κλάδο της εξυπηρέτησης πελατών, με τους AI agents να μετατρέπονται από πιλοτικές εφαρμογές σε βασικό εργαλείο των σύγχρονων επιχειρήσεων.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 3.075 επαγγελματίες εξυπηρέτησης πελατών παγκοσμίως και κατέδειξε τη ραγδαία ενίσχυση της υιοθέτησης του agentic AI. Ειδικότερα, το 85% των οργανισμών του κλάδου δηλώνει ότι χρησιμοποιεί ήδη τουλάχιστον μία μορφή τεχνητής νοημοσύνης, ενώ το 66% εξ αυτών αξιοποιεί αυτόνομους AI agents, έναντι 39% το 2025, – γεγονός που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 1,7 φορές μέσα σε έναν χρόνο. Παράλληλα, το 70% όσων έχουν υιοθετήσει AI agents αναφέρει ότι είδε μετρήσιμα αποτελέσματα μέσα σε 60 ημέρες.

Τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν επίσης ότι η αξία των AI agents δεν περιορίζεται πλέον μόνο στη λειτουργική αποδοτικότητα. Η ικανοποίηση πελατών (customer satisfaction) αναδεικνύεται ως ο σημαντικότερος δείκτης που βελτιώνεται μετά την υιοθέτηση του agentic AI, ξεπερνώντας παραδοσιακά κριτήρια όπως η παραγωγικότητα, η διατήρηση πελατών καθώς και ο χρόνος απόκρισης και διαχείρισης αιτημάτων.

Στην πράξη, οι οργανισμοί αξιοποιούν τους AI agents τόσο στην άμεση εξυπηρέτηση πελατών όσο και σε εσωτερικές διαδικασίες: το 77% των ομάδων που χρησιμοποιούν AI agents δηλώνει ότι τους αξιοποιεί για ένα εύρος ενεργειών, από proactive επικοινωνία και εξατομικευμένες προτάσεις προϊόντων έως τη διαχείριση αιτημάτων και την επίλυση υποθέσεων.

Παρότι η ανάπτυξη της AI συνεχίζεται με ταχείς ρυθμούς, η εμπιστοσύνη παραμένει κρίσιμο ζητούμενο. Σύμφωνα με την έρευνα, το 65% των επαγγελματιών του κλάδου εκτιμά ότι οι πελάτες εμπιστεύονται πλήρως την Τεχνητή Νοημοσύνη, ωστόσο οι ίδιοι καταναλωτές εμφανίζονται πιο επιφυλακτικοί. Σύμφωνα με τον δείκτη “Metrigy Consumer CX Index” μόνο το 44% των καταναλωτών δηλώνει σήμερα αντίστοιχο επίπεδο εμπιστοσύνης απέναντι σε AI-powered υπηρεσίες εξυπηρέτησης.

Αξιοσημείωτο, πάντως, είναι το γεγονός πως η εμπιστοσύνη στους AI agents ενισχύεται με την εμπειρία. Όσο περισσότερο αλληλεπιδρούν οι επαγγελματίες εξυπηρέτησης και οι πελάτες με τους ΑΙ agents, τόσο αυξάνεται η εμπιστοσύνη στις δυνατότητές τους.

Φαίνεται, επίσης, ότι η μετάβαση στο agentic AI επηρεάζει πλέον και τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί σχεδιάζουν το ανθρώπινο δυναμικό τους. Το 97% των customer service leaders δηλώνει ότι η AI αλλάζει ενεργά τις ανάγκες σε δεξιότητες και ρόλους, με ειδικότητες όπως AI architects και data management specialists να αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία.

Παράλληλα, η ποιότητα και η ετοιμότητα των δεδομένων αναδεικνύονται ως βασικές προκλήσεις για την επιτυχημένη υλοποίηση συστημάτων AI. Το 72% των επαγγελματιών service operations αναγνωρίζει το data readiness ως σημαντικό εμπόδιο, επιβεβαιώνοντας ότι η αποτελεσματική αξιοποίηση της agentic AI προϋποθέτει ισχυρές βάσεις δεδομένων, σωστή διαχείριση πληροφοριών και ώριμες οργανωτικές διαδικασίες.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Pokémon: Οι συλλογές σπάνιων καρτών μεταμορφώθηκαν σε assets εκατομμυρίων
World

Όταν οι κάρτες Pokémon μεταμορφώνονται σε… χαρτοφυλάκιο μετοχών
Ιδιωτικά κλαμπ: Ακμάζουν και πάλι αν και …πανάκριβα
Tέχνη και Ζωή

Ακμάζουν τα ιδιωτικά κλαμπ παρά τις ακριβές συνδρομές
Fed: Η υπόθεση Κουκ και η σκιά Τραμπ πάνω από τον Κέβιν Γουόρς
World

Νέα δοκιμασία για τον Κέβιν Γουόρς και την ανεξαρτησία της Fed
Silicon Valley: Οι «zombie unicorns» φέρνουν το τέλος της εποχής των φουσκωμένων αποτιμήσεων
Startups

Οι «zombie unicorns» φέρνουν το τέλος των φουσκωμένων αποτιμήσεων
50 Χρόνια Τεχνητής Νοημοσύνης: Αναδρομή και Μέλλον
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

50 Χρόνια Τεχνητής Νοημοσύνης: Αναδρομή και Μέλλον
Τεχνητή νοημοσύνη: Γιατί τα μεγάλα εργαστήρια AI προσλαμβάνουν… φιλοσόφους;
Tεχνητή νοημοσύνη

Γιατί τα εργαστήρια AI προσλαμβάνουν... φιλοσόφους;

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Μητσοτάκης: Προεκλογικός απολογισμός με 1 στις 2 δεσμεύσεις στα χαρτιά…
Πολιτική

Μία στις δύο προεκλογικές δεσμεύσεις της ΝΔ στα χαρτιά...

Ο Μητσοτάκης ανάρτησε τον απολογισμό κυβερνητικού έργου 2019 - 2026 - Από τις 188 δεσμεύσεις, το 51% είναι σε εξέλιξη... - Οι πραγματικοί δείκτες της οικονομίας

Χρήστος Κολώνας
Reformation: Αύξηση πωλήσεων και IPO για την αγαπημένη της Τέιλορ Σουίφτ
World

Reformation: Αύξηση πωλήσεων και IPO για την αγαπημένη της Τέιλορ Σουίφτ

Η Reformation υποβάλλει αίτηση για δημόσια εγγραφή, επισημαίνοντας 20 συνεχόμενα τρίμηνα διψήφιας ανάπτυξης

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Τουρισμός: Ρεκόρ αεροπορικών αφίξεων παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή
Τουρισμός

Αντέχει στις αναταράξεις ο τουρισμός – Οι προορισμοί που σπάνε τα κοντέρ

Ανθεκτικός ο ελληνικός τουρισμός παρά τις γεωπολιτικές αναταράξεις - Ποιες περιοχές της χώρας «ξεχωρίζουν»

Λάμπρος Καραγεώργος
Επενδύσεις: Τα σύγχρονα εργαλεία που κάνουν τη διαφορά
Business

Πώς θα τονωθούν οι επενδύσεις - Τι προτείνουν οι βιομήχανοι [γράφημα]

Τα παραδείγματα από τη διεθνή εμπειρία που ενθαρρύνουν τις επενδύσεις και βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα

Μαρία Σιδέρη
Flip.gr: Ισχυρή ανάπτυξη τζίρου και πάνω από 30.000 νέοι πελάτες το 2025
Τεχνολογία

Ρεκόρ για τη Flip.gr το 2025 με άλμα τζίρου και αύξηση πελατών

Η πλατφόρμα Flip.gr κατέγραψε αύξηση τζίρου 92% και ενίσχυσε σημαντικά τη θέση της στην ελληνική αγορά ανακατασκευασμένων συσκευών

Γιώργος Πολύζος
Pokémon: Οι συλλογές σπάνιων καρτών μεταμορφώθηκαν σε assets εκατομμυρίων
World

Όταν οι κάρτες Pokémon μεταμορφώνονται σε… χαρτοφυλάκιο μετοχών

Με εφαρμογές όπως η Collectr οι χρήστες χτίζουν το portfolio τους από κάρτες Pokémon και ακολουθούν την πορεία των τιμών - Πώς εξηγείται το φαινόμενο και ποιες οι επιπτώσεις για τους fans

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Βικτώρια: Η βασίλισσα που άλλαξε την Βρετανική Αυτοκρατορία και τον κόσμο
World

Η βασίλισσα που άλλαξε την Βρετανική Αυτοκρατορία

Στις 28 Ιουνίου 1838 ανέβηκε στον θρόνο η βασίλισσα Βικτώρια που έμελε να κυβερνήσει να μεγάλο μέρος του πλανήτη μέχρι το 1901

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Καλαμάτα: Επενδύσεις άνω των 125 εκατ. και στόχος οι 700.000 επιβάτες έως το 2030
Τουρισμός

Το αεροδρόμιο Καλαμάτας αλλάζει πίστα: Ο στόχος των 700.000 επιβατών

Το αεροδρόμιο της Καλαμάτας θα εξυπηρετεί 31 απευθείας αεροπορικές συνδέσεις, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών δρομολογίων

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από Tεχνητή νοημοσύνη
Τεχνητή νοημοσύνη: Γιατί τα μεγάλα εργαστήρια AI προσλαμβάνουν… φιλοσόφους;
Tεχνητή νοημοσύνη

Γιατί τα εργαστήρια AI προσλαμβάνουν... φιλοσόφους;

Από τη σωκρατική μέθοδο και τη δεοντολογία έως τα «καταστατικά» των μοντέλων, η φιλοσοφία γίνεται κρίσιμο εργαλείο για την ασφάλεια και την ηθική στην τεχνητή νοημοσύνη

Γιώργος Πολύζος
Salesforce: Το agentic AI μετασχηματίζει την εμπειρία εξυπηρέτησης πελατών
Tεχνητή νοημοσύνη

Η Τεχνητή Νοημοσύνη κερδίζει έδαφος στην εξυπηρέτηση πελατών

Διεθνής έρευνα της Salesforce δείχνει ότι οι AI agents γίνονται πλέον βασικό εργαλείο για την εξυπηρέτηση πελατών και την εμπειρία χρήστη.

Google: Περιορίζει τη χρήση των μοντέλων Gemini AI από την Meta
Tεχνητή νοημοσύνη

Φρένο στα μοντέλα Gemini της Meta βάζει η Google

Πού οδήγησαν τη Google και τη Meta οι αναγκαστικοί περιορισμοί στην υπολογιστική ισχύ

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
PeopleCert: Σχέδιο για Παγκόσμιο Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένης Γνώσης
Business

Νικολαΐδης (PeopleCert): Το μεγάλο στοίχημα είναι η διακυβέρνηση της ΑΙ

Ο Βύρων Νικολαΐδης προαναγγέλλει την πρώτη διεθνή πιστοποίηση AI Governance - Εξηγεί γιατί οι δεξιότητες θα αποκτήσουν μεγαλύτερη αξία από τα παραδοσιακά πτυχία

Γιώργος Μανέττας
Τεχνητή Νοημοσύνη: Εκτός ελέγχου το κόστος για τις επιχειρήσεις – Οι λογαριασμοί που προκαλούν πονοκέφαλο
Tεχνητή νοημοσύνη

Η νέα «βόμβα» της ΑΙ: Οι λογαριασμοί που τρομάζουν

Η Τεχνητή Νοημοσύνη και η μαζική υιοθέτηση AI agents εκτοξεύει το κόστος, λέει ο Economist – Γιατί οι τεχνολογικοί κολοσσοί βάζουν όρια – Πως επιχειρεί να διαχειριστούν τις δαπάνες

Anthropic: Κοντά στην επαναφορά του Fable 5 μετά τη χαλάρωση των αμερικανικών περιορισμών
Tεχνητή νοημοσύνη

«Πράσινο φως» για την Anthropic – Επιστρέφει το Fable 5

Η Anthropic βρίσκεται ένα βήμα πριν ανακτήσει την πρόσβαση στο μοντέλο Fable 5, καθώς η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει την άρση των περιορισμών που είχαν επιβληθεί για λόγους εθνικής ασφάλειας

Νατάσα Σινιώρη
Anthropic: Οι ΗΠΑ επιτρέπουν να διαθέσει το Mythos σε «αξιόπιστους συνεργάτες»
World

Anthropic: Οι ΗΠΑ επιτρέπουν περιορισμένη διάθεση του Mythos

Το Mythos της Anthropic πλέον αποκτά άδειες πώλησης και εξαγωγής σε «αξιόπιστους συνεργάτες» των ΗΠΑ

Latest News
Pokémon: Οι συλλογές σπάνιων καρτών μεταμορφώθηκαν σε assets εκατομμυρίων
World

Όταν οι κάρτες Pokémon μεταμορφώνονται σε… χαρτοφυλάκιο μετοχών

Με εφαρμογές όπως η Collectr οι χρήστες χτίζουν το portfolio τους από κάρτες Pokémon και ακολουθούν την πορεία των τιμών - Πώς εξηγείται το φαινόμενο και ποιες οι επιπτώσεις για τους fans

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Ιδιωτικά κλαμπ: Ακμάζουν και πάλι αν και …πανάκριβα
Tέχνη και Ζωή

Ακμάζουν τα ιδιωτικά κλαμπ παρά τις ακριβές συνδρομές

Τα ιδιωτικά κλαμπ κοστίζουν ακριβά για όσους θέλουν να γίνουν μέλη αλλά η ζήτηση ειναι μεγάλη σε Λονδίνο και Νέα Υόρκη

Fed: Η υπόθεση Κουκ και η σκιά Τραμπ πάνω από τον Κέβιν Γουόρς
World

Νέα δοκιμασία για τον Κέβιν Γουόρς και την ανεξαρτησία της Fed

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αναμένεται να κρίνει την υπόθεση Λίσα Κουκ, σε μια εξέλιξη που μπορεί να επηρεάσει τα όρια της προεδρικής παρέμβασης στη Fed

Silicon Valley: Οι «zombie unicorns» φέρνουν το τέλος της εποχής των φουσκωμένων αποτιμήσεων
Startups

Οι «zombie unicorns» φέρνουν το τέλος των φουσκωμένων αποτιμήσεων

Εκατοντάδες startups δυσκολεύονται να δικαιολογήσουν τις παλιές τους αξίες, καθώς τα υψηλά επιτόκια και η πτώση της χρηματοδότησης πιέζουν τις venture capital αγορές

Γιώργος Πολύζος
50 Χρόνια Τεχνητής Νοημοσύνης: Αναδρομή και Μέλλον
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

50 Χρόνια Τεχνητής Νοημοσύνης: Αναδρομή και Μέλλον

Το τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΟΠΑ οργάνωσε ειδική εκδήλωση προς τιμή του Ομότιμου Καθηγητή Γεώργιος Δουκίδη με θέμα τα 50 χρόνια Τεχνητής Νοημοσύνης

Τεχνητή νοημοσύνη: Γιατί τα μεγάλα εργαστήρια AI προσλαμβάνουν… φιλοσόφους;
Tεχνητή νοημοσύνη

Γιατί τα εργαστήρια AI προσλαμβάνουν... φιλοσόφους;

Από τη σωκρατική μέθοδο και τη δεοντολογία έως τα «καταστατικά» των μοντέλων, η φιλοσοφία γίνεται κρίσιμο εργαλείο για την ασφάλεια και την ηθική στην τεχνητή νοημοσύνη

Γιώργος Πολύζος
DHL: Ετοιμάζεται να μεταφέρει εμπορεύματα με νέα ιστιοφόρα πλοία
World

Η DHL θα μεταφέρει εμπορεύματα με ιστιοφόρα

Ο κλάδος μεταφορών της DHL σχεδιάζει να μεταφέρει αποστολές πέρα ​​από τον Ατλαντικό με ειδικά κατασκευασμένα ιστιοφόρα

Ευθύμης Τσιλιόπουλος
Καλαφάτης: Δημιουργία 13 περιφερειακών κόμβων καινοτομίας
Economy

Καλαφάτης: Δημιουργία 13 περιφερειακών κόμβων καινοτομίας

«Στοχεύουμε στον καλύτερο συντονισμό και στη διασύνδεση των περιφερειακών οικοσυστημάτων καινοτομίας σε όλη την επικράτεια», τονίζει ο υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης

Corinth Canal Reopens After Latest Repair; Eyes Bigger Tourism Role
English Edition

Corinth Canal Reopens After Latest Repair; Eyes Bigger Tourism Role

Following months of slope stabilization works, Greece's iconic waterway resumes full operations while pursuing an ambitious strategy to expand its role as a maritime corridor and tourism destination

Στεγαστική κρίση: Σπίτια με άδεια δωμάτια και πολίτες χωρίς προσιτή στέγη
World

Στεγαστική κρίση: Σπίτια με άδεια δωμάτια και πολίτες χωρίς προσιτή στέγη

Παρά τη συνεχιζόμενη στεγαστική κρίση, ένας στους τρεις κατοίκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζει σε κατοικία με περισσότερα υπνοδωμάτια από όσα χρειάζεται, αναδεικνύοντας τις μεγάλες ανισορροπίες στην αγορά κατοικίας

Αλεξάνδρα Τάνκα
Ακρίβεια: Το οικονομικό αδιέξοδο μεταξύ ανατιμήσεων και ψηφιακών ημίμετρων
Economy

Νοικοκυριά σε αδιέξοδο ανάμεσα σε ανατιμήσεις και ψηφιακά ημίμετρα

Η έξαρση του πληθωρισμού και οι δομικές στρεβλώσεις εξανεμίζουν το εισόδημα των πολιτών, την ώρα που η μείωση του ΦΠΑ παρακάμπτεται και προκρίνονται αναποτελεσματικές ηλεκτρονικές εφαρμογές

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
PM Defends 7-Year Record, Says Gov’t ‘Chooses Comparison Over Confrontation’
English Edition

PM Defends 7-Year Record, Says Gov’t ‘Chooses Comparison Over Confrontation’

Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis highlights economic growth, digital reforms, defense modernization and public services, arguing measurable results will underpin his government's drive toward 2030

Google: Τρεις τρόποι για πιο ισορροπημένο χρόνο οθόνης για τα παιδιά
Τεχνολογία

Τρεις τρόποι για πιο ισορροπημένο χρόνο οθόνης για τα παιδιά

Με εργαλεία γονικού ελέγχου, εκπαιδευτικό περιεχόμενο και ιδέες για δραστηριότητες εκτός οθόνης, η Google προτείνει έναν πιο δημιουργικό τρόπο χρήσης της τεχνολογίας το καλοκαίρι

ESET: Κίνδυνοι για την υγεία και τα προσωπικά δεδομένα από τα AI chatbot
Tεχνητή νοημοσύνη

Κίνδυνοι για την υγεία και τα προσωπικά δεδομένα από τα AI chatbot

Η ESET προειδοποιεί ότι τα AI chatbots δεν είναι έτοιμα να υποκαταστήσουν γιατρούς, ενώ η κοινοποίηση ευαίσθητων ιατρικών πληροφοριών μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά ζητήματα ιδιωτικότητας

Οι μεγαλύτερες τράπεζες και χρηματοπιστωτικές εταιρείες στον κόσμο το 2026: Η βασιλεία της JPMorgan συνεχίζεται
World

Οι μεγαλύτερες τράπεζες στον κόσμο - Η βασιλεία της JP Morgan συνεχίζεται

Η JPMorgan διατηρεί την κορυφαία συνολική θέση για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Αγροτικές ενισχύσεις: Πληρωμή 617,5 εκατ. ευρώ σε 529.494 δικαιούχους για το 2025
AGRO

Πληρωμή 617,5 εκατ. ευρώ για τις αγροτικές ενισχύσεις του 2025

Ολοκληρώθηκε η αποστολή προς πληρωμή των ενισχύσεων του Πυλώνα Ι, με το συνολικό ποσό του πρώτου εξαμήνου να υπερβαίνει ήδη το 1,061 δισ. ευρώ

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies